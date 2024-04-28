Будут взяты в ближайшее время: эксперт раскрыл, где ВСУ выстроили еще два новых укрепрайона - 28.04.2024 Украина.ру
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Будут взяты в ближайшее время: эксперт раскрыл, где ВСУ выстроили еще два новых укрепрайона
Будут взяты в ближайшее время: эксперт раскрыл, где ВСУ выстроили еще два новых укрепрайона - 28.04.2024 Украина.ру
Будут взяты в ближайшее время: эксперт раскрыл, где ВСУ выстроили еще два новых укрепрайона
В Очеретино военные воспользовались удобным моментом и тем, что противник не сумел построить там укрепления. Освобождение поселка позволит ВС РФ двигаться в сторону Гродовки и Селидово. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист, член Союза писателей России, автор книги и телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов
2024-04-28T05:45
2024-04-28T05:45
новости
авдеевка
донбасс
олег измайлов
россия
всу
вс рф
наступление
донецкое направление
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Я не согласен с теми, кто полагает, что взятие Очеретино было "кавалерийским наскоком". Российские войска стали обрабатывать подступы к этому поселку сразу же после освобождения Авдеевки, рассказал журналист.Еще в феврале мы выдвинулись туда "на плечах" отступающих частей ВСУ и остановились где-то в километре от Очеретино. А сейчас российские военные воспользовались удобным для штурма моментом и тем, что противник не сумел построить там укрепления, добавил эксперт.В целом Очеретино позволит нам двигаться вдоль железной дороги в сторону Гродовки и Селидово. Это старый западный Донбасс. Хотя угольные шахты по понятным причинам там в плачевном состоянии, тем не менее это выгодное экономическое приобретение, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Олег Измайлов: Даже если Россия как следует грохнет по ВСУ, они отступят в удобное для них волчье логово читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240426/1054735553.html
авдеевка
донбасс
россия
донецкое направление
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новости, авдеевка, донбасс, олег измайлов, россия, всу, вс рф, наступление, донецкое направление, днр, бои, оборона
Новости, Авдеевка, Донбасс, Олег Измайлов, Россия, ВСУ, ВС РФ, наступление, Донецкое направление, ДНР, бои, оборона

Будут взяты в ближайшее время: эксперт раскрыл, где ВСУ выстроили еще два новых укрепрайона

05:45 28.04.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСитуация на границе Крыма с Украиной
Ситуация на границе Крыма с Украиной - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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В Очеретино военные воспользовались удобным моментом и тем, что противник не сумел построить там укрепления. Освобождение поселка позволит ВС РФ двигаться в сторону Гродовки и Селидово. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист, член Союза писателей России, автор книги и телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов
Я не согласен с теми, кто полагает, что взятие Очеретино было "кавалерийским наскоком". Российские войска стали обрабатывать подступы к этому поселку сразу же после освобождения Авдеевки, рассказал журналист.
Еще в феврале мы выдвинулись туда "на плечах" отступающих частей ВСУ и остановились где-то в километре от Очеретино. А сейчас российские военные воспользовались удобным для штурма моментом и тем, что противник не сумел построить там укрепления, добавил эксперт.
"Новобамхутовка и Соловьево – это одна сельская община. Похоже, ВСУ в пределах этой сельской общины выстроили два укрепрайона. В ближайшее время они будут взяты", - отметил Измайлов.
В целом Очеретино позволит нам двигаться вдоль железной дороги в сторону Гродовки и Селидово. Это старый западный Донбасс. Хотя угольные шахты по понятным причинам там в плачевном состоянии, тем не менее это выгодное экономическое приобретение, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Олег Измайлов: Даже если Россия как следует грохнет по ВСУ, они отступят в удобное для них волчье логово читайте на сайте Украина.ру
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