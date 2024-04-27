Российская армия освободила Бердычи под Авдеевкой, заявили на Украине - 27.04.2024 Украина.ру
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Российская армия освободила Бердычи под Авдеевкой, заявили на Украине
Российская армия освободила Бердычи под Авдеевкой, заявили на Украине - 27.04.2024 Украина.ру
Российская армия освободила Бердычи под Авдеевкой, заявили на Украине
Подразделения российской армии установили полный контроль над населенным пунктом Бердычи на Авдеевском направлении. Об этом 27 апреля информировал украинский аналитический проект Deep State
2024-04-27T22:28
2024-04-27T22:28
новости
авдеевка
россия
вооруженные силы украины
украина
наступление
вс рф
потери всу
сво
спецоперация
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В подтверждение этому, паблик опубликовал кадры с установленным триколором на западных окрестностях населенного пункта. Накануне Deep State сообщал, что ВС РФ установили полный контроль над селами Соловьево и Семеновка, что на Авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике. Это усугубило положение группировки войск ВСУ в Бердычах. Эксперт рассказал о преимуществе армии России после зачистки Бердычей.
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новости, авдеевка, россия, вооруженные силы украины, украина, наступление, вс рф, потери всу, сво, спецоперация
Новости, Авдеевка, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, наступление, ВС РФ, потери ВСУ, СВО, Спецоперация

Российская армия освободила Бердычи под Авдеевкой, заявили на Украине

22:28 27.04.2024
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов на Запорожском направлении
Боевая работа артиллеристов на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Подразделения российской армии установили полный контроль над населенным пунктом Бердычи на Авдеевском направлении. Об этом 27 апреля информировал украинский аналитический проект Deep State
В подтверждение этому, паблик опубликовал кадры с установленным триколором на западных окрестностях населенного пункта.
"Силы Обороны ведут арьергардные бои. Удерживать линию столкновения в нынешнем виде невозможно, поэтому уход с северных окраин села является вынужденной мерой", – уточнили аналитики.
Накануне Deep State сообщал, что ВС РФ установили полный контроль над селами Соловьево и Семеновка, что на Авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике. Это усугубило положение группировки войск ВСУ в Бердычах.
Эксперт рассказал о преимуществе армии России после зачистки Бердычей.
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
16:26
Главком ВСУ пожаловался союзникам на сложную обстановку на фронте - она имеет тенденцию к обострениюОперативно-стратегическая обстановка на фронте спецоперации складывается не в пользу украинской армии, признал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский. Участникам контактной группы формата "Рамштайн" он заявил, что теперешняя ситуация имеет тенденцию к обострению
 
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