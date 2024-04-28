https://ukraina.ru/20240428/1054775708.html
Салями из ракет и санкций: эксперт объяснил, в чем состоит антироссийская стратегия Вашингтона
Салями из ракет и санкций: эксперт объяснил, в чем состоит антироссийская стратегия Вашингтона - 28.04.2024 Украина.ру
Салями из ракет и санкций: эксперт объяснил, в чем состоит антироссийская стратегия Вашингтона
Западный хозяин официально разрешил Киеву запускать ракеты по территории РФ. Параллельно обсуждается новый -14-ый - антироссийский пакет санкций. И то, и другое укладывается в понятие метода салями. Именно эту стратегию использует Вашингтон против России.
2024-04-28T06:38
2024-04-28T06:38
2024-04-28T06:38
новости
ракеты
санкции
эксперты
вашингтон
россия
украина
джо байден
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/05/1045033155_0:120:889:620_1920x0_80_0_0_0802048d0a7d193ba169bbbec9396110.jpg
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии наук Александр Камкин.В этой ситуации, уверен эксперт, России стоит интенсифицировать боевые действия и принуждать киевский режим к безоговорочной капитуляции. Причина - западные поставки могут продолжаться долго, учитывая тот факт, что американский ВПК получил глоток свежего воздуха благодаря войне на Украине.Ранее получила подтверждение информация о том, что Пентагон тайно передал киевскому режиму оперативно-тактические ракеты ATACMS для использования "в пределах суверенной украинской территории".Между тем, известно, что в этот раз Киев получил от Вашингтона новую модификацию этих ракет с радиусом поражения 300 километров.В среду, 24 апреля, Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину. От общего американского пирога Киеву выделен 61 миллиард долларов. Правда львиная доля этой суммы фактически пойдет на развитие ВПК США.Параллельно в информационном поле появилась информация о том, что Запад также готов выйти на новый уровень во включенности в СВО и отправить на фронт своих солдат. В частности, американский журналист Клейтон Моррис недавно заявил, что именно иностранцы начнут новое контрнаступление, недавно анонсированное Владимиром Зеленским."Воевать пойдут европейские солдаты": в США раскрыли детали нового контрнаступления, обещанного Зеленским"Замаскированные под советников": вместе с ракетами на Украину прибыли инструкторы ПентагонаПод Артемовском "всплыла" группа французских диверсантов - командир "Ветеранов"Большинство экспертов, в том числе западных, сходятся во мнении, что новый пакет американской помощи Украине не поможет, зато еще больше набьет американские карманы.The Economist: американские деньги Киеву не помогутПару дней назад глава Минобороны РФ Сергей Шойгу обнародовал последние данные по потерям ВСУ в ходе СВО. Оказалось, что украинские войска лишились порядка полумиллиона человек. Еще на поле боя было ликвидировано порядка шести тысяч иностранных наемников."Ликвидированы офицеры из Чехии": ВС РФ поразили здание с агентами СБУ и их "шефами"ИНТЕРВЬЮ АЛЕКСАНДР КАМКИН: Запад нарезает салями из санкций и ракет для ВСУ, толкая мир к ядерному армагеддону
вашингтон
россия
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/05/1045033155_37:0:889:639_1920x0_80_0_0_9743a7f63f89adb17cbb303d5bb76ff1.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, ракеты, санкции, эксперты, вашингтон, россия, украина, джо байден, украина.ру
Новости, ракеты, санкции, эксперты, Вашингтон, Россия, Украина, Джо Байден, Украина.ру
Салями из ракет и санкций: эксперт объяснил, в чем состоит антироссийская стратегия Вашингтона
Западный хозяин официально разрешил Киеву запускать ракеты по территории РФ. Параллельно обсуждается новый -14-ый - антироссийский пакет санкций. И то, и другое укладывается в понятие метода салями. Именно эту стратегию использует Вашингтон против России.
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии наук Александр Камкин
.
"Запад постепенно, методом салями (стратегия, при которой большая цель подменяется последовательностью малых, промежуточных целей. - Ред.) повышает ставки в плане санкционного давления и в плане поставок дальнобойных ракет киевскому режиму", - сказал эксперт.
В этой ситуации, уверен эксперт, России стоит интенсифицировать боевые действия и принуждать киевский режим к безоговорочной капитуляции. Причина - западные поставки могут продолжаться долго, учитывая тот факт, что американский ВПК получил глоток свежего воздуха благодаря войне на Украине.
Ранее получила подтверждение информация о том, что Пентагон тайно передал киевскому режиму оперативно-тактические ракеты ATACMS для использования "в пределах суверенной украинской территории".
Между тем, известно, что в этот раз Киев получил от Вашингтона новую модификацию этих ракет с радиусом поражения 300 километров.
В среду, 24 апреля, Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину. От общего американского пирога Киеву выделен 61 миллиард долларов. Правда львиная доля этой суммы фактически пойдет на развитие ВПК США.
Параллельно в информационном поле появилась информация о том, что Запад также готов выйти на новый уровень во включенности в СВО и отправить на фронт своих солдат. В частности, американский журналист Клейтон Моррис недавно заявил, что именно иностранцы начнут новое контрнаступление, недавно анонсированное Владимиром Зеленским.
Большинство экспертов, в том числе западных, сходятся во мнении, что новый пакет американской помощи Украине не поможет, зато еще больше набьет американские карманы.
Пару дней назад глава Минобороны РФ Сергей Шойгу обнародовал последние данные по потерям ВСУ в ходе СВО. Оказалось, что украинские войска лишились порядка полумиллиона человек. Еще на поле боя было ликвидировано порядка шести тысяч иностранных наемников.