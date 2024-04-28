"Беглые" украинцы подчинятся власти и вернутся домой: украинские эксперты о мрачных перспективах страны
В украинском экспертном сообществе продолжают обсуждать ситуацию с приостановкой оказания консульских услуг для граждан Украины за границей и думают, к каким последствиям это может привести. Обсуждают и трансформацию украинского государства, в ходе которой граждане превращаются в подданных и… беглых
Уехавшие из страны находятся в еще более сложном духовном состоянии, чем те, кто остается в стране, они (уехавшие) "как бы выключили эту реальную жизнь на Украине". Они остались в роли наблюдателей, но им сложно понять, что тут происходит, считает украинский политолог Андрей Ермолаев. В эфире интернет-канала "Да это так" он отметил, что это сложно понять и оставшимся в стране, поскольку "мы имеем дело с изменяющимся государством".
"А государство-корпорация – это другое. Это формирование системы, в которой начинается процесс монополизации инструментов управления, использование инструментов управления за пределами правового поля, то есть использование силы как универсального способа, и огосударствление гражданина", - описал эксперт происходящий процесс, добавив, что "гражданин превращается просто в часть, в ресурс".
Эксперт пояснил, как он видит суть изменений: Украина, по его словам, из корпоративного государства трансформируется в государство-корпорацию. Корпоративным государство было в период олигархического правления, когда оно представляло собой набор госпредприятий, приватизированных отдельными группами.
Многие объясняют это войной, и война действительно повлияла на происходящее, но этот новый язык – "мясо", "живая сила" и пр. – это язык не только войны, считает политолог. Это все останется и после неё. Ермолаев подчеркнул, что он не видит попыток изменить этот вектор, а если такие попытки и есть, то они репрессируются. Если ты "неправильно" говоришь, ты уже враг.
И решение МИД Украины относительно приостановки консульских услуг вполне ожидаемо в этом ракурсе, отметил эксперт. По его мнению, в формируемой системе каждый человек становится уже не гражданином, но – подданным. А если пренебрегает своими обязанностями по отношению к государству, то "превращается в беглого", как это было, например, в феодальной системе.
23 апреля, 17:41Паспортный бунт: украинцы взяли в осаду консульства после скандального решения МИДУкраинцы в ярости от решения властей прекратить выдачу документов находящимся за границей украинским мужчинам. Эта мера является частью нового закона о мобилизации, который призван способствовать притоку людей в ВСУ. Однако в Киеве сообразили, что ждать вступления закона в силу - слишком долго, и решили, что все можно устроить прямо здесь и сейчас
"Это еще цветочки, ягодки будут впереди", - предостерег Ермолаев. Он подчеркнул, что решение о приостановке оказания консульских услуг и другие подобные решения – это не чьи-то ошибки: напротив, все хорошо просчитано, выстраивается новая система социальных отношений. При этом тщательно изучен опыт всех украинских протестов – все очень энергично и зрелищно, но… безрезультатно. Кажущиеся "победы" обращались поражением.
"И власть украинцев не боится. Не боится. Более того, знает, что при определенных непопулярных решениях часть из них (украинцев – Ред.) все равно им подчинится и будет жить по правилам", - сказал политолог.
Он продолжил: несколько десятков тысяч уехавших граждан подчинятся, пойдут по этой процедуре (обновления данных) и приедут на Украину – "более того, их покажут, они будут как бы образцом, примером".
А то, что две трети уехавших мы потеряем, мало волнует принимающих решения, считает Ермолаев. По его словам, выстраиваемая сейчас система очень мало общего имеет с тем, что называется "конституционный строй".
Эксперт выразил надежду на то, что после войны объявят: страна возвращается к нормальной жизни, единому телемарафону конец, "Савик Шустер приезжает", возвращаются свободы, свободомыслие – "танцуют все". Но добавил; "вы же видите, что все это я говорю с улыбкой". На самом деле все будет по-другому.
По мнению эксперта, в обществе сейчас формируются предпосылки к реорганизации, и это не ново, процесс описан, в частности, знаменитым анархистом Петром Кропоткиным в его книге о Великой Французской революции, которую Ермолаев рекомендовал всем к прочтению.
Но вернемся к современной Украине.
"Сейчас готовность к такой вот правильной дисциплинарной жизни в Украине очень высокая. Это несмотря на ухилянтов (уклонистов – Ред.)… Потому что все, кто испугался изменений – ну, 10 миллионов в разные стороны, это огромная цифра, согласитесь", - сказал политолог. Он добавил, что к этой цифре надо добавить миллионы украинцев, находящихся на утраченных Киевом территориях.
"Мы, по сути, уменьшились в два раза за несколько лет. Остались лоялисты, терпящие, ну, или ищущие ответа (на вопрос – Ред.), а как можно изменить страну. Нас, разных - не так много", - констатировал Ермолаев.
По его мнению, в стране продолжается "поиск гетмана во тьме". В то же время – "по сути, замерла интеллектуально-духовная жизнь", украинцы сейчас находятся в плену информационно-пропагандистской, агитационной реальности.
А эта информационная реальность такова, что любое сомнение, любое альтернативное мнение на Украине объявляется "кремлевским нарративом", объявляется чем-то враждебным и поэтому искореняется, отметил украинский политолог Константин Бондаренко в интервью тому же ютуб-каналу "Да это так", комментируя факт блокирования вещания этого канала на территории Украины с формулировкой "угроза национальной безопасности".
Вчера, 05:09Раздача паспортов и украинская "верность"После того, как Арестович сообщил, что не менее миллиона, из 10 миллионов украинцев в Европе, возьмут российские паспорта, если Путин им даст, российский сегмент интернета охватила дискуссия: стоит нужен ли нам миллион вчерашних предателей и можно ли отделить зёрна от плевел – выдать паспорта хорошим украинцам и не выдать плохим.
Что касается положения дел на фронтах, то, по мнению политолога, Запад явно не был готов к затяжной войне, рассчитывая на то, что она продлится "две-три недели", за которые можно будет нанести нанести существенный урон России. Бондаренко отметил, что "сначала Запад готов был сдать Украину", но потом передумал и теперь все "воюют в надежде, что коллективный Запад точно задавит Россию".
Однако, если прогнозы относительно углубления экономического кризиса в Европе оправдаются, то можно ожидать, что в 2025 году Украину начнут склонять к тому, чтобы "делать какую-то передышку", чтобы выйти из кризиса и потом уже думать о реванше, прогнозирует Бондаренко.
В свою очередь, Ермолаев считает, что сейчас сложно сказать, чем закончится эта война для Украины, но можно утверждать, что ее эпицентр находится на украинской территории, эта война идет с максимальным использованием украинского человеческого потенциала.
Здесь Запад сдерживает Россию, стремясь получить время для собственной перезагрузки, констатировал эксперт, добавив: "к сожалению, это происходит за наш счет".