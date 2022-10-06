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Политолог о том, как Россия начнет внедрять новые регионы в единое пространство со страной

Политолог о том, как Россия начнет внедрять новые регионы в единое пространство со страной - 06.10.2022 Украина.ру

Политолог о том, как Россия начнет внедрять новые регионы в единое пространство со страной

Москве первым делом нужно вписать Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области в единое транспортное, экономическое, информационное и финансовое пространство с Россией, сказал политолог, директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в интервью Украина.ру

2022-10-06T06:15

2022-10-06T06:15

2022-10-06T06:15

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Ранее глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил, что процедура принятия в состав РФ ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей завершится внесением поправок в Конституцию на основании соответствующего указа президента РФ Владимира Путина.Он добавил, что также нужно обеспечить единое транспортное пространство и обеспечить переезд людей.За полгода можно вписать эти регионы в единое транспортное, экономическое, информационное и финансовое пространство с Россией, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221005/1039391975.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, донбасс, херсонская область, запорожская область