Война на Украине как способ выйти из "ковидного" кризиса: Видеманн о западных деньгах для Киева - 28.04.2024 Украина.ру
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Война на Украине как способ выйти из "ковидного" кризиса: Видеманн о западных деньгах для Киева
Война на Украине как способ выйти из "ковидного" кризиса: Видеманн о западных деньгах для Киева - 28.04.2024 Украина.ру
Война на Украине как способ выйти из "ковидного" кризиса: Видеманн о западных деньгах для Киева
Самый простой способ поднять на ноги европейскую и западную экономику после кризиса времен пандемии – война, но и бесконечно вкладывать в нее деньги невозможно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель Владимир Видеманн
2024-04-28T05:55
2024-04-28T05:55
новости
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риши сунак
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"Вспомним, несколько лет назад была эпидемия ковида. Все легло. Теперь надо все поднять на ноги. Самый простой способ это сделать – война. Значит пойдут инвестиции, военное производство возродится. Да, война, гибнут люди, разрушаются города, но для тех, кто производит оружие, это ничто по сравнению с возможностью спасти свою фирму от разорения и получением огромных прибылей", – объяснил Видеманн, комментируя недавно выделенную Киеву помощь.Одновременно с этим он отметил, что американское правительство не может не учитывать мнение своих налогоплательщиков, которые не понимают, почему выделяется столько денег Украине, поэтому нынешний пакет помощи с большой долей вероятности может быть последним.Конгресс США проголосовал за кредит в 60 миллиардов долларов для Украины неделю назад. В те же дни президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в личной беседе премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал ему вскоре 617 миллионов долларов на оружие.Полную версию интервью Владимир Видеманн: Военные заказы для Украины помогут западной экономике подняться после ковида читайте на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, киев, владимир видеманн, великобритания, владимир зеленский, риши сунак, конгресс сша
Новости, Украина, Киев, Владимир Видеманн, Великобритания, Владимир Зеленский, Риши Сунак, Конгресс США

Война на Украине как способ выйти из "ковидного" кризиса: Видеманн о западных деньгах для Киева

05:55 28.04.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ирина Гордеева Видеманн владимир
 Видеманн владимир - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ирина Гордеева
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Самый простой способ поднять на ноги европейскую и западную экономику после кризиса времен пандемии – война, но и бесконечно вкладывать в нее деньги невозможно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель Владимир Видеманн
"Вспомним, несколько лет назад была эпидемия ковида. Все легло. Теперь надо все поднять на ноги. Самый простой способ это сделать – война. Значит пойдут инвестиции, военное производство возродится. Да, война, гибнут люди, разрушаются города, но для тех, кто производит оружие, это ничто по сравнению с возможностью спасти свою фирму от разорения и получением огромных прибылей", – объяснил Видеманн, комментируя недавно выделенную Киеву помощь.
Одновременно с этим он отметил, что американское правительство не может не учитывать мнение своих налогоплательщиков, которые не понимают, почему выделяется столько денег Украине, поэтому нынешний пакет помощи с большой долей вероятности может быть последним.
Конгресс США проголосовал за кредит в 60 миллиардов долларов для Украины неделю назад. В те же дни президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в личной беседе премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал ему вскоре 617 миллионов долларов на оружие.
Полную версию интервью Владимир Видеманн: Военные заказы для Украины помогут западной экономике подняться после ковида читайте на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаКиевВладимир ВидеманнВеликобританияВладимир ЗеленскийРиши СунакКонгресс США
 
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