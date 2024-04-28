https://ukraina.ru/20240428/1054645537.html
Запад уже поставил крест на Украине — Ищенко
Запад уже поставил крест на Украине — Ищенко - 28.04.2024 Украина.ру
Запад уже поставил крест на Украине — Ищенко
Обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру рассказал об украинских проблемах, которые очевидны для президента Владимира Зеленского и для американских, европейских военных и политиков
2024-04-28T09:45
2024-04-28T09:45
2024-04-28T09:45
запад
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россия
ростислав ищенко
владимир зеленский
зарубежье
вооружение
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"Даже стали очевидны для многих европейских журналистов, которые перестали писать бравурные отчеты и дискутируют о том, загнется Украина в мае, в июне, в июле, в сентябре, в октябре, до конца года. И как-то перестали писать о следующем годе", - сказал Ищенко.По его словам, весь адекватный Запад уже смирился с катастрофой Украины.Он также заверил, что как только Россия начнет свое генеральное наступление, то через полтора-два месяца Украины не будет.Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Даже если ВСУ проскрипят еще до февраля, США найдут им замену в Молдавии или Прибалтике читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240421/1054640096.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
запад, украина, новости, россия, ростислав ищенко, владимир зеленский, зарубежье, вооружение
Запад, Украина, Новости, Россия, Ростислав Ищенко, Владимир Зеленский, Зарубежье, вооружение
Запад уже поставил крест на Украине — Ищенко
Обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру рассказал об украинских проблемах, которые очевидны для президента Владимира Зеленского и для американских, европейских военных и политиков