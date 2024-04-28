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Война на Украине как способ выйти из "ковидного" кризиса: Видеманн о западных деньгах для Киева

Война на Украине как способ выйти из "ковидного" кризиса: Видеманн о западных деньгах для Киева - 28.04.2024 Украина.ру

Война на Украине как способ выйти из "ковидного" кризиса: Видеманн о западных деньгах для Киева

Самый простой способ поднять на ноги европейскую и западную экономику после кризиса времен пандемии – война, но и бесконечно вкладывать в нее деньги невозможно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель Владимир Видеманн

2024-04-28T05:55

2024-04-28T05:55

2024-04-28T05:55

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"Вспомним, несколько лет назад была эпидемия ковида. Все легло. Теперь надо все поднять на ноги. Самый простой способ это сделать – война. Значит пойдут инвестиции, военное производство возродится. Да, война, гибнут люди, разрушаются города, но для тех, кто производит оружие, это ничто по сравнению с возможностью спасти свою фирму от разорения и получением огромных прибылей", – объяснил Видеманн, комментируя недавно выделенную Киеву помощь.Одновременно с этим он отметил, что американское правительство не может не учитывать мнение своих налогоплательщиков, которые не понимают, почему выделяется столько денег Украине, поэтому нынешний пакет помощи с большой долей вероятности может быть последним.Конгресс США проголосовал за кредит в 60 миллиардов долларов для Украины неделю назад. В те же дни президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в личной беседе премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал ему вскоре 617 миллионов долларов на оружие.Полную версию интервью Владимир Видеманн: Военные заказы для Украины помогут западной экономике подняться после ковида читайте на сайте Украина.ру.

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