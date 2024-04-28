Одесса: эпоха порто-франко

Динамичное развитие Одессы в период порто-франко сегодня воспринимается едва ли не как «золотой век» города.

Население Одессы тогда удвоилось (составив в 1849 г. 87 тыс. человек), максимальный годовой доход за время работы «вольной гавани» увеличился почти в 7 раз. Город был наводнён дешёвыми зарубежными товарами (шёлковыми и хлопчатобумажными тканями, винами, экзотическими фруктами, пряностями, ювелирными изделиями), что стимулировало предпринимательскую активность и высокий уровень потребления.

Режим «вольной гавани» Одесса могла бы получить ещё в конце XVIII века.

Когда в феврале 1797 г. императорский совет в Петербурге рассматривал вопрос о введении порто-франко в гаванях Азово-черноморского региона, большинство его членов высказалось в пользу Одессы. Однако в дальнейшем это решение было переменено в пользу Феодосии и Евпатории. Министерство коммерции в 1803 г. обосновывало этот шаг узостью одесского рынка сбыта: «По малому его населению внутренний оборот ещё не может не быть маловажным, вывоза же другого не предвидится, кроме разве контрабандою внутри государства».

Данная аргументация показывает, что введение порто-франко не было всего лишь экспромтом Александра I, поддавшегося на уговоры легендарного градоначальника Дюка де Ришелье. Установление льготного таможенного режима ставилось в зависимость от уровня торгового оборота. Кроме того, данный шаг стал этапом долгосрочной стратегии развития Южной Пальмиры и всей азово-черноморской торговли Российской империи.

Обретение Россией портов в Азово-Черноморском бассейне в XVIII в. имело огромное экономическое значение. Российская империя наконец-то смогла вести прямую морскую торговлю со странами Средиземноморья: османскими владениями в Европе, Азии и Африке, Францией, итальянскими государствами, Австрией, Испанией и др. Это значительно удешевляло и увеличивало поставки, т.к. к тому времени русский экспорт через Петербург и Архангельск был монополизирован англичанами и голландцами.