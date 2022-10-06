Политолог о том, как Россия начнет внедрять новые регионы в единое пространство со страной - 06.10.2022 Украина.ру
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Политолог о том, как Россия начнет внедрять новые регионы в единое пространство со страной
Политолог о том, как Россия начнет внедрять новые регионы в единое пространство со страной - 06.10.2022 Украина.ру
Политолог о том, как Россия начнет внедрять новые регионы в единое пространство со страной
Москве первым делом нужно вписать Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области в единое транспортное, экономическое, информационное и финансовое пространство с Россией, сказал политолог, директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в интервью Украина.ру
2022-10-06T06:15
2022-10-06T06:15
новости
россия
донбасс
херсонская область
запорожская область
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Ранее глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил, что процедура принятия в состав РФ ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей завершится внесением поправок в Конституцию на основании соответствующего указа президента РФ Владимира Путина.Он добавил, что также нужно обеспечить единое транспортное пространство и обеспечить переезд людей.За полгода можно вписать эти регионы в единое транспортное, экономическое, информационное и финансовое пространство с Россией, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221005/1039391975.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, донбасс, херсонская область, запорожская область
Новости, Россия, Донбасс, Херсонская область, Запорожская область

Политолог о том, как Россия начнет внедрять новые регионы в единое пространство со страной

06:15 06.10.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПатриотические акции в городах России
Патриотические акции в городах России - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Москве первым делом нужно вписать Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области в единое транспортное, экономическое, информационное и финансовое пространство с Россией, сказал политолог, директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в интервью Украина.ру
Ранее глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил, что процедура принятия в состав РФ ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей завершится внесением поправок в Конституцию на основании соответствующего указа президента РФ Владимира Путина.
В первую очередь с создания транспортных коридоров в эти регионы, чтобы я мог из Москвы спокойно доехать до Херсона. Понятно, что это очень тяжелая задача, потому что стреляют. Ты можешь пустить поезд, а его разбомбят. Во-вторых, необходимо воссоздание экономических связей. Причем делать это нужно сейчас. Потому что по частной инициативе никто под бомбежки не полезет, а, следовательно, это придется делать государству.
Дмитрий Журавлев интервью
Дмитрий Журавлев
политолог, директор Института региональных проблем
Он добавил, что также нужно обеспечить единое транспортное пространство и обеспечить переезд людей.
За полгода можно вписать эти регионы в единое транспортное, экономическое, информационное и финансовое пространство с Россией, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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