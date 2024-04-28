https://ukraina.ru/20240428/1054792622.html

Виктор Баранец: Россия готовит таблетки для мозгов ВСУ в Часовом Яре, думая о "случайной" войне с НАТО

Виктор Баранец: Россия готовит таблетки для мозгов ВСУ в Часовом Яре, думая о "случайной" войне с НАТО - 28.04.2024 Украина.ру

Виктор Баранец: Россия готовит таблетки для мозгов ВСУ в Часовом Яре, думая о "случайной" войне с НАТО

Я не думаю, что линия фронта в ближайшие недели радикально сдвинется. Но мы продолжим наше нахальное, напористое и пружинистое давление на ВСУ

2024-04-28T06:22

2024-04-28T06:22

2024-04-28T06:22

интервью

россия

всу

украина

f-16

нато

польша

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Подразделения ВС РФ опять будут идти через населенные пункты с милыми украинскими названиями, пока не постучатся в двери Краматорска и Славянска, считает военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор БаранецОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Виктор Николаевич, после нашего рывка на Очеретино российские войска стали расширять там зону контроля. Я уже перестал запоминать названия поселков, которые нам удалось занять. Сколько еще может продлиться эта наша локальная наступательная активность? Чем на это может ответить Украина?- Мне приходится часто давать интервью. И некоторые ехидные журналисты, которые корчат из себя объективных журналистов, постоянно спрашивают у меня: "Баранец, почему мы все время хвастаемся этими Петровками, Семеновками и Барановками?" Потому что к большим городам мы идем через маленькие села. Мы таким образом выбираем наиболее короткую дорогу к победе. Мы не премся в большие фортеци-миллионники. Мы идем на противника так, как считаем нужным. С наибольшими успехами для себя и с наибольшими потерями для ВСУ.Вы спросили про Очеретино. Да, еще пару дней назад я получил информацию с фронта, что мы все-таки туда зашли. Но враг ждет ротации и не спешит покидать позиции. Тем более, он там серьезно укрепился. Так что я не могу сказать, что судьба Очеретино будет решена до 1 мая. На меня могут обидеться наши командиры, но я знаю несколько фактов, которые не позволяют мне тапками закидать там ВСУ.На всем этом Донецком участке у наших бойцов еще много работы.- Какую конкретно работу нам предстоит там сделать?- Наш главный ударный фронт сейчас – Часов Яр.Часов Яр – это крепкий пенек на нашей лесной дороге, который нельзя обойти. Его можно только выкорчевать, чтобы идти дальше.Часов Яр – это ключ к стратегическому пространству, которое ведет на Славянск и Краматорск.Кроме того, взятие Часов Яра позволит нам замкнуть определенные клещи и даже поймать в котел сразу две бригады ВСУ.Вы поймете эти военные тайны, если взгляните на очертания линии боевого соприкосновения. Даже юный лейтенант, который только изучает азы тактики, поймет, что две клещи сомкнутся, то в центре них окажется противник.Часов Яр – это основной кратер боевых действий в те минуты, пока мы с вами разговариваем.- Как мы будем брать эту крепость на высоте за мощной водной преградой?- У нас уже есть немалый опыт генерала Мордвичева, который устал топтаться перед Авдеевкой.Он собрал штабных офицеров и сказал: "Мужики, сколько мы будем тут стоять? Над нами уже народ смеется. Берите черепа в руки и придумайте, как мы будем брать Авдеевку, которую мы уже два года не могли взять". И Мордвичев ее взял.Он очень долго выискивал слабину в обороне Авдеевского опорного пункта, нащупал ее и разрубил Авдеевку на две-три части.Этот опыт будет использоваться и при взятии Часов Яра.Более того, у нас наконец-то появились ФАБ-3000. Это очень серьезные таблетки, которые очень серьезно повлияют на мозги ВСУ. Вражеские солдаты сами говорят, что когда подразделение оказывается под их взрывной волной, половина его сразу сходит с ума.Так что мы увидим нашу авиацию в небе на Часовым Яром, благодаря которой наши ФАБы окажутся на земле.- Много ли у нас самолетов-носителей для ФАБ-3000?- Очень правильный вопрос.Пока Баранец с вами разговаривает, наши инженеры переоборудуют самолеты, которые смогут нести под брюхом эти ФАБы.Я не хочу сказать, что это военная тайна. Но конкретные модели самолетов-носителей я называть не буду. Потому что противник выискивает, когда и где они появятся. Когда мы начнем их применять, я вам обо всем расскажу. Но одну небольшую тайну я вам все же приоткрою.Если вы хотите понять, какой самолет может поднять ФАБ-3000, послюнявьте палец, откройте Яндекс и почитайте тактико-технические характеристики наших бомбардировщиков. И когда вы обнаружите самолет, который может нести вес больше, чем 3 тонны, вы не ошибетесь. Просто нам требуются некоторые доработки в системе этого оружия.Нельзя просто прицепить к брюху самолета ФАБ и отправить его на задание. Вам нужна система наведения. Мы ее модернизировали. Мы сделали умные хвостовики, которые позволяют управлять этим. Раньше это была простая железяка. Вылетел – бросил – сделал противоракетный маневр - убежал. А сейчас ФАБы становятся высокоточными. Мы приделали "мозги" к этой чугунной дылде.Первыми это начали делать американцы. Нам эта мысль понравилась. Мы решили, что в этом вопросе надо не отставать и идти дальше.- Как мы будем расправляться с новыми комплексами ПВО, которые получила Украина?- Вы правильно сказали о новых американских поступлениях.В новом пакете помощи Украине передали систему "Пэтриот". "Пэтриотом" поделилась Германия и Польша, которая раньше, скрежеща зубами, ворчала: "Не дам, у меня у самой мало". США приказали – дала. Но тут есть одна любопытная вещица, на которую нельзя обратить внимание. Как только ВСУ стали подтаскивать свои "Пэтриоты" ближе к линии боевого соприкосновения, мы их начали крошить.Киевский режим совершил большую глупость, несмотря на все рекомендации украинских советников. Они чуть ли не в окопы подтащили системы "Пэтриот", которые должны работать за несколько десятков километров от фронта. Вот мы их и припудрили.Я хочу, чтобы украинцы почаще совершали такую дурость и облегчали задачу нашим бомбардировщикам.Я думаю, что в мае полтора десятка "Пэтриотов" у ВСУ будут. К ним тащат и другие системы ПВО (немецкие и французские). Но если они поначалу хвастались старыми комплексами, то потом мы к ним приноровились. Мы стали запускать определенные ракеты, по которым они шарились радарами и обнаруживали себя. А потом после картонной ракеты с электронными мозгами прилетала настоящая, которая сносила с поверхности земли этот "Пэтриот".Правильно вы говорите, что украинская армия будет усиливаться в части ПВО. И тут надо учитывать все, что готовит противник. У них же запланировано летнее наступление, к которому должен подойти пакет американской помощи. Тогда же и должен поступить и F-16. Видите, как эти пазлы складываются.- Насколько мы готовы к поступлению F-16, за штурвалами которых, вероятно, будут сидеть натовские пилоты?- Сейчас Запад обучает украинских пилотов летать на F-16. Это вызвало озверение у американских инструкторов. Был случай, когда американцы не стеснялись называть 38 пилотов из Чугуева тупыми. Но не с технической точки зрения, а с языковой. Дело же не в том, что они не могли запомнить 200 английских слов. Авиационный язык – это особый язык. Тут одно слово может иметь три-четыре оттенка. А с этим у украинских хлопцев дуже погано.Американцы говорили: "Из этих 38 украинцев только 10 могут быть смертниками. Они хотя бы могут с нами общаться и тумблеры переключать".А теперь у меня возникает ключевой вопрос: "А где эти F-16 будут присаживаться"?Это можно сделать на парочке крупных украинских аэродромах. Например, Староконстантинов в Хмельницкой области. Мы время от времени наведываемся туда со своими "Кинжалами", чтобы перепахать взлетно-посадочную полосу. Мы уже готовимся к теплому приему F-16.Я не исключаю, что F-16 будут базироваться в Польше, Румынии и даже Словакии. Но тут у меня возникает следующий вопрос: "Сколько всего таких самолетов передали Украине"?Кто-то говорит, что 120. Кто-то говорит, что 60.Допустим, им передадут 60 самолетов. Они их размажут по 20 штук на Польшу, Румынию и Украину. А теперь представьте, что этот самолет взлетел и пошел на бомбежку наших боевых порядков.Безусловно, что их на пути к цели будут встречать славные путинские соколы (Су-72 и МиГ-29). Будет воздушная драка. Но врага надо уважать. Мы не поймаем всю эту стаю. Куда этот F-16 будет удирать? Если он будет удирать на украинский аэродром, мы будем за ним гоняться, пока он не упадет мордой в землю. А что делать, если он удерет в Польшу? Мы будем атаковать польский аэродром Жешув.А теперь внимание. Польша – член НАТО. В этом случае будет действовать пятый устав НАТО, по которому нападение на одного члена НАТО приравнивается к нападению на остальных. Какой вывод? Это уже будет война России с НАТО.Вот с каким огнем играет Запад, предоставляя Украине эти F-16.- Вы сказали важную вещь. Означает ли это, что если Запад передаст Украине F-16 только в том случае, если он готов воевать с Россией напрямую? Или война с Россией из-за F-16 может случиться необдуманно?- Вы затронули важную деталь, что за штурвалом F-16 будут сидеть не только украинские пилоты. США могут понять, что с этими сырыми летчиками им делать нечего, поэтому надо, чтобы туда сели американцы или поляки, у которых есть по 1000 часов налета. Это профи, которые хорошо знают эту машину. Так что иностранными летчиками разбавят украинских хлопцев.Конечно, нам придется с ними драться в небе. А это привнесет новые краски в СВО. Учитывая, как жидко летает в небе украинская авиация.Кстати, тут есть еще один момент.По сводкам Минобороны, мы намолотили чуть ли не 530 украинских самолетов. Но я день и ночь чешу репу и никак не могу понять, откуда у них столько машин.На начало СВО у Украины было 252 самолета. Где-то 100 самолетов им передала Америка, когда согнала в Польшу всю советскую технику, которая только может взлетать. 252 + 100 – это 352. А где же 500?На этот вопрос я активно ищу ответ. Я подключил к этому делу свою агентуру в СБУ, Минобороны Украины и Генштаб. Я у них спрашиваю: "Хлопці, розкажіть мені, де ви стільки літаків набрали"? Молчат, гады. Но ничего. У меня хорошая разведка. Я вам обязательно об этом расскажу (смеется).- Напоследок хотелось бы услышать ваш общий прогноз по ходу СВО до следующего нашего интервью.- Я очень люблю российскую армию. Я вместе с ней радуюсь ее победам и вместе с ней переживаю ее поражения. Но меня забавляет одна резиновая фраза из сводок Минобороны: "Улучшили тактическое положение по переднему краю". Теперь ее повторяют даже девочки-репортерши. Но эта же фраза ни о чем не говорит. Почему нельзя сказать нормально: "Российские десантники продвинулись на 800 метров"? Это же то же самое.Кстати, СВО поразила целый ряд терминов, которых раньше не было в армейском слэнге: "ЛБС", "передок", "разбираем опорник", "арта". А вот эта команда "Триста тридцать три"? Мне однажды позвонил матерый командир артиллерийской бригады и сказал: "Виктор Николаевич, может быть, я отстал от жизни, но я всю жизнь говорил "Огонь". Может быть, какой-то новый воинский устав появился?". Наверное, я когда-нибудь даже об этом напишу исследовательскую работу (смеется).Ну а теперь прогноз по фронту. У меня есть одно соображение, которое не всем нравится.Когда мы взяли Авдеевку, это был моральный удар по украинской армии. Мы почувствовали, что можем брать настоящие крепости. Мне казалось, что это был идеальный момент, чтобы обрушится на противника, но мы никуда не пошли. И когда мы после Авдеевки остановились, чтобы стряхнуть пыль с погон, украинцы стали зарываться в землю.Киев вовсю трубит о "пяти стратегических линиях Зеленского". Нам показывают по телевизору, какие там бетонные заграждения. Учитывая, что у нас есть ФАБ-3000, мы вообще не должны были этого видеть. Мы должны были видеть пылающие обломки и оторванные берцы за бруствером.Я не хочу никого учить. Но я не хочу, чтобы украинцы где-то снова по-авдеевски зарылись в землю. Это промедление может привести к нашим дополнительным потерям. А ведь у нас резервы были. Наше половодье могло пойти дальше. Но мы разрешили Украине сделать дамбу.Одна у нас надежда на ФАБ-3000. Они снесут любые минные поля, опорные пункты и "зубы дракона".Я не думаю, что линия фронта в ближайшие недели радикально сдвинется. Но мы продолжим наше нахальное, напористое и пружинистое давление на ВСУ. Мы опять будем идти через населенными пунктами с милыми украинскими названиями, пока не постучимся в двери Краматорска и Славянска.

https://ukraina.ru/20221027/1040206253.html

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Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, всу, украина, f-16, нато, польша