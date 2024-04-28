"Идет решающий штурм завода": эксперт раскрыл, как взятие Красногоровки откроет дорогу на Курахово - 28.04.2024 Украина.ру
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"Идет решающий штурм завода": эксперт раскрыл, как взятие Красногоровки откроет дорогу на Курахово
"Идет решающий штурм завода": эксперт раскрыл, как взятие Красногоровки откроет дорогу на Курахово - 28.04.2024 Украина.ру
"Идет решающий штурм завода": эксперт раскрыл, как взятие Красногоровки откроет дорогу на Курахово
Сейчас важные события на фронте происходят южнее Очеретино в районе Красногоровки. Там идет решающий штурм завода, вокруг которого ВСУ выстраивают свою оборону. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист, член Союза писателей России, автор книги и телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов
2024-04-28T06:10
2024-04-28T06:10
новости
эксклюзив
россия
донецк
донбасс
олег измайлов
всу
вс рф
завод
штурм
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Освобождение Очеретино позволит ВС РФ двигаться вдоль железной дороги в сторону Гродовки и Селидово. Это старый западный Донбасс, там живет много сторонников Русского мира, которые принимали участие в событиях 2014 года, рассказал журналист.Очень много выходцев оттуда из числа старых ополченцев до сих пор сражаются в российских вооруженных силах. А это очень важный психологический момент, добавил эксперт.А контроль над Красногоровкой открывает для ВС РФ прямой выход на Кураховку, откуда до сих пор обстреливается Донецк. Как и Очеретино, поселок Кураховка – это серьезная артиллерийская площадка ВСУ. Взятие поселка позволит сделать Донецк более безопасным, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Олег Измайлов: Даже если Россия как следует грохнет по ВСУ, они отступят в удобное для них волчье логово читайте на сайте Украина.ру
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донецк
донбасс
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новости, эксклюзив, россия, донецк, донбасс, олег измайлов, всу, вс рф, завод, штурм, штурмовик, донецкое направление, оборона, наступление
Новости, Эксклюзив, Россия, Донецк, Донбасс, Олег Измайлов, ВСУ, ВС РФ, завод, штурм, штурмовик, Донецкое направление, оборона, наступление

"Идет решающий штурм завода": эксперт раскрыл, как взятие Красногоровки откроет дорогу на Курахово

06:10 28.04.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка бойцов добровольческого батальона имени Судоплатова на полигоне в Запорожской области
Подготовка бойцов добровольческого батальона имени Судоплатова на полигоне в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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Сейчас важные события на фронте происходят южнее Очеретино в районе Красногоровки. Там идет решающий штурм завода, вокруг которого ВСУ выстраивают свою оборону. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист, член Союза писателей России, автор книги и телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов
Освобождение Очеретино позволит ВС РФ двигаться вдоль железной дороги в сторону Гродовки и Селидово. Это старый западный Донбасс, там живет много сторонников Русского мира, которые принимали участие в событиях 2014 года, рассказал журналист.
Очень много выходцев оттуда из числа старых ополченцев до сих пор сражаются в российских вооруженных силах. А это очень важный психологический момент, добавил эксперт.
"Отмечу также, что еще более важные события сейчас происходят южнее в районе Красногоровки. Там идет решающий штурм завода огнеупорного кирпича, вокруг которого ВСУ выстраивают свою оборону", - подчеркнул Измайлов.
А контроль над Красногоровкой открывает для ВС РФ прямой выход на Кураховку, откуда до сих пор обстреливается Донецк. Как и Очеретино, поселок Кураховка – это серьезная артиллерийская площадка ВСУ. Взятие поселка позволит сделать Донецк более безопасным, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Олег Измайлов: Даже если Россия как следует грохнет по ВСУ, они отступят в удобное для них волчье логово читайте на сайте Украина.ру
Василий Ющук
Вчера, 05:27
Василий Ющук: Пока США пытаются выбить из рук России козырь в борьбе с ВСУ, Урал опасается лишь одногоНа Западе нет единого решения, в какую сторону двигаться: к жесткой эскалации или мирному договору с Россией. Поэтому пока что Украина под западным руководством расставляет свои "пистолеты" в разных местах, чтобы напугать Белоруссию и сделать более сговорчивой Москву
 
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