https://ukraina.ru/20240428/1054671215.html

"Распил бабла за счет покойников из ВСУ": военный историк о новой помощи США Киеву

"Распил бабла за счет покойников из ВСУ": военный историк о новой помощи США Киеву - 28.04.2024 Украина.ру

"Распил бабла за счет покойников из ВСУ": военный историк о новой помощи США Киеву

Военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук в интервью изданию Украина.ру рассказал, как республиканцам и демократам в США удалось достичь консенсуса по выделению помощи Киеву

2024-04-28T09:40

2024-04-28T09:40

2024-04-28T09:40

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вооруженные силы украины

александр полищук

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"Они наконец-то порешали, кому и сколько денег откатится. Никаких принципов, кроме бабла, в англосаксонском мире нет, а значит, все эти переговоры были исключительно ради денег. Поэтому когда переговоры внутри двух партий прошли и стало понятно, кто с чего будет наживаться, тут же был согласован очередной пакет помощи — обратите внимание, что 5/6 денег остается или в США, или тратится на представителей США", - сказал Полищук.Он назвал Украину - прокси коллективного Запада.Полный текст интервью Александр Полищук: Россия вбила рискованный клин в Очеретино и добавила секретов разведке ВСУ читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240423/1054661805.html

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сша, новости, киев, запад, вооруженные силы украины, александр полищук, помощь