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Салями из ракет и санкций: эксперт объяснил, в чем состоит антироссийская стратегия Вашингтона

Салями из ракет и санкций: эксперт объяснил, в чем состоит антироссийская стратегия Вашингтона - 28.04.2024 Украина.ру

Салями из ракет и санкций: эксперт объяснил, в чем состоит антироссийская стратегия Вашингтона

Западный хозяин официально разрешил Киеву запускать ракеты по территории РФ. Параллельно обсуждается новый -14-ый - антироссийский пакет санкций. И то, и другое укладывается в понятие метода салями. Именно эту стратегию использует Вашингтон против России.

2024-04-28T06:38

2024-04-28T06:38

2024-04-28T06:38

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии наук Александр Камкин.В этой ситуации, уверен эксперт, России стоит интенсифицировать боевые действия и принуждать киевский режим к безоговорочной капитуляции. Причина - западные поставки могут продолжаться долго, учитывая тот факт, что американский ВПК получил глоток свежего воздуха благодаря войне на Украине.Ранее получила подтверждение информация о том, что Пентагон тайно передал киевскому режиму оперативно-тактические ракеты ATACMS для использования "в пределах суверенной украинской территории".Между тем, известно, что в этот раз Киев получил от Вашингтона новую модификацию этих ракет с радиусом поражения 300 километров.В среду, 24 апреля, Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину. От общего американского пирога Киеву выделен 61 миллиард долларов. Правда львиная доля этой суммы фактически пойдет на развитие ВПК США.Параллельно в информационном поле появилась информация о том, что Запад также готов выйти на новый уровень во включенности в СВО и отправить на фронт своих солдат. В частности, американский журналист Клейтон Моррис недавно заявил, что именно иностранцы начнут новое контрнаступление, недавно анонсированное Владимиром Зеленским."Воевать пойдут европейские солдаты": в США раскрыли детали нового контрнаступления, обещанного Зеленским"Замаскированные под советников": вместе с ракетами на Украину прибыли инструкторы ПентагонаПод Артемовском "всплыла" группа французских диверсантов - командир "Ветеранов"Большинство экспертов, в том числе западных, сходятся во мнении, что новый пакет американской помощи Украине не поможет, зато еще больше набьет американские карманы.The Economist: американские деньги Киеву не помогутПару дней назад глава Минобороны РФ Сергей Шойгу обнародовал последние данные по потерям ВСУ в ходе СВО. Оказалось, что украинские войска лишились порядка полумиллиона человек. Еще на поле боя было ликвидировано порядка шести тысяч иностранных наемников."Ликвидированы офицеры из Чехии": ВС РФ поразили здание с агентами СБУ и их "шефами"ИНТЕРВЬЮ АЛЕКСАНДР КАМКИН: Запад нарезает салями из санкций и ракет для ВСУ, толкая мир к ядерному армагеддону

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новости, ракеты, санкции, эксперты, вашингтон, россия, украина, джо байден, украина.ру