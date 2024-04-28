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Вайнер: украинскую схватку перед выборами проиграл Трамп

Вайнер: украинскую схватку перед выборами проиграл Трамп - 28.04.2024 Украина.ру

Вайнер: украинскую схватку перед выборами проиграл Трамп

Очередной пакет помощи Киеву, одобренный палатой представителей США - это полная победа действующего президента Америки Джо Байдена и сокрушительный провал экс-главы государства Дональда Трампа. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал американский политолог Грег Вайнер

2024-04-28T09:50

2024-04-28T09:50

2024-04-28T09:50

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На днях палата представителей США одобрила помощь Украине на 60,8 миллиардов долларов и передачу ей активов России. Сумма будет распределена следующим образом. На пополнение запасов вооружения и боеприпасов самих США - 23 миллиарда долларов. На закупку передовых систем вооружения и военной техники для ВСУ - около 14 миллиардов. На "текущие военные операции США в регионе" - 11 миллиардов долларов.По мнению Вайнера, принятие долгое время буксовавшего пакета помощи Киеву значит, что Трамп получил сокрушительный провал, полностью прогнувшись под демократов.Политолог предположил, что бывший президент США мог пойти на это, купившись на уловку, что Киеву из озвученной суммы дадут лишь 10 миллиардов, и те - с возвратом. На самом деле, уверен, Вайнер, отдавать никто ничего не собирается."Это победа Байдена, без сомнения. Позволю себе шутку, которую услышал от знакомых: в США есть американцы, которые готовы голосовать даже за труп Байдена, лишь бы не было Трампа", - сказал Вайнер.Выборы президента США назначены на 5 ноября 2024 года. На тот момент Трампу будет 77 лет, а Байдену - "без пяти минут" 82 года.За последний месяц в США было проведено минимум 10 опросов общественного мнения, однако разница между кандидатами в них не превышает статистическую погрешность.Наибольший разрыв зафиксирован в опросе компании Ipsos, согласно которому около 41% зарегистрированных избирателей проголосовали бы за Байдена и 37% - за Трампа.Полностью интервью с Грегом Вайнером можно прочитать ЗДЕСЬ.

https://ukraina.ru/20240422/1054651842.html

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новости, сша, киев, америка, грег вайнер, джо байден, дональд трамп, украина.ру, вооруженные силы украины, военная помощь, доллар, миллиарды