Российская армия освободила Бердычи под Авдеевкой, заявили на Украине
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов на Запорожском направлении
Подразделения российской армии установили полный контроль над населенным пунктом Бердычи на Авдеевском направлении. Об этом 27 апреля информировал украинский аналитический проект Deep State
В подтверждение этому, паблик опубликовал кадры с установленным триколором на западных окрестностях населенного пункта.
"Силы Обороны ведут арьергардные бои. Удерживать линию столкновения в нынешнем виде невозможно, поэтому уход с северных окраин села является вынужденной мерой", – уточнили аналитики.
Накануне Deep State сообщал, что ВС РФ установили полный контроль над селами Соловьево и Семеновка, что на Авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике. Это усугубило положение группировки войск ВСУ в Бердычах.
Эксперт рассказал о преимуществе армии России после зачистки Бердычей.
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