https://ukraina.ru/20221005/1039379291.html

Дмитрий Журавлев: России сразу нужно готовиться к тому, чтобы вывозить людей из своих новых регионов

Дмитрий Журавлев: России сразу нужно готовиться к тому, чтобы вывозить людей из своих новых регионов - 05.10.2022 Украина.ру

Дмитрий Журавлев: России сразу нужно готовиться к тому, чтобы вывозить людей из своих новых регионов

Москве первым делом нужно вписать Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области в единое транспортное, экономическое, информационное и финансовое пространство с... Украина.ру, 05.10.2022

2022-10-05T04:12

2022-10-05T04:12

2022-10-05T04:12

интервью

россия

херсон

запорожская область

донбасс

украина

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Москве первым делом нужно вписать Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области в единое транспортное, экономическое, информационное и финансовое пространство с Россией. За полгода это сделать можно. Вопрос только в том, что будет, если мы проведем туда железные дороги, а Украина их начнет бомбить, считает политолог, директор Института региональных проблем Дмитрий ЖуравлевОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил, что процедура принятия в состав РФ ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей завершится внесением поправок в Конституцию на основании соответствующего указа Владимира Путина.- Дмитрий Анатольевич, когда это произойдет, с каких шагов мы начнем фактически внедрять эти регионы в единое с нами пространство?- В первую очередь с создания транспортных коридоров в эти регионы, чтобы я мог из Москвы спокойно доехать до Херсона. Понятно, что это очень тяжелая задача, потому что стреляют. Ты можешь пустить поезд, а его разбомбят.Во-вторых, необходимо воссоздание экономических связей. Причем делать это нужно сейчас. Потому что по частной инициативе никто под бомбежки не полезет, а, следовательно, это придется делать государству.В-третьих, нужно обеспечить единое транспортное пространство и обеспечить переезд людей. Кого-то (стариков и детей) надо вывозить.С деньгами, думаю, проблем не будет. У меня родственники в Херсоне, которые говорят, что у них уже давно рубли. Гривны там уже нет.Таким образом, нужно вписать эти регионы в единое транспортное, экономическое, информационное и финансовое пространство с Россией.- Если отталкиваться от опыта Крыма, то сколько на это потребуется времени?- Теоретически за полгода можно справиться. Вопрос только в том, что будет, если железные дороги начнут бомбить. Я не военный эксперт и не скажу, сколько мы их будем восстанавливать.- Вас удивило, что мы сохранили название и статус Херсонской и Запорожской областей, не включив их ни в состав Крыма, ни в состав ДНР? Ведь до этого высказывались разные экономические и управленческие идеи.- А зачем что-то менять? Херсон "Херсоном" назвала Екатерина Великая. Это пусть Украина меняет, если хочет. Если бы это произошло, то нашлись бы отдельные субъекты, которые стали бы говорить, что "были мы при советской власти отдельные, нам было хорошо, а теперь нас включили в состав Крыма и теперь все стало плохо". Не надо лишний раз ничего менять.Херсон в состав Крыма надо было включать тогда, потому что в той ситуации это дало бы правовые основания для его выхода из состава Украины. А раз они сами выходят, то зачем запутывать людей?Кстати, Херсонщина в Крым никогда не входила. Это Крым входил в состав Херсонщины, потому что большая Таврическая губерния изначально называлась Херсонской, когда генерал-губернатор в Херсоне сидел. Но это было очень давно. С точки зрения современного Крыма – это вообще времена Владимира Мономаха.То, что будет новый федеральный округ – это точно. Потому что новые территории точно не присоединить ни к Югу, ни к Кавказу. А где он будет? Бог весть. Я даже не знаю, где у него будет столица – в Симферополе или в Херсоне.- Как мы поступим с проукраинскими элементами, которые откажутся получать российское гражданство?- Пусть пишут заявления, что они граждане Украины и знать не хотят, чтобы стать гражданами России. В Крыму в первые годы спокойно жили граждане Украины. При мне на телевидении выступал один из крымских экспертов, который на камеру заявлял, что поддерживает присоединение Крыма к России, но он гражданин Украины. Гражданство – это его свободный выбор.- В таком случае, если эти проукраинские граждане будут совершать теракты или наводить артиллерию, будем ли мы их наказывать жестче, чем раньше?- Конечно. Потому что это другая правовая ситуация. Но я вас уверяю, что многие проукраинские граждане ничего этого делать не будут. Им нравится Украина, но возврата украинских солдат они не ждут. Да, есть такие, которые ждут. Но большинство понимает, что украинские солдаты сначала перебьют всех, кого увидят, и только потом будут разбираться, кто за Украину, а кто за Россию. Именно этим объясняется большой процент голосовавших за Россию. Люди тупо боятся возврата Украины. Даже если они проукраински настроены.- Будем ли мы считать само Запорожье российской территорией, которая оккупирована киевским режимом?- Конечно. Это уже определено и объявлено. Мы рассматриваем Запорожскую область в административных границах Запорожской области с самим городом Запорожье.- Будет ли на всех этих территориях действовать режим контртеррористической операции или военное положение?- Я бы так сделал, но пока наши верховные власти так не делают. Наверняка у них есть на это свои основания. Но я бы так сделал, потому что ситуация военная, как ни крути.- Свободный допуск остальных граждан России на эти территории тоже будет зависеть от военной ситуации?- Допуск будет полный. Но при условии того, что мы людям объясним, куда они едут. Если вы хотите рисковать, вы имеете на это право. Лично я туда, наверное, поеду, потому что у меня там родственники. У меня там двое внучатых племянников, сестра, ее дочь и ее зять. Возможно, что их придется вывозить. Я не рвусь туда попасть, но если они захотят оттуда уехать, я буду помогать им оттуда уехать. Но я бы повременил устраивать там туристические поездки.- Люди много лет жили в составе другого государства. Станет ли это помехой для их привыкания к российским порядкам?- Я думаю, что это будет не так трудно. Я согласен, что будут сложности. Это было и в Крыму. Но при всей куче наших серьезных проблем, наши порядки все равно разумнее украинских. Я в 90-е годы на Украину ездил успокаиваться. Приедешь в Херсонщину и понимаешь, что наш бардак не такой уж и большой. К разумному порядку привыкнуть гораздо легче.

https://ukraina.ru/20221004/1039355595.html

https://ukraina.ru/20220930/1039249517.html

https://ukraina.ru/20221003/1039322088.html

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2022

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, херсон, запорожская область, донбасс, украина