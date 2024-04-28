Западная Украина за минувшую неделю: "Грязные танцы патриотов" во Львове и пиар пограничников на Волыни - 28.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Западная Украина обзор - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
Западная Украина за неделю
https://ukraina.ru/20240428/1054773573.html
Западная Украина за минувшую неделю: "Грязные танцы патриотов" во Львове и пиар пограничников на Волыни
Западная Украина за минувшую неделю: "Грязные танцы патриотов" во Львове и пиар пограничников на Волыни - 28.04.2024 Украина.ру
Западная Украина за минувшую неделю: "Грязные танцы патриотов" во Львове и пиар пограничников на Волыни
Волынские пограничники незаконно переправили в Польшу более двух рот украинских мужчин. Чтобы отбелить свой имидж, руководство Волынского пограничного отряда организовало постановочное "возвращение уклонистов".
2024-04-28T06:52
2024-04-28T06:52
эксклюзив
западная украина за неделю
украина
львов
волынь
пиар
польша
русский язык
черновцы
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103311/52/1033115244_0:25:900:531_1920x0_80_0_0_d16467d52cbc1465d17998095d83cc50.jpg.webp
Во Львове борются с "танцами на русском языке"Львовские танцовщики и танцовщицы балета уже не первый год являются мишенью критики местных СМИ за свою якобы "пророссийскую позицию", доказательством которой является участие в постановках "Лебединого озера" и "Щелкунчика".В декабре 2023 года была устроена травля балетной труппы Royal Lviv Ballet ("Королевский балет Львова"), турне которой тогда проходило по многим городам Польши. Понятно, что в канун Рождества и Нового Года труппа ставила "Щелкунчик" Петра Чайковского, – которого, несмотря на многолетнюю работу на территории нынешней Украины, киевские пропагандисты объявили сугубо российским композитором.Еще одной претензией "профессиональных патриотов" из Львова к Royal Lviv Ballet стал тот факт, что на афишах было отмечено: труппа объединяет солистов балета из Львовской и Киевской национальных опер Украины, а также солистов из российских театров, Мариинского и Большого.Руководителями Royal Lviv Ballet организаторы турне называли экс-солиста Львовской оперы, народного артиста Украины 46-летнего Олега Петрика и 76-летнего Павла Сталинского, уроженца Львова, балетмейстера, который выучился и работал преимущественно в Санкт-Петербурге. Поскольку Петрик и Сталинский постоянно живут во Львове, подобные публикации в формате публичного доноса фактически являлись призывом к репрессиям против балетмейстеров. Чего стоил только заголовок материала – "Лебединое логово".Первыми бросились оправдываться во Львовской национальной опере: удалили с её сайта информацию о своем бывшем солисте (хотя Олег Петрик является профессором факультета культуры и искусств Львовского национального университета) и публично заявили, что "трупа Royal Lviv Ballet, созданная им, не имеет никакого отношения к нашему театру". После этого организаторы гастролей в Польше убрали из названия Royal Lviv Balet слово Lviv, а Олег Петрик опроверг свою причастность к этой труппе – однако его страницу на сайте театра так и не восстановили.При этом балетную труппу Львовской национальной оперы продолжали преследовать неприятности. В конце февраля 2024 года трое ведущих солистов балета не вернулись с гастролей в Финляндии. Все дело в том, что двое из них – Богдан Ключник и Андрей Михалиха – не хотели попасть под мобилизацию, ведь бронь от неё на артистов не распространяется. Компанию мужу составила также балерина Юлия Михалиха-Рома. В театре оперативно убрали с сайта информацию о "невозвращенцах" и обещали провести служебное расследование, однако никакой новой информации об этом инциденте пока нет.А на днях, уже без конкретного информационного повода, атаки против "неправильных" балетмейстеров возобновились. Издание Zaxid.net, входящее в медиа-холдинг мэра Львова Андрея Садового, опубликовало пасквиль "Грязные танцы". Он направлен против уже упомянутого Олега Петрика, а также его коллеги по кафедре режиссуры и хореографии факультета культуры и искусств Львовского национального университета имени Ивана Франко – Ирины Сурневой.Как пояснил Олег Петрик, он пригласил на работу россиянку, потому что "у нас преподавателей такого уровня нет". Профессор уверял, что просил преподавательницу выучить украинский язык, хотя это ей даётся с трудом, а "предоставление Сурневой украинского гражданства является вопросом времени".В университете поначалу пытались защищаться. "К учебному процессу периодически привлекаются ведущие специалисты практики хореографического искусства для проведения гостевых лекций, мастер-классов, цикла практических занятий... посещение таких занятий студентами является добровольным и не влияет на итоговый контроль", – говорилось в ответе учебного заведения на запрос журналистов.Однако под давлением "патриотов" на факультете культуры и искусств была создана комиссия "по рассмотрению жалоб студентов". Кстати, ни одной фамилии жалобщика в публикации нет, говорится лишь о том, что неким недовольным студентам якобы угрожают и обзывают "селюками" из-за нежелания учиться у преподавательницы-россиянки на русском языке, а также исполнять русский репертуар.Хотя упомянутая комиссия никаких нарушений в работе кафедры режиссуры и хореографии не нашла, -- журналисты Садового празднуют победу: Ирина Сурнева отстранена от работы. Теперь они продолжают давление на Олега Петрика, бесплатно предоставляющего для занятий со студентами государственного вуза помещение, принадлежащее его частной "Львовской академии танца".Если удастся убрать и его, то кафедру хореографии просто закроют, и во Львове больше не будут выпускать танцовщиков балета. Зато меньше мужчин сможет избежать мобилизации, оставшись за границей после гастролей.Волынские пограничники занялись антикризисным пиаромВ среду, 24 апреля, стало известно, что пограничники из Волыни переправили в Польшу по крайней мере две роты украинских уклонистов. Об этом журналисты узнали из определения Лычаковского районного суда Львова, опубликованного в судебном реестре. Хотя определение касается только доступа следователя к документам, однако из него можно узнать подробности дела.Подозревают в преступлении двух пограничников: главного сержанта и младшего инспектора, работавших в пункте пропуска "Устилуг" Волынского пограничного отряда. "Согласно материалам дела, военнообязанные пересекали пункт пропуска на легковых автомобилях, а пограничники не вносили информацию об этом в базу данных. В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что с июля по сентябрь 2022 года инспекторы незаконно пропустили 207 мужчин призывного возраста" – сказано в постановлении.Пока неизвестно, какое вознаграждение получали пограничники от уклонистов. Следствие по этому делу ведется Государственным бюро расследований (ГБР). Из определения становится ясно, что разоблачить пограничников удалось только путем провокации, организованной сотрудниками ДБР, которые прислали специально обученных "уклонистов".Следует отметить, что хотя события происходили почти два года назад, об отстранении или освобождении упомянутых пограничников или мерах пресечения в отношении них ничего не известно. То есть можно предположить, что сержант и инспектор и дальше "стерегут" границу Украины, просто "отстёгивая" начальству долю полученного за переправку уклонистов.Очевидно, чтобы отбелить свой имидж, руководство Волынского пограничного отряда решило организовать сеанс "антикризисного пиара". 26 апреля пресс-служба Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) сообщила, что волынские пограничники задержали двух волынян, якобы переплывших реку Западный Буг, чтобы незаконно вернуться с территории Польши на Украину.
https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html
https://ukraina.ru/20240414/1054505250.html
украина
львов
волынь
польша
черновцы
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Олег Хавич
Олег Хавич
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103311/52/1033115244_81:0:820:554_1920x0_80_0_0_93efcb7f7444282192da6f8c23b5cc15.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, львов, волынь, пиар, польша, русский язык, черновцы, всу, пограничники, россия, андрей садовый, петр чайковский
Эксклюзив, Западная Украина за неделю, Украина, Львов, Волынь, пиар, Польша, Русский язык, Черновцы, ВСУ, пограничники, Россия, Андрей Садовый, Петр Чайковский

Западная Украина за минувшую неделю: "Грязные танцы патриотов" во Львове и пиар пограничников на Волыни

06:52 28.04.2024
 
© Фото : коллаж Украина.РуЗападная Украина обзор
Западная Украина обзор - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© Фото : коллаж Украина.Ру
Читать в
Олег Хавич
автор издания Украина.ру
Все материалы
Волынские пограничники незаконно переправили в Польшу более двух рот украинских мужчин. Чтобы отбелить свой имидж, руководство Волынского пограничного отряда организовало постановочное "возвращение уклонистов".
Во Львове борются с "танцами на русском языке"
Львовские танцовщики и танцовщицы балета уже не первый год являются мишенью критики местных СМИ за свою якобы "пророссийскую позицию", доказательством которой является участие в постановках "Лебединого озера" и "Щелкунчика".
В декабре 2023 года была устроена травля балетной труппы Royal Lviv Ballet ("Королевский балет Львова"), турне которой тогда проходило по многим городам Польши. Понятно, что в канун Рождества и Нового Года труппа ставила "Щелкунчик" Петра Чайковского, – которого, несмотря на многолетнюю работу на территории нынешней Украины, киевские пропагандисты объявили сугубо российским композитором.
Еще одной претензией "профессиональных патриотов" из Львова к Royal Lviv Ballet стал тот факт, что на афишах было отмечено: труппа объединяет солистов балета из Львовской и Киевской национальных опер Украины, а также солистов из российских театров, Мариинского и Большого.
Руководителями Royal Lviv Ballet организаторы турне называли экс-солиста Львовской оперы, народного артиста Украины 46-летнего Олега Петрика и 76-летнего Павла Сталинского, уроженца Львова, балетмейстера, который выучился и работал преимущественно в Санкт-Петербурге. Поскольку Петрик и Сталинский постоянно живут во Львове, подобные публикации в формате публичного доноса фактически являлись призывом к репрессиям против балетмейстеров. Чего стоил только заголовок материала – "Лебединое логово".
Первыми бросились оправдываться во Львовской национальной опере: удалили с её сайта информацию о своем бывшем солисте (хотя Олег Петрик является профессором факультета культуры и искусств Львовского национального университета) и публично заявили, что "трупа Royal Lviv Ballet, созданная им, не имеет никакого отношения к нашему театру". После этого организаторы гастролей в Польше убрали из названия Royal Lviv Balet слово Lviv, а Олег Петрик опроверг свою причастность к этой труппе – однако его страницу на сайте театра так и не восстановили.
При этом балетную труппу Львовской национальной оперы продолжали преследовать неприятности. В конце февраля 2024 года трое ведущих солистов балета не вернулись с гастролей в Финляндии. Все дело в том, что двое из них – Богдан Ключник и Андрей Михалиха – не хотели попасть под мобилизацию, ведь бронь от неё на артистов не распространяется. Компанию мужу составила также балерина Юлия Михалиха-Рома. В театре оперативно убрали с сайта информацию о "невозвращенцах" и обещали провести служебное расследование, однако никакой новой информации об этом инциденте пока нет.
А на днях, уже без конкретного информационного повода, атаки против "неправильных" балетмейстеров возобновились. Издание Zaxid.net, входящее в медиа-холдинг мэра Львова Андрея Садового, опубликовало пасквиль "Грязные танцы". Он направлен против уже упомянутого Олега Петрика, а также его коллеги по кафедре режиссуры и хореографии факультета культуры и искусств Львовского национального университета имени Ивана Франко – Ирины Сурневой.
Олег Хавич интервью
19 августа 2021, 17:17
Олег Хавич: кто онУкраинский журналист, политолог, политический аналитик, собственный корреспондент издания Украина.ру в Восточной Европе
Как пояснил Олег Петрик, он пригласил на работу россиянку, потому что "у нас преподавателей такого уровня нет". Профессор уверял, что просил преподавательницу выучить украинский язык, хотя это ей даётся с трудом, а "предоставление Сурневой украинского гражданства является вопросом времени".
В университете поначалу пытались защищаться. "К учебному процессу периодически привлекаются ведущие специалисты практики хореографического искусства для проведения гостевых лекций, мастер-классов, цикла практических занятий... посещение таких занятий студентами является добровольным и не влияет на итоговый контроль", – говорилось в ответе учебного заведения на запрос журналистов.
Однако под давлением "патриотов" на факультете культуры и искусств была создана комиссия "по рассмотрению жалоб студентов". Кстати, ни одной фамилии жалобщика в публикации нет, говорится лишь о том, что неким недовольным студентам якобы угрожают и обзывают "селюками" из-за нежелания учиться у преподавательницы-россиянки на русском языке, а также исполнять русский репертуар.
Хотя упомянутая комиссия никаких нарушений в работе кафедры режиссуры и хореографии не нашла, -- журналисты Садового празднуют победу: Ирина Сурнева отстранена от работы. Теперь они продолжают давление на Олега Петрика, бесплатно предоставляющего для занятий со студентами государственного вуза помещение, принадлежащее его частной "Львовской академии танца".
Если удастся убрать и его, то кафедру хореографии просто закроют, и во Львове больше не будут выпускать танцовщиков балета. Зато меньше мужчин сможет избежать мобилизации, оставшись за границей после гастролей.
Волынские пограничники занялись антикризисным пиаром
В среду, 24 апреля, стало известно, что пограничники из Волыни переправили в Польшу по крайней мере две роты украинских уклонистов. Об этом журналисты узнали из определения Лычаковского районного суда Львова, опубликованного в судебном реестре. Хотя определение касается только доступа следователя к документам, однако из него можно узнать подробности дела.
Западная Украина обзор - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
14 апреля, 18:25
Западная Украина за минувшую неделю: Зеленский в Черновцах, Аваков в Закарпатье, и "зрадный" Тик-токНа прошлой неделе во Львове разразились сразу два публичных скандала, связанных с видео, размещенными в социальной сети Тик-ток. Один из них закончился увольнением с работы инспекторши таможни.
Подозревают в преступлении двух пограничников: главного сержанта и младшего инспектора, работавших в пункте пропуска "Устилуг" Волынского пограничного отряда. "Согласно материалам дела, военнообязанные пересекали пункт пропуска на легковых автомобилях, а пограничники не вносили информацию об этом в базу данных. В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что с июля по сентябрь 2022 года инспекторы незаконно пропустили 207 мужчин призывного возраста" – сказано в постановлении.
Пока неизвестно, какое вознаграждение получали пограничники от уклонистов. Следствие по этому делу ведется Государственным бюро расследований (ГБР). Из определения становится ясно, что разоблачить пограничников удалось только путем провокации, организованной сотрудниками ДБР, которые прислали специально обученных "уклонистов".
"В настоящее время известно, что на территорию Украины вернулись два человека, которые вышеупомянутым незаконным способом пересекли государственную границу Украины. Один из них – житель Одесской области. Белгород-Днестровский горрайонный суд закрыл его дело о незаконном пересечении границы из-за истечения сроков давности. Также на Украину вернулся житель Закарпатья. Виноградовский районный суд признал его виновным в незаконном пересечении границы Украины и оштрафовал на 3,4 тысячи гривен", – сказано в определении Лычаковского районного суда Львова.
Следует отметить, что хотя события происходили почти два года назад, об отстранении или освобождении упомянутых пограничников или мерах пресечения в отношении них ничего не известно. То есть можно предположить, что сержант и инспектор и дальше "стерегут" границу Украины, просто "отстёгивая" начальству долю полученного за переправку уклонистов.
Очевидно, чтобы отбелить свой имидж, руководство Волынского пограничного отряда решило организовать сеанс "антикризисного пиара". 26 апреля пресс-служба Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) сообщила, что волынские пограничники задержали двух волынян, якобы переплывших реку Западный Буг, чтобы незаконно вернуться с территории Польши на Украину.
 
Западная Украина за неделюЭксклюзивУкраинаЛьвовВолыньпиарПольшаРусский языкЧерновцыВСУпограничникиРоссияАндрей СадовыйПетр Чайковский
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:57"Мы стоим на пороге гражданской войны, какая Украина?!" Видеманн о реакции американцев на помощь Киеву
06:52Западная Украина за минувшую неделю: "Грязные танцы патриотов" во Львове и пиар пограничников на Волыни
06:47"Головная боль для киевского режима": Липовой о том, как помощь Запада оказалась бесполезной
06:41"Беглые" украинцы подчинятся власти и вернутся домой: украинские эксперты о мрачных перспективах страны
06:38Салями из ракет и санкций: эксперт объяснил, в чем состоит антироссийская стратегия Вашингтона
06:22Виктор Баранец: Россия готовит таблетки для мозгов ВСУ в Часовом Яре, думая о "случайной" войне с НАТО
06:10"Идет решающий штурм завода": эксперт раскрыл, как взятие Красногоровки откроет дорогу на Курахово
05:55Война на Украине как способ выйти из "ковидного" кризиса: Видеманн о западных деньгах для Киева
05:45Будут взяты в ближайшее время: эксперт раскрыл, где ВСУ выстроили еще два новых укрепрайона
05:42Не победа, так участие. Политолог о том, как Трамп может принести Украину в жертву
05:33Вопреки ожиданиям: эксперт назвал участок фронта, где ВС РФ нанесет врагу непредсказуемый удар
05:20Неменский о том, зачем нужна "мирная" конференция в Швейцарии и что угрожает легитимности Зеленского
05:12Теперь и по территории РФ: эксперт заявил, что Столтенберг скомандовал Киеву "фас"
05:01Спец по разведке ответил, кто ждет украинские ДРГ в Белоруссии
04:57Классический случай нехватки рук: эксперт о сложностях с взятием укрепрайонов ВСУ за Авдеевкой
04:44F-16 против ФАБ: эксперт объяснил, какой риск для ВС РФ несут западные самолеты
04:26"Священный долг": политолог о том, зачем Варшава пытается рассорить Москву и Германию на радость Лондону
04:00Удар под Очеретино: военный эксперт раскрыл, как бригады ВСУ бросили позиции и потеряли "моральный дух"
23:55В небе над Брянской областью сбито 6 украинских беспилотников
23:38Стало известно делала ли Украина официальный запрос в Польшу по возращению своих уклонистов
Лента новостейМолния