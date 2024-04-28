https://ukraina.ru/20240428/1054645537.html

Запад уже поставил крест на Украине — Ищенко

Запад уже поставил крест на Украине — Ищенко - 28.04.2024 Украина.ру

Запад уже поставил крест на Украине — Ищенко

Обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру рассказал об украинских проблемах, которые очевидны для президента Владимира Зеленского и для американских, европейских военных и политиков

2024-04-28T09:45

2024-04-28T09:45

2024-04-28T09:45

запад

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ростислав ищенко

владимир зеленский

зарубежье

вооружение

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"Даже стали очевидны для многих европейских журналистов, которые перестали писать бравурные отчеты и дискутируют о том, загнется Украина в мае, в июне, в июле, в сентябре, в октябре, до конца года. И как-то перестали писать о следующем годе", - сказал Ищенко.По его словам, весь адекватный Запад уже смирился с катастрофой Украины.Он также заверил, что как только Россия начнет свое генеральное наступление, то через полтора-два месяца Украины не будет.Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Даже если ВСУ проскрипят еще до февраля, США найдут им замену в Молдавии или Прибалтике читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240421/1054640096.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

запад, украина, новости, россия, ростислав ищенко, владимир зеленский, зарубежье, вооружение