The Atlantic: Киев разрабатывал план ударов по аэропортам Москвы - 21.08.2026 Украина.ру
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The Atlantic: Киев разрабатывал план ударов по аэропортам Москвы
The Atlantic: Киев разрабатывал план ударов по аэропортам Москвы - 21.08.2026 Украина.ру
The Atlantic: Киев разрабатывал план ударов по аэропортам Москвы
Киев в первой половине 2026 года вынашивал план беспрецедентной операции — обрушить на аэропорты Москвы и области до тысячи беспилотников за ночь, оснащённых искусственным интеллектом для самостоятельного поиска целей. О секретных разработках 21 августа рассказал журнал The Atlantic со ссылкой на осведомлённые источники
2026-08-21T12:31
2026-08-21T12:31
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Идея заключалась в том, чтобы парализовать авиасообщение с российской столицей и заставить международные авиакомпании отказаться от полётов. Реализовать её должен был рой автономных дронов, действующих без участия оператора. Такой сценарий, как отмечает издание, мог стать "пугающей вехой в истории войн".Главным двигателем проекта был Михаил Фёдоров, занимавший тогда пост министра обороны. Именно он собрал команду программистов и добился европейского финансирования для серийного выпуска дронов. Операция даже получила кодовое название "M&amp;M's" — намёк на множество дешёвых, похожих друг на друга аппаратов.Зеленский, узнав о плане, колебался: удар по гражданскому лайнеру могли расценить как "пиратство". Но подготовку не остановил, рассчитывая получить рычаг давления на Москву. Всё рухнуло после отставки Фёдорова в июле. Новый министр Евгений Хмара поставил будущее операции под вопрос. Источник издания допускает, что проект можно реанимировать новой командой, но на это потребуется около трёх месяцев.В офисе украинского президента разработку не подтверждают, называя сведения о ней "полным абсурдом". При этом чиновник признал: Киев действительно хотел бы нарушить работу российских аэропортов, но не располагает достаточно точным и надёжным оружием для таких ударов.Подробнее – в материале Зеленскому готовят последний политический сезон
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новости, киев, москва, михаил федоров, владимир зеленский
Новости, Киев, Москва, Михаил Федоров, Владимир Зеленский

The Atlantic: Киев разрабатывал план ударов по аэропортам Москвы

12:31 21.08.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОткрытие нового сегмента пассажирского терминала в аэропорту "Домодедово"
Открытие нового сегмента пассажирского терминала в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 21.08.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Киев в первой половине 2026 года вынашивал план беспрецедентной операции — обрушить на аэропорты Москвы и области до тысячи беспилотников за ночь, оснащённых искусственным интеллектом для самостоятельного поиска целей. О секретных разработках 21 августа рассказал журнал The Atlantic со ссылкой на осведомлённые источники
Идея заключалась в том, чтобы парализовать авиасообщение с российской столицей и заставить международные авиакомпании отказаться от полётов. Реализовать её должен был рой автономных дронов, действующих без участия оператора. Такой сценарий, как отмечает издание, мог стать "пугающей вехой в истории войн".
Главным двигателем проекта был Михаил Фёдоров, занимавший тогда пост министра обороны. Именно он собрал команду программистов и добился европейского финансирования для серийного выпуска дронов. Операция даже получила кодовое название "M&M's" — намёк на множество дешёвых, похожих друг на друга аппаратов.
Зеленский, узнав о плане, колебался: удар по гражданскому лайнеру могли расценить как "пиратство". Но подготовку не остановил, рассчитывая получить рычаг давления на Москву. Всё рухнуло после отставки Фёдорова в июле.
Новый министр Евгений Хмара поставил будущее операции под вопрос. Источник издания допускает, что проект можно реанимировать новой командой, но на это потребуется около трёх месяцев.
В офисе украинского президента разработку не подтверждают, называя сведения о ней "полным абсурдом". При этом чиновник признал: Киев действительно хотел бы нарушить работу российских аэропортов, но не располагает достаточно точным и надёжным оружием для таких ударов.
Подробнее – в материале Зеленскому готовят последний политический сезон
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