https://ukraina.ru/20240428/1054780344.html

"Беглые" украинцы подчинятся власти и вернутся домой: украинские эксперты о мрачных перспективах страны

"Беглые" украинцы подчинятся власти и вернутся домой: украинские эксперты о мрачных перспективах страны - 28.04.2024 Украина.ру

"Беглые" украинцы подчинятся власти и вернутся домой: украинские эксперты о мрачных перспективах страны

В украинском экспертном сообществе продолжают обсуждать ситуацию с приостановкой оказания консульских услуг для граждан Украины за границей и думают, к каким последствиям это может привести. Обсуждают и трансформацию украинского государства, в ходе которой граждане превращаются в подданных и… беглых

2024-04-28T06:41

2024-04-28T06:41

2024-04-28T06:41

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Уехавшие из страны находятся в еще более сложном духовном состоянии, чем те, кто остается в стране, они (уехавшие) "как бы выключили эту реальную жизнь на Украине". Они остались в роли наблюдателей, но им сложно понять, что тут происходит, считает украинский политолог Андрей Ермолаев. В эфире интернет-канала "Да это так" он отметил, что это сложно понять и оставшимся в стране, поскольку "мы имеем дело с изменяющимся государством".Эксперт пояснил, как он видит суть изменений: Украина, по его словам, из корпоративного государства трансформируется в государство-корпорацию. Корпоративным государство было в период олигархического правления, когда оно представляло собой набор госпредприятий, приватизированных отдельными группами.Многие объясняют это войной, и война действительно повлияла на происходящее, но этот новый язык – "мясо", "живая сила" и пр. – это язык не только войны, считает политолог. Это все останется и после неё. Ермолаев подчеркнул, что он не видит попыток изменить этот вектор, а если такие попытки и есть, то они репрессируются. Если ты "неправильно" говоришь, ты уже враг.И решение МИД Украины относительно приостановки консульских услуг вполне ожидаемо в этом ракурсе, отметил эксперт. По его мнению, в формируемой системе каждый человек становится уже не гражданином, но – подданным. А если пренебрегает своими обязанностями по отношению к государству, то "превращается в беглого", как это было, например, в феодальной системе."Это еще цветочки, ягодки будут впереди", - предостерег Ермолаев. Он подчеркнул, что решение о приостановке оказания консульских услуг и другие подобные решения – это не чьи-то ошибки: напротив, все хорошо просчитано, выстраивается новая система социальных отношений. При этом тщательно изучен опыт всех украинских протестов – все очень энергично и зрелищно, но… безрезультатно. Кажущиеся "победы" обращались поражением."И власть украинцев не боится. Не боится. Более того, знает, что при определенных непопулярных решениях часть из них (украинцев – Ред.) все равно им подчинится и будет жить по правилам", - сказал политолог. Он продолжил: несколько десятков тысяч уехавших граждан подчинятся, пойдут по этой процедуре (обновления данных) и приедут на Украину – "более того, их покажут, они будут как бы образцом, примером".А то, что две трети уехавших мы потеряем, мало волнует принимающих решения, считает Ермолаев. По его словам, выстраиваемая сейчас система очень мало общего имеет с тем, что называется "конституционный строй".Эксперт выразил надежду на то, что после войны объявят: страна возвращается к нормальной жизни, единому телемарафону конец, "Савик Шустер приезжает", возвращаются свободы, свободомыслие – "танцуют все". Но добавил; "вы же видите, что все это я говорю с улыбкой". На самом деле все будет по-другому.По мнению эксперта, в обществе сейчас формируются предпосылки к реорганизации, и это не ново, процесс описан, в частности, знаменитым анархистом Петром Кропоткиным в его книге о Великой Французской революции, которую Ермолаев рекомендовал всем к прочтению.Но вернемся к современной Украине."Сейчас готовность к такой вот правильной дисциплинарной жизни в Украине очень высокая. Это несмотря на ухилянтов (уклонистов – Ред.)… Потому что все, кто испугался изменений – ну, 10 миллионов в разные стороны, это огромная цифра, согласитесь", - сказал политолог. Он добавил, что к этой цифре надо добавить миллионы украинцев, находящихся на утраченных Киевом территориях."Мы, по сути, уменьшились в два раза за несколько лет. Остались лоялисты, терпящие, ну, или ищущие ответа (на вопрос – Ред.), а как можно изменить страну. Нас, разных - не так много", - констатировал Ермолаев. По его мнению, в стране продолжается "поиск гетмана во тьме". В то же время – "по сути, замерла интеллектуально-духовная жизнь", украинцы сейчас находятся в плену информационно-пропагандистской, агитационной реальности.А эта информационная реальность такова, что любое сомнение, любое альтернативное мнение на Украине объявляется "кремлевским нарративом", объявляется чем-то враждебным и поэтому искореняется, отметил украинский политолог Константин Бондаренко в интервью тому же ютуб-каналу "Да это так", комментируя факт блокирования вещания этого канала на территории Украины с формулировкой "угроза национальной безопасности".Что касается положения дел на фронтах, то, по мнению политолога, Запад явно не был готов к затяжной войне, рассчитывая на то, что она продлится "две-три недели", за которые можно будет нанести нанести существенный урон России. Бондаренко отметил, что "сначала Запад готов был сдать Украину", но потом передумал и теперь все "воюют в надежде, что коллективный Запад точно задавит Россию".Однако, если прогнозы относительно углубления экономического кризиса в Европе оправдаются, то можно ожидать, что в 2025 году Украину начнут склонять к тому, чтобы "делать какую-то передышку", чтобы выйти из кризиса и потом уже думать о реванше, прогнозирует Бондаренко.В свою очередь, Ермолаев считает, что сейчас сложно сказать, чем закончится эта война для Украины, но можно утверждать, что ее эпицентр находится на украинской территории, эта война идет с максимальным использованием украинского человеческого потенциала.Здесь Запад сдерживает Россию, стремясь получить время для собственной перезагрузки, констатировал эксперт, добавив: "к сожалению, это происходит за наш счет".

https://ukraina.ru/20240423/1054675733.html

https://ukraina.ru/20240427/1054766949.html

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Сергей Зуев

украина, эксперты, эксклюзив, консульства, андрей ермолаев, константин бондаренко, запад, россия, савик шустер