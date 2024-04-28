"Харьков стал странной ловушкой для Украины": эксперт рассказал, на что указала упавшая телебашня - 28.04.2024 Украина.ру
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"Харьков стал странной ловушкой для Украины": эксперт рассказал, на что указала упавшая телебашня
"Харьков стал странной ловушкой для Украины": эксперт рассказал, на что указала упавшая телебашня - 28.04.2024 Украина.ру
"Харьков стал странной ловушкой для Украины": эксперт рассказал, на что указала упавшая телебашня
Работа ВС РФ по Харькову призвана создать буферную зону, которая позволит минимизировать удары ВСУ по Белгороду. Именно этот посыл скрывается за работой российской артиллерии по местной телевышке и другим объектам города. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал военный историк Кирилл Копылов
2024-04-28T07:46
2024-04-28T07:46
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Он добавил, что "Харьков стал странной ловушкой для Украины", ведь сейчас Киев вынужден накачивать город силами и комплексами ПВО, которые неизбежно перемалываются российской артиллерией.При этом, заметил эксперт, довольно забавно наблюдать за попытками киевского режима назначить Харьков "стратегически неважной точкой". Этот город, резюмировал Копылов, является одним из важнейших железнодорожных узлов на юго-востоке Украины, а также местом производства и ремонта военной техники.В понедельник, 22 февраля, российскими военными в Харькове была уничтожена телевышка, с которой, по мнению экспертов, ВСУ могли корректировать удары по Белгородской области.Чуть позже, 24 апреля, Армия России нанесла удар по зданию, используемому для ротации войск ВСУ в поселке Боровая Харьковской области. По информации СМИ, на тот момент там находилось до 30 вэсэушников и шесть единиц техники. Кроме того, стало известно о повреждении газопровода в Шевченковском районе Харькова.Также ВС РФ ударили по общежитию ВСУ в Харькове в переулке Отакара Яроша. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев обратил внимание на то, что украинские власти сообщили об одном пострадавшем, а к зданию приехали сразу семь машин скорой помощи"Сообщают об одном пострадавшем, но приехало семь скорых": что известно о результатах удара ВС РФ по ВСУ в ХарьковеИнтересно, что пару дней назад руководитель Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Кирилл Буданов* заявил, что начиная с мая ВСУ ждет трудная ситуация."Проблемы с середины мая будут", - сказал он, добавив, что сложности на фронте у ВСУ начнутся, когда российская армия начнет крупное наступление в Донбассе.В среду, 24 апреля, замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов отметил, что ВС РФ ежедневно продвигаются в зоне СВО, освобождая "достаточно серьезные участки", и к концу мая - началу июня добьются "ощутимого результата"."Я так думаю, что к концу месяца - началу июня мы увидим более серьезный, ощутимый результат. Противник уже начал сыпаться", - сказал Алаудинов.ВСУ посыпались: Алаудинов назвал сроки ощутимого результата в зоне СВОНакануне глава Минобороны РФ Сергей Шойгу озвучил потери ВСУ за весь период СВО. Они составили почти полмиллиона военнослужащих.Также глава ведомства подчеркнул, что обстановка в зоне СВО указывает на рост боевых возможностей Вооруженных сил России, и констатировал, что российские силы владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО.Кроме того, Шойгу рассказал, что ВС РФ планируют повысить интенсивность ударов по логистическим центрам и базам, на которых хранится переданное Киеву Западом оружие.Полностью интервью с Кириллом Копыловым можно прочитать ЗДЕСЬ.* Внесен в список террористов и экстремистов.
https://ukraina.ru/20240422/1054656647.html
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новости, новости украины, харьков, белгород, вооруженные силы украины, украина.ру, эксперты
Новости, Новости Украины, Харьков, Белгород, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, эксперты

"Харьков стал странной ловушкой для Украины": эксперт рассказал, на что указала упавшая телебашня

07:46 28.04.2024
 
харьковская телевышка
 харьковская телевышка
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Работа ВС РФ по Харькову призвана создать буферную зону, которая позволит минимизировать удары ВСУ по Белгороду. Именно этот посыл скрывается за работой российской артиллерии по местной телевышке и другим объектам города. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал военный историк Кирилл Копылов

"Я думаю, что наступления России на Харьков не будет. Максимум, что возможно, так это создание небольшой буферной зоны в области (на 10–15 километров), чтобы затруднить ВСУ обстрелы Белгорода. В частности, нам надо немного отодвинуть границу пуска РСЗО "Вампир". Полностью это проблему не решит. Но это хотя бы отобьет у противника охоту обстреливать город. Потому что ему придется подтягивать свои комплексы к самой линии фронта. ВСУ уже занимаются этим все чаще и чаще. Но это обходится им все дороже и дороже", - сказал Копылов.

Он добавил, что "Харьков стал странной ловушкой для Украины", ведь сейчас Киев вынужден накачивать город силами и комплексами ПВО, которые неизбежно перемалываются российской артиллерией.
При этом, заметил эксперт, довольно забавно наблюдать за попытками киевского режима назначить Харьков "стратегически неважной точкой". Этот город, резюмировал Копылов, является одним из важнейших железнодорожных узлов на юго-востоке Украины, а также местом производства и ремонта военной техники.
В понедельник, 22 февраля, российскими военными в Харькове была уничтожена телевышка, с которой, по мнению экспертов, ВСУ могли корректировать удары по Белгородской области.
харьковская телевышка
22 апреля, 18:00
Ударом российской армии пополам сложилась харьковская телевышка, на ней были системы связи ПВОВысокоточным ударом российской армии поражена телевышка в Харькове на которой были размещены установки связи украинской системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил 22 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в комментарии РИА Новости
Чуть позже, 24 апреля, Армия России нанесла удар по зданию, используемому для ротации войск ВСУ в поселке Боровая Харьковской области. По информации СМИ, на тот момент там находилось до 30 вэсэушников и шесть единиц техники. Кроме того, стало известно о повреждении газопровода в Шевченковском районе Харькова.
Также ВС РФ ударили по общежитию ВСУ в Харькове в переулке Отакара Яроша. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев обратил внимание на то, что украинские власти сообщили об одном пострадавшем, а к зданию приехали сразу семь машин скорой помощи
"Сообщают об одном пострадавшем, но приехало семь скорых": что известно о результатах удара ВС РФ по ВСУ в Харькове
Интересно, что пару дней назад руководитель Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Кирилл Буданов* заявил, что начиная с мая ВСУ ждет трудная ситуация.
"Проблемы с середины мая будут", - сказал он, добавив, что сложности на фронте у ВСУ начнутся, когда российская армия начнет крупное наступление в Донбассе.
22 апреля, 11:56
Буданов* предупредил Украину о трудной ситуации по всем фронтамТрудная ситуация ожидает Украину с середины мая. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки минобороны страны Кирилл Буданов в интервью украинской службе Би-би-си
В среду, 24 апреля, замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов отметил, что ВС РФ ежедневно продвигаются в зоне СВО, освобождая "достаточно серьезные участки", и к концу мая - началу июня добьются "ощутимого результата".
"Я так думаю, что к концу месяца - началу июня мы увидим более серьезный, ощутимый результат. Противник уже начал сыпаться", - сказал Алаудинов.
ВСУ посыпались: Алаудинов назвал сроки ощутимого результата в зоне СВО
Накануне глава Минобороны РФ Сергей Шойгу озвучил потери ВСУ за весь период СВО. Они составили почти полмиллиона военнослужащих.
Также глава ведомства подчеркнул, что обстановка в зоне СВО указывает на рост боевых возможностей Вооруженных сил России, и констатировал, что российские силы владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО.
Кроме того, Шойгу рассказал, что ВС РФ планируют повысить интенсивность ударов по логистическим центрам и базам, на которых хранится переданное Киеву Западом оружие.
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании коллегии Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
23 апреля, 13:40
Шойгу назвал потери ВСУ с начала спецоперацииВСУ с начала спецоперации на Украине потеряли около полумиллиона военнослужащих. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны
Полностью интервью с Кириллом Копыловым можно прочитать ЗДЕСЬ.
* Внесен в список террористов и экстремистов.
 
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07:46"Харьков стал странной ловушкой для Украины": эксперт рассказал, на что указала упавшая телебашня
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