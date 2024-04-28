"Идет решающий штурм завода": эксперт раскрыл, как взятие Красногоровки откроет дорогу на Курахово
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка бойцов добровольческого батальона имени Судоплатова на полигоне в Запорожской области
Сейчас важные события на фронте происходят южнее Очеретино в районе Красногоровки. Там идет решающий штурм завода, вокруг которого ВСУ выстраивают свою оборону. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист, член Союза писателей России, автор книги и телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов
Освобождение Очеретино позволит ВС РФ двигаться вдоль железной дороги в сторону Гродовки и Селидово. Это старый западный Донбасс, там живет много сторонников Русского мира, которые принимали участие в событиях 2014 года, рассказал журналист.
Очень много выходцев оттуда из числа старых ополченцев до сих пор сражаются в российских вооруженных силах. А это очень важный психологический момент, добавил эксперт.
"Отмечу также, что еще более важные события сейчас происходят южнее в районе Красногоровки. Там идет решающий штурм завода огнеупорного кирпича, вокруг которого ВСУ выстраивают свою оборону", - подчеркнул Измайлов.
А контроль над Красногоровкой открывает для ВС РФ прямой выход на Кураховку, откуда до сих пор обстреливается Донецк. Как и Очеретино, поселок Кураховка – это серьезная артиллерийская площадка ВСУ. Взятие поселка позволит сделать Донецк более безопасным, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Олег Измайлов: Даже если Россия как следует грохнет по ВСУ, они отступят в удобное для них волчье логово читайте на сайте Украина.ру
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