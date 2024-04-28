https://ukraina.ru/20240428/1054731499.html

"Головная боль для киевского режима": Липовой о том, как помощь Запада оказалась бесполезной

"Головная боль для киевского режима": Липовой о том, как помощь Запада оказалась бесполезной - 28.04.2024 Украина.ру

"Головная боль для киевского режима": Липовой о том, как помощь Запада оказалась бесполезной

ATACMS создаст некоторое напряжение для наших средств противовоздушной обороны, однако для ВСУ эти ракеты существенных успехов на поле боя это не принесут. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой

2024-04-28T06:47

2024-04-28T06:47

2024-04-28T06:47

украина

сша

киев

вооруженные силы украины

офицеры россии

истребитель

f-16

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В минувшую субботу Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, предусматривающий более 60 миллиардов долларов поддержки для Украины. Следом президент США Джо Байден пообещал отправить оружие в ближайшие часы и заявил, что подобный шаг сделает Америку и мир более безопасными.В частности, совсем недавно издание Nettavisen Nyheter сообщило о том, что Вашингтон одобрил поставку истребителей F-16 Киеву. Однако по информации газеты, только 12 самолетов являются пригодными для полетов, а остальные могут быть разобраны на запчасти.“Самолеты F-16 — это головная боль для киевского режима. Эти самолеты требуют к себе большого внимания и ресурсов. Для них необходимо подготовить аэродромные сети, коммуникации и специалистов. Ничего этого у Украины нет.Да, у них имеются пилоты. Но натовские инструктора отмечают, что подготовка украинских летчиков недостаточная. Они плохо осваивают сложную и капризную технику, для управления которой нужны особые навыки.Надо же не просто научиться летать на самолетах по кругу — необходимо освоить их боевое применение. Научиться этому за короткие курсы подготовки невозможно. Поэтому F-16 не будут представлять особой угрозы для наших Воздушно-космических сил”, - отметил Липовой.Более того, подмечает эксперт, если Киев попытается разместить истребители на аэродромах, они моментально будут уничтожены, поскольку они контролируются российской разведкой.Каким образом Украина будет решать эти вопросы и возможна ли сегодня воздушная война за Крым, о которой все говорят, вы можете узнать в полной версии интервью на сайте Украина.ру

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украина, сша, киев, вооруженные силы украины, офицеры россии, истребитель, f-16