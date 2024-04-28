Запад уже поставил крест на Украине — Ищенко - 28.04.2024 Украина.ру
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Запад уже поставил крест на Украине — Ищенко
Запад уже поставил крест на Украине — Ищенко - 28.04.2024 Украина.ру
Запад уже поставил крест на Украине — Ищенко
Обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру рассказал об украинских проблемах, которые очевидны для президента Владимира Зеленского и для американских, европейских военных и политиков
2024-04-28T09:45
2024-04-28T09:45
запад
украина
новости
россия
ростислав ищенко
владимир зеленский
зарубежье
вооружение
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"Даже стали очевидны для многих европейских журналистов, которые перестали писать бравурные отчеты и дискутируют о том, загнется Украина в мае, в июне, в июле, в сентябре, в октябре, до конца года. И как-то перестали писать о следующем годе", - сказал Ищенко.По его словам, весь адекватный Запад уже смирился с катастрофой Украины.Он также заверил, что как только Россия начнет свое генеральное наступление, то через полтора-два месяца Украины не будет.Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Даже если ВСУ проскрипят еще до февраля, США найдут им замену в Молдавии или Прибалтике читайте на сайте Украина.ру.
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запад, украина, новости, россия, ростислав ищенко, владимир зеленский, зарубежье, вооружение
Запад, Украина, Новости, Россия, Ростислав Ищенко, Владимир Зеленский, Зарубежье, вооружение

Запад уже поставил крест на Украине — Ищенко

09:45 28.04.2024
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Читать в
Обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру рассказал об украинских проблемах, которые очевидны для президента Владимира Зеленского и для американских, европейских военных и политиков
"Даже стали очевидны для многих европейских журналистов, которые перестали писать бравурные отчеты и дискутируют о том, загнется Украина в мае, в июне, в июле, в сентябре, в октябре, до конца года. И как-то перестали писать о следующем годе", - сказал Ищенко.
По его словам, весь адекватный Запад уже смирился с катастрофой Украины.
Он также заверил, что как только Россия начнет свое генеральное наступление, то через полтора-два месяца Украины не будет.
"Даже если они начнут заниматься поставками оружия прямо сейчас, то через полтора-два месяца они не успеют накачать Украину вооружениями. Соответственно крест на ней они уже поставили", - указал обозреватель.
Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Даже если ВСУ проскрипят еще до февраля, США найдут им замену в Молдавии или Прибалтике читайте на сайте Украина.ру.
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