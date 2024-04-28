Вайнер: украинскую схватку перед выборами проиграл Трамп - 28.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240428/1054653635.html
Вайнер: украинскую схватку перед выборами проиграл Трамп
Вайнер: украинскую схватку перед выборами проиграл Трамп - 28.04.2024 Украина.ру
Вайнер: украинскую схватку перед выборами проиграл Трамп
Очередной пакет помощи Киеву, одобренный палатой представителей США - это полная победа действующего президента Америки Джо Байдена и сокрушительный провал экс-главы государства Дональда Трампа. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал американский политолог Грег Вайнер
2024-04-28T09:50
2024-04-28T09:50
новости
сша
киев
америка
грег вайнер
джо байден
дональд трамп
украина.ру
вооруженные силы украины
военная помощь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102735/40/1027354028_0:0:4771:2685_1920x0_80_0_0_6ae664509ea46ffe889e2744328d0261.jpg
На днях палата представителей США одобрила помощь Украине на 60,8 миллиардов долларов и передачу ей активов России. Сумма будет распределена следующим образом. На пополнение запасов вооружения и боеприпасов самих США - 23 миллиарда долларов. На закупку передовых систем вооружения и военной техники для ВСУ - около 14 миллиардов. На "текущие военные операции США в регионе" - 11 миллиардов долларов.По мнению Вайнера, принятие долгое время буксовавшего пакета помощи Киеву значит, что Трамп получил сокрушительный провал, полностью прогнувшись под демократов.Политолог предположил, что бывший президент США мог пойти на это, купившись на уловку, что Киеву из озвученной суммы дадут лишь 10 миллиардов, и те - с возвратом. На самом деле, уверен, Вайнер, отдавать никто ничего не собирается."Это победа Байдена, без сомнения. Позволю себе шутку, которую услышал от знакомых: в США есть американцы, которые готовы голосовать даже за труп Байдена, лишь бы не было Трампа", - сказал Вайнер.Выборы президента США назначены на 5 ноября 2024 года. На тот момент Трампу будет 77 лет, а Байдену - "без пяти минут" 82 года.За последний месяц в США было проведено минимум 10 опросов общественного мнения, однако разница между кандидатами в них не превышает статистическую погрешность.Наибольший разрыв зафиксирован в опросе компании Ipsos, согласно которому около 41% зарегистрированных избирателей проголосовали бы за Байдена и 37% - за Трампа.Полностью интервью с Грегом Вайнером можно прочитать ЗДЕСЬ.
https://ukraina.ru/20240422/1054651842.html
сша
киев
америка
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102735/40/1027354028_192:0:4611:3314_1920x0_80_0_0_043a1a63def70a60acbbe11712bca70d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, киев, америка, грег вайнер, джо байден, дональд трамп, украина.ру, вооруженные силы украины, военная помощь, доллар, миллиарды
Новости, США, Киев, Америка, Грег Вайнер, Джо Байден, Дональд Трамп, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, военная помощь, доллар, миллиарды

Вайнер: украинскую схватку перед выборами проиграл Трамп

09:50 28.04.2024
 
© AP
- РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© AP
Читать в
Очередной пакет помощи Киеву, одобренный палатой представителей США - это полная победа действующего президента Америки Джо Байдена и сокрушительный провал экс-главы государства Дональда Трампа. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал американский политолог Грег Вайнер
На днях палата представителей США одобрила помощь Украине на 60,8 миллиардов долларов и передачу ей активов России. Сумма будет распределена следующим образом. На пополнение запасов вооружения и боеприпасов самих США - 23 миллиарда долларов. На закупку передовых систем вооружения и военной техники для ВСУ - около 14 миллиардов. На "текущие военные операции США в регионе" - 11 миллиардов долларов.
По мнению Вайнера, принятие долгое время буксовавшего пакета помощи Киеву значит, что Трамп получил сокрушительный провал, полностью прогнувшись под демократов.
Политолог предположил, что бывший президент США мог пойти на это, купившись на уловку, что Киеву из озвученной суммы дадут лишь 10 миллиардов, и те - с возвратом. На самом деле, уверен, Вайнер, отдавать никто ничего не собирается.
"Это победа Байдена, без сомнения. Позволю себе шутку, которую услышал от знакомых: в США есть американцы, которые готовы голосовать даже за труп Байдена, лишь бы не было Трампа", - сказал Вайнер.
Выборы президента США назначены на 5 ноября 2024 года. На тот момент Трампу будет 77 лет, а Байдену - "без пяти минут" 82 года.
За последний месяц в США было проведено минимум 10 опросов общественного мнения, однако разница между кандидатами в них не превышает статистическую погрешность.
Наибольший разрыв зафиксирован в опросе компании Ipsos, согласно которому около 41% зарегистрированных избирателей проголосовали бы за Байдена и 37% - за Трампа.
Полностью интервью с Грегом Вайнером можно прочитать ЗДЕСЬ.
Дмитрий Дробницкий интервью
22 апреля, 16:50
Дмитрий Дробницкий: США ждет гражданская война, даже если ВСУ летом бросят на Крым F-16 и ATACMSПопытка нанести летом максимальный урон Крыму будет. Если раньше на Украине была пиар-шизофреническая реакция на Крымском мосту, то сейчас акцент будет сделан на объектах в глубине Крыма.
 
НовостиСШАКиевАмерикаГрег ВайнерДжо БайденДональд ТрампУкраина.руВооруженные силы Украинывоенная помощьдоллармиллиарды
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:41Размолотили отель с наемниками, видны взрывы: ВС РФ ударили по гостинице и заводу в Николаеве - подполье
10:10"Гадание" на картах. Оперативные загадки спецоперации
10:03Трофейная техника в Москве, Литва намекнула на удар по Крыму. Главное на Украине на утро 28 апреля
09:51Еще есть время: литовский дипломат намекнул на возможный удар по Крымскому мосту
09:50Вайнер: украинскую схватку перед выборами проиграл Трамп
09:45Запад уже поставил крест на Украине — Ищенко
09:40"Распил бабла за счет покойников из ВСУ": военный историк о новой помощи США Киеву
09:30"Вздохнули с облегчением": Вайнер рассказал, как ЕС отреагировал на новый пакет помощи Киеву от США
09:29Убедил и Трампа, и Байдена: Вайнер рассказал, как Конгресс США одобрил помощь Украине
09:25Расчеты ПВО за ночь сбили над территорией России 17 беспилотников - Минобороны
07:46"Харьков стал странной ловушкой для Украины": эксперт рассказал, на что указала упавшая телебашня
07:20Видеманн: новый пакет американской помощи Киеву и пандемия ковида 20-23 связаны
07:19Максим Бардин: Пока Россия выманивает ВСУ из Харькова, США готовят шальную пулю для Литвы и Белоруссии
06:57"Мы стоим на пороге гражданской войны, какая Украина?!" Видеманн о реакции американцев на помощь Киеву
06:52Западная Украина за минувшую неделю: "Грязные танцы патриотов" во Львове и пиар пограничников на Волыни
06:47"Головная боль для киевского режима": Липовой о том, как помощь Запада оказалась бесполезной
06:41"Беглые" украинцы подчинятся власти и вернутся домой: украинские эксперты о мрачных перспективах страны
06:38Салями из ракет и санкций: эксперт объяснил, в чем состоит антироссийская стратегия Вашингтона
06:22Виктор Баранец: Россия готовит таблетки для мозгов ВСУ в Часовом Яре, думая о "случайной" войне с НАТО
06:10"Идет решающий штурм завода": эксперт раскрыл, как взятие Красногоровки откроет дорогу на Курахово
Лента новостейМолния