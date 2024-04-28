https://ukraina.ru/20240428/1054671215.html
"Распил бабла за счет покойников из ВСУ": военный историк о новой помощи США Киеву
"Распил бабла за счет покойников из ВСУ": военный историк о новой помощи США Киеву - 28.04.2024 Украина.ру
"Распил бабла за счет покойников из ВСУ": военный историк о новой помощи США Киеву
Военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук в интервью изданию Украина.ру рассказал, как республиканцам и демократам в США удалось достичь консенсуса по выделению помощи Киеву
2024-04-28T09:40
2024-04-28T09:40
2024-04-28T09:40
сша
новости
киев
запад
вооруженные силы украины
александр полищук
помощь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101775/49/1017754953_183:0:2654:1390_1920x0_80_0_0_3348856c72d76e6ac86628dadc0fc966.jpg
"Они наконец-то порешали, кому и сколько денег откатится. Никаких принципов, кроме бабла, в англосаксонском мире нет, а значит, все эти переговоры были исключительно ради денег. Поэтому когда переговоры внутри двух партий прошли и стало понятно, кто с чего будет наживаться, тут же был согласован очередной пакет помощи — обратите внимание, что 5/6 денег остается или в США, или тратится на представителей США", - сказал Полищук.Он назвал Украину - прокси коллективного Запада.Полный текст интервью Александр Полищук: Россия вбила рискованный клин в Очеретино и добавила секретов разведке ВСУ читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240423/1054661805.html
сша
киев
запад
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101775/49/1017754953_492:0:2345:1390_1920x0_80_0_0_34ec99fc064aaa9bd4fbf8567db694c6.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сша, новости, киев, запад, вооруженные силы украины, александр полищук, помощь
США, Новости, Киев, Запад, Вооруженные силы Украины, Александр Полищук, помощь
"Распил бабла за счет покойников из ВСУ": военный историк о новой помощи США Киеву
Военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук в интервью изданию Украина.ру рассказал, как республиканцам и демократам в США удалось достичь консенсуса по выделению помощи Киеву