"Распил бабла за счет покойников из ВСУ": военный историк о новой помощи США Киеву - 28.04.2024 Украина.ру
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"Распил бабла за счет покойников из ВСУ": военный историк о новой помощи США Киеву
"Распил бабла за счет покойников из ВСУ": военный историк о новой помощи США Киеву - 28.04.2024 Украина.ру
"Распил бабла за счет покойников из ВСУ": военный историк о новой помощи США Киеву
Военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук в интервью изданию Украина.ру рассказал, как республиканцам и демократам в США удалось достичь консенсуса по выделению помощи Киеву
2024-04-28T09:40
2024-04-28T09:40
сша
новости
киев
запад
вооруженные силы украины
александр полищук
помощь
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"Они наконец-то порешали, кому и сколько денег откатится. Никаких принципов, кроме бабла, в англосаксонском мире нет, а значит, все эти переговоры были исключительно ради денег. Поэтому когда переговоры внутри двух партий прошли и стало понятно, кто с чего будет наживаться, тут же был согласован очередной пакет помощи — обратите внимание, что 5/6 денег остается или в США, или тратится на представителей США", - сказал Полищук.Он назвал Украину - прокси коллективного Запада.Полный текст интервью Александр Полищук: Россия вбила рискованный клин в Очеретино и добавила секретов разведке ВСУ читайте на сайте Украина.ру.
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сша, новости, киев, запад, вооруженные силы украины, александр полищук, помощь
США, Новости, Киев, Запад, Вооруженные силы Украины, Александр Полищук, помощь

"Распил бабла за счет покойников из ВСУ": военный историк о новой помощи США Киеву

09:40 28.04.2024
 
© Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкФлаги США и Украины
Флаги США и Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук в интервью изданию Украина.ру рассказал, как республиканцам и демократам в США удалось достичь консенсуса по выделению помощи Киеву
"Они наконец-то порешали, кому и сколько денег откатится. Никаких принципов, кроме бабла, в англосаксонском мире нет, а значит, все эти переговоры были исключительно ради денег. Поэтому когда переговоры внутри двух партий прошли и стало понятно, кто с чего будет наживаться, тут же был согласован очередной пакет помощи — обратите внимание, что 5/6 денег остается или в США, или тратится на представителей США", - сказал Полищук.
Он назвал Украину - прокси коллективного Запада.

"У коллективного Запада есть свои прокси типа ВСУ. Поэтому "помощь" это слишком громко сказано — очередной распил бабла за счет покойников из ВСУ", - подытожил он.

Полный текст интервью Александр Полищук: Россия вбила рискованный клин в Очеретино и добавила секретов разведке ВСУ читайте на сайте Украина.ру.
Зеленский пресс-конференция
23 апреля, 00:03
Зеленский объявил, что США передадут Киеву дальнобойные ATACMSВ вопросах поставок ракетных систем ATACMS для Украины все точки расставлены, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский после переговоров с американским коллегой Джо Байденом 22 апреля
 
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