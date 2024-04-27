https://ukraina.ru/20240427/1054793812.html

Российская армия освободила Бердычи под Авдеевкой, заявили на Украине

Российская армия освободила Бердычи под Авдеевкой, заявили на Украине - 27.04.2024 Украина.ру

Российская армия освободила Бердычи под Авдеевкой, заявили на Украине

Подразделения российской армии установили полный контроль над населенным пунктом Бердычи на Авдеевском направлении. Об этом 27 апреля информировал украинский аналитический проект Deep State

2024-04-27T22:28

2024-04-27T22:28

2024-04-27T22:28

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В подтверждение этому, паблик опубликовал кадры с установленным триколором на западных окрестностях населенного пункта. Накануне Deep State сообщал, что ВС РФ установили полный контроль над селами Соловьево и Семеновка, что на Авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике. Это усугубило положение группировки войск ВСУ в Бердычах. Эксперт рассказал о преимуществе армии России после зачистки Бердычей.

https://ukraina.ru/20240427/1054785346.html

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новости, авдеевка, россия, вооруженные силы украины, украина, наступление, вс рф, потери всу, сво, спецоперация