"Головная боль для киевского режима": Липовой о том, как помощь Запада оказалась бесполезной - 28.04.2024 Украина.ру
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"Головная боль для киевского режима": Липовой о том, как помощь Запада оказалась бесполезной
"Головная боль для киевского режима": Липовой о том, как помощь Запада оказалась бесполезной - 28.04.2024 Украина.ру
"Головная боль для киевского режима": Липовой о том, как помощь Запада оказалась бесполезной
ATACMS создаст некоторое напряжение для наших средств противовоздушной обороны, однако для ВСУ эти ракеты существенных успехов на поле боя это не принесут. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой
2024-04-28T06:47
2024-04-28T06:47
украина
сша
киев
вооруженные силы украины
офицеры россии
истребитель
f-16
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В минувшую субботу Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, предусматривающий более 60 миллиардов долларов поддержки для Украины. Следом президент США Джо Байден пообещал отправить оружие в ближайшие часы и заявил, что подобный шаг сделает Америку и мир более безопасными.В частности, совсем недавно издание Nettavisen Nyheter сообщило о том, что Вашингтон одобрил поставку истребителей F-16 Киеву. Однако по информации газеты, только 12 самолетов являются пригодными для полетов, а остальные могут быть разобраны на запчасти.“Самолеты F-16 — это головная боль для киевского режима. Эти самолеты требуют к себе большого внимания и ресурсов. Для них необходимо подготовить аэродромные сети, коммуникации и специалистов. Ничего этого у Украины нет.Да, у них имеются пилоты. Но натовские инструктора отмечают, что подготовка украинских летчиков недостаточная. Они плохо осваивают сложную и капризную технику, для управления которой нужны особые навыки.Надо же не просто научиться летать на самолетах по кругу — необходимо освоить их боевое применение. Научиться этому за короткие курсы подготовки невозможно. Поэтому F-16 не будут представлять особой угрозы для наших Воздушно-космических сил”, - отметил Липовой.Более того, подмечает эксперт, если Киев попытается разместить истребители на аэродромах, они моментально будут уничтожены, поскольку они контролируются российской разведкой.Каким образом Украина будет решать эти вопросы и возможна ли сегодня воздушная война за Крым, о которой все говорят, вы можете узнать в полной версии интервью на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, сша, киев, вооруженные силы украины, офицеры россии, истребитель, f-16
Украина, США, Киев, Вооруженные силы Украины, ОФИЦЕРЫ РОССИИ, истребитель, F-16

"Головная боль для киевского режима": Липовой о том, как помощь Запада оказалась бесполезной

06:47 28.04.2024
 
© Public domain
© Public domain
Читать в
ATACMS создаст некоторое напряжение для наших средств противовоздушной обороны, однако для ВСУ эти ракеты существенных успехов на поле боя это не принесут. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой
В минувшую субботу Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, предусматривающий более 60 миллиардов долларов поддержки для Украины. Следом президент США Джо Байден пообещал отправить оружие в ближайшие часы и заявил, что подобный шаг сделает Америку и мир более безопасными.
В частности, совсем недавно издание Nettavisen Nyheter сообщило о том, что Вашингтон одобрил поставку истребителей F-16 Киеву. Однако по информации газеты, только 12 самолетов являются пригодными для полетов, а остальные могут быть разобраны на запчасти.
Самолеты F-16 — это головная боль для киевского режима. Эти самолеты требуют к себе большого внимания и ресурсов. Для них необходимо подготовить аэродромные сети, коммуникации и специалистов. Ничего этого у Украины нет.
Да, у них имеются пилоты. Но натовские инструктора отмечают, что подготовка украинских летчиков недостаточная. Они плохо осваивают сложную и капризную технику, для управления которой нужны особые навыки.
Надо же не просто научиться летать на самолетах по кругу — необходимо освоить их боевое применение. Научиться этому за короткие курсы подготовки невозможно. Поэтому F-16 не будут представлять особой угрозы для наших Воздушно-космических сил”, - отметил Липовой.
Более того, подмечает эксперт, если Киев попытается разместить истребители на аэродромах, они моментально будут уничтожены, поскольку они контролируются российской разведкой.
Каким образом Украина будет решать эти вопросы и возможна ли сегодня воздушная война за Крым, о которой все говорят, вы можете узнать в полной версии интервью на сайте Украина.ру
 
УкраинаСШАКиевВооруженные силы УкраиныОФИЦЕРЫ РОССИИистребительF-16
 
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