Салями из ракет и санкций: эксперт объяснил, в чем состоит антироссийская стратегия Вашингтона - 28.04.2024 Украина.ру
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Салями из ракет и санкций: эксперт объяснил, в чем состоит антироссийская стратегия Вашингтона
Салями из ракет и санкций: эксперт объяснил, в чем состоит антироссийская стратегия Вашингтона - 28.04.2024 Украина.ру
Салями из ракет и санкций: эксперт объяснил, в чем состоит антироссийская стратегия Вашингтона
Западный хозяин официально разрешил Киеву запускать ракеты по территории РФ. Параллельно обсуждается новый -14-ый - антироссийский пакет санкций. И то, и другое укладывается в понятие метода салями. Именно эту стратегию использует Вашингтон против России.
2024-04-28T06:38
2024-04-28T06:38
новости
ракеты
санкции
эксперты
вашингтон
россия
украина
джо байден
украина.ру
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии наук Александр Камкин.В этой ситуации, уверен эксперт, России стоит интенсифицировать боевые действия и принуждать киевский режим к безоговорочной капитуляции. Причина - западные поставки могут продолжаться долго, учитывая тот факт, что американский ВПК получил глоток свежего воздуха благодаря войне на Украине.Ранее получила подтверждение информация о том, что Пентагон тайно передал киевскому режиму оперативно-тактические ракеты ATACMS для использования "в пределах суверенной украинской территории".Между тем, известно, что в этот раз Киев получил от Вашингтона новую модификацию этих ракет с радиусом поражения 300 километров.В среду, 24 апреля, Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину. От общего американского пирога Киеву выделен 61 миллиард долларов. Правда львиная доля этой суммы фактически пойдет на развитие ВПК США.Параллельно в информационном поле появилась информация о том, что Запад также готов выйти на новый уровень во включенности в СВО и отправить на фронт своих солдат. В частности, американский журналист Клейтон Моррис недавно заявил, что именно иностранцы начнут новое контрнаступление, недавно анонсированное Владимиром Зеленским."Воевать пойдут европейские солдаты": в США раскрыли детали нового контрнаступления, обещанного Зеленским"Замаскированные под советников": вместе с ракетами на Украину прибыли инструкторы ПентагонаПод Артемовском "всплыла" группа французских диверсантов - командир "Ветеранов"Большинство экспертов, в том числе западных, сходятся во мнении, что новый пакет американской помощи Украине не поможет, зато еще больше набьет американские карманы.The Economist: американские деньги Киеву не помогутПару дней назад глава Минобороны РФ Сергей Шойгу обнародовал последние данные по потерям ВСУ в ходе СВО. Оказалось, что украинские войска лишились порядка полумиллиона человек. Еще на поле боя было ликвидировано порядка шести тысяч иностранных наемников."Ликвидированы офицеры из Чехии": ВС РФ поразили здание с агентами СБУ и их "шефами"ИНТЕРВЬЮ АЛЕКСАНДР КАМКИН: Запад нарезает салями из санкций и ракет для ВСУ, толкая мир к ядерному армагеддону
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новости, ракеты, санкции, эксперты, вашингтон, россия, украина, джо байден, украина.ру
Новости, ракеты, санкции, эксперты, Вашингтон, Россия, Украина, Джо Байден, Украина.ру

Салями из ракет и санкций: эксперт объяснил, в чем состоит антироссийская стратегия Вашингтона

06:38 28.04.2024
 
© Фото : Минобороны СШАамериканское вооружение для Украины
американское вооружение для Украины - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© Фото : Минобороны США
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Западный хозяин официально разрешил Киеву запускать ракеты по территории РФ. Параллельно обсуждается новый -14-ый - антироссийский пакет санкций. И то, и другое укладывается в понятие метода салями. Именно эту стратегию использует Вашингтон против России.
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии наук Александр Камкин.
"Запад постепенно, методом салями (стратегия, при которой большая цель подменяется последовательностью малых, промежуточных целей. - Ред.) повышает ставки в плане санкционного давления и в плане поставок дальнобойных ракет киевскому режиму", - сказал эксперт.
В этой ситуации, уверен эксперт, России стоит интенсифицировать боевые действия и принуждать киевский режим к безоговорочной капитуляции. Причина - западные поставки могут продолжаться долго, учитывая тот факт, что американский ВПК получил глоток свежего воздуха благодаря войне на Украине.
Ранее получила подтверждение информация о том, что Пентагон тайно передал киевскому режиму оперативно-тактические ракеты ATACMS для использования "в пределах суверенной украинской территории".
Между тем, известно, что в этот раз Киев получил от Вашингтона новую модификацию этих ракет с радиусом поражения 300 километров.
© Инфографика
© Инфографика
В среду, 24 апреля, Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину. От общего американского пирога Киеву выделен 61 миллиард долларов. Правда львиная доля этой суммы фактически пойдет на развитие ВПК США.
Параллельно в информационном поле появилась информация о том, что Запад также готов выйти на новый уровень во включенности в СВО и отправить на фронт своих солдат. В частности, американский журналист Клейтон Моррис недавно заявил, что именно иностранцы начнут новое контрнаступление, недавно анонсированное Владимиром Зеленским.
"Воевать пойдут европейские солдаты": в США раскрыли детали нового контрнаступления, обещанного Зеленским
"Замаскированные под советников": вместе с ракетами на Украину прибыли инструкторы Пентагона
Под Артемовском "всплыла" группа французских диверсантов - командир "Ветеранов"
Большинство экспертов, в том числе западных, сходятся во мнении, что новый пакет американской помощи Украине не поможет, зато еще больше набьет американские карманы.
The Economist: американские деньги Киеву не помогут
Пару дней назад глава Минобороны РФ Сергей Шойгу обнародовал последние данные по потерям ВСУ в ходе СВО. Оказалось, что украинские войска лишились порядка полумиллиона человек. Еще на поле боя было ликвидировано порядка шести тысяч иностранных наемников.
"Ликвидированы офицеры из Чехии": ВС РФ поразили здание с агентами СБУ и их "шефами"
ИНТЕРВЬЮ АЛЕКСАНДР КАМКИН: Запад нарезает салями из санкций и ракет для ВСУ, толкая мир к ядерному армагеддону
 
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