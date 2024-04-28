https://ukraina.ru/20240428/1054773573.html

Западная Украина за минувшую неделю: "Грязные танцы патриотов" во Львове и пиар пограничников на Волыни

Западная Украина за минувшую неделю: "Грязные танцы патриотов" во Львове и пиар пограничников на Волыни - 28.04.2024 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: "Грязные танцы патриотов" во Львове и пиар пограничников на Волыни

Волынские пограничники незаконно переправили в Польшу более двух рот украинских мужчин. Чтобы отбелить свой имидж, руководство Волынского пограничного отряда организовало постановочное "возвращение уклонистов".

2024-04-28T06:52

2024-04-28T06:52

2024-04-28T06:52

эксклюзив

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всу

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Во Львове борются с "танцами на русском языке"Львовские танцовщики и танцовщицы балета уже не первый год являются мишенью критики местных СМИ за свою якобы "пророссийскую позицию", доказательством которой является участие в постановках "Лебединого озера" и "Щелкунчика".В декабре 2023 года была устроена травля балетной труппы Royal Lviv Ballet ("Королевский балет Львова"), турне которой тогда проходило по многим городам Польши. Понятно, что в канун Рождества и Нового Года труппа ставила "Щелкунчик" Петра Чайковского, – которого, несмотря на многолетнюю работу на территории нынешней Украины, киевские пропагандисты объявили сугубо российским композитором.Еще одной претензией "профессиональных патриотов" из Львова к Royal Lviv Ballet стал тот факт, что на афишах было отмечено: труппа объединяет солистов балета из Львовской и Киевской национальных опер Украины, а также солистов из российских театров, Мариинского и Большого.Руководителями Royal Lviv Ballet организаторы турне называли экс-солиста Львовской оперы, народного артиста Украины 46-летнего Олега Петрика и 76-летнего Павла Сталинского, уроженца Львова, балетмейстера, который выучился и работал преимущественно в Санкт-Петербурге. Поскольку Петрик и Сталинский постоянно живут во Львове, подобные публикации в формате публичного доноса фактически являлись призывом к репрессиям против балетмейстеров. Чего стоил только заголовок материала – "Лебединое логово".Первыми бросились оправдываться во Львовской национальной опере: удалили с её сайта информацию о своем бывшем солисте (хотя Олег Петрик является профессором факультета культуры и искусств Львовского национального университета) и публично заявили, что "трупа Royal Lviv Ballet, созданная им, не имеет никакого отношения к нашему театру". После этого организаторы гастролей в Польше убрали из названия Royal Lviv Balet слово Lviv, а Олег Петрик опроверг свою причастность к этой труппе – однако его страницу на сайте театра так и не восстановили.При этом балетную труппу Львовской национальной оперы продолжали преследовать неприятности. В конце февраля 2024 года трое ведущих солистов балета не вернулись с гастролей в Финляндии. Все дело в том, что двое из них – Богдан Ключник и Андрей Михалиха – не хотели попасть под мобилизацию, ведь бронь от неё на артистов не распространяется. Компанию мужу составила также балерина Юлия Михалиха-Рома. В театре оперативно убрали с сайта информацию о "невозвращенцах" и обещали провести служебное расследование, однако никакой новой информации об этом инциденте пока нет.А на днях, уже без конкретного информационного повода, атаки против "неправильных" балетмейстеров возобновились. Издание Zaxid.net, входящее в медиа-холдинг мэра Львова Андрея Садового, опубликовало пасквиль "Грязные танцы". Он направлен против уже упомянутого Олега Петрика, а также его коллеги по кафедре режиссуры и хореографии факультета культуры и искусств Львовского национального университета имени Ивана Франко – Ирины Сурневой.Как пояснил Олег Петрик, он пригласил на работу россиянку, потому что "у нас преподавателей такого уровня нет". Профессор уверял, что просил преподавательницу выучить украинский язык, хотя это ей даётся с трудом, а "предоставление Сурневой украинского гражданства является вопросом времени".В университете поначалу пытались защищаться. "К учебному процессу периодически привлекаются ведущие специалисты практики хореографического искусства для проведения гостевых лекций, мастер-классов, цикла практических занятий... посещение таких занятий студентами является добровольным и не влияет на итоговый контроль", – говорилось в ответе учебного заведения на запрос журналистов.Однако под давлением "патриотов" на факультете культуры и искусств была создана комиссия "по рассмотрению жалоб студентов". Кстати, ни одной фамилии жалобщика в публикации нет, говорится лишь о том, что неким недовольным студентам якобы угрожают и обзывают "селюками" из-за нежелания учиться у преподавательницы-россиянки на русском языке, а также исполнять русский репертуар.Хотя упомянутая комиссия никаких нарушений в работе кафедры режиссуры и хореографии не нашла, -- журналисты Садового празднуют победу: Ирина Сурнева отстранена от работы. Теперь они продолжают давление на Олега Петрика, бесплатно предоставляющего для занятий со студентами государственного вуза помещение, принадлежащее его частной "Львовской академии танца".Если удастся убрать и его, то кафедру хореографии просто закроют, и во Львове больше не будут выпускать танцовщиков балета. Зато меньше мужчин сможет избежать мобилизации, оставшись за границей после гастролей.Волынские пограничники занялись антикризисным пиаромВ среду, 24 апреля, стало известно, что пограничники из Волыни переправили в Польшу по крайней мере две роты украинских уклонистов. Об этом журналисты узнали из определения Лычаковского районного суда Львова, опубликованного в судебном реестре. Хотя определение касается только доступа следователя к документам, однако из него можно узнать подробности дела.Подозревают в преступлении двух пограничников: главного сержанта и младшего инспектора, работавших в пункте пропуска "Устилуг" Волынского пограничного отряда. "Согласно материалам дела, военнообязанные пересекали пункт пропуска на легковых автомобилях, а пограничники не вносили информацию об этом в базу данных. В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что с июля по сентябрь 2022 года инспекторы незаконно пропустили 207 мужчин призывного возраста" – сказано в постановлении.Пока неизвестно, какое вознаграждение получали пограничники от уклонистов. Следствие по этому делу ведется Государственным бюро расследований (ГБР). Из определения становится ясно, что разоблачить пограничников удалось только путем провокации, организованной сотрудниками ДБР, которые прислали специально обученных "уклонистов".Следует отметить, что хотя события происходили почти два года назад, об отстранении или освобождении упомянутых пограничников или мерах пресечения в отношении них ничего не известно. То есть можно предположить, что сержант и инспектор и дальше "стерегут" границу Украины, просто "отстёгивая" начальству долю полученного за переправку уклонистов.Очевидно, чтобы отбелить свой имидж, руководство Волынского пограничного отряда решило организовать сеанс "антикризисного пиара". 26 апреля пресс-служба Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) сообщила, что волынские пограничники задержали двух волынян, якобы переплывших реку Западный Буг, чтобы незаконно вернуться с территории Польши на Украину.

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https://ukraina.ru/20240414/1054505250.html

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эксклюзив, украина, львов, волынь, пиар, польша, русский язык, черновцы, всу, пограничники, россия, андрей садовый, петр чайковский