Трофейная техника в Москве, Литва намекнула на удар по Крыму. Главное на Украине на утро 28 апреля - 28.04.2024 Украина.ру
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Трофейная техника в Москве, Литва намекнула на удар по Крыму. Главное на Украине на утро 28 апреля
Трофейная техника в Москве, Литва намекнула на удар по Крыму. Главное на Украине на утро 28 апреля - 28.04.2024 Украина.ру
Трофейная техника в Москве, Литва намекнула на удар по Крыму. Главное на Украине на утро 28 апреля
Взятые в качестве трофеев в СВО образцы западной и украинской техники выставили на Поклонной горе в Москве. Посол Литвы в Швеции, бывший министр иностранных дел Линас Линкявичюс намекнул на скорый удар по Крымскому мосту
2024-04-28T10:03
2024-04-28T10:07
эксклюзив
хроники
нато
линас линкявичюс
украина
крымский мост
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Как сообщил корреспондент РИА Новости, взятые в качестве трофеев немецкие танк Leopard 2 и БМП Marder, а также украинские Т-72 и БТР-80 выставили на Поклонной горе в Москве.Сейчас за ограждениями видны Marder и Leopard. На обеих машинах немецкий флаг.Немецкий танк Leopard 2 был доставлен ремонтно-эвакуационной группой в ремонтное подразделение Центрального военного округа (ЦВО) с Авдеевского направления в середине апреля. БМП Marder эвакуировали из-под Авдеевки в конце марта.Ранее российский военкор Александр Коц сообщал о том, что на Поклонную гору прибыла западная трофейная техника."Пополнение трофеев на Поклонной горе. Ночью подвезли гаубицу M777, бронеавтомобили "HMMWV M1151" и "HMMWV M998" американского производства, британские бронированный санитарный автомобиль AT105 "Sakson" и бронеавтомобиль "Husky TSV", австрийский автомобиль "Pinzgauer 712M", французский колесный танк "AMX-10RCR", защищенный автомобиль "Bushmaster" производства Австралии, финский бронетранспортер "Sisu Pasi XA-180/185", бронеавтомобиль "Mamba MK2" южноафриканского производства, украинские "Тритон" и "Богдан-2251. Весь світ з нами!" - писал Коц в своём телеграм-канале.Он опубликовал видео прибытия техники в Москву.В сети пользователи шутили, что западная техника действительно появилась на улицах российской столицы, но есть нюанс.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что выставка трофейной техники важна."Безусловно, эта выставка вызовет большой интерес у москвичей и гостей нашего города, да и у всех россиян абсолютно. Это, конечно, блестящая идея. Мы должны видеть поверженную технику", - подчеркнул он.Тем временем в Британии оценили выставку трофейной техники в Москве."Выставка НАТО" воспринимается как насмешка Владимира Путина над Западом всего через несколько дней после того, как США и Великобритания согласились направить еще миллиарды долларов военной помощи", - сообщило британское издание Daily Express.Оно напомнило, что 23 апреля премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал направить Киеву средства противовоздушной обороны и 1600 ракет, а также £500 млн финансирования, что, по данным Daily Express, является самым большим траншем помощи Украине со стороны Британии. Президент США Джо Байден же на следующий день подписал пакет принятых конгрессом законов, который предполагает оказание Украине помощи на сумму $61 млрд.По информации Daily Express, на выставке техники НАТО в Москве можно будет увидеть более 30 единиц вооружения, произведенных в Австралии, Австрии, Великобритании, США, Турции, Франции, Финляндии, Чехии, Словакии, Швеции и ЮАР. Кроме того, будет выставлена и украинская техника, а также военные документы, карты и идеологическая литература, принадлежавшие Киеву.Литовский намёкПосол Литвы в Швеции, бывший глава литовского МИД Линас Линкявичюс опубликовал в соцсети X пост с намёком на готовящийся удар по Крымскому мосту.Линкявичюс опубликовал коллаж с изображением моста и фотографией пуска ракеты."Если у кого-то еще не было возможности сфотографироваться на Керченском мосту, ещё есть время", - подписал Линкявичюс фото.На его публикацию обратили внимание в России.Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в ответ выразил уверенность,"Похоже, печально известный твит Радослава Сикорского о диверсии на "Северном потоке", который он позже трусливо удалил, вдохновляет раболепных прибалтийских американских болонок. Сейчас они бешено лают, но будут жалостно ныть позже, когда наступит судный день, и они пожалеют о всех подобных оплошностях", — отметил Полянский.В сентябре 2022 года Сикорский, который тогда ещё не занимал пост главы МИД, отличился тем, что заявил об участии США в подрыве "Северных потоков"."Мелочь, а приятно", — написал он в Twitter под снимком с места аварии.Позднее Сикорский дописал: "Спасибо, США", не уточнив, что имеется в виду. Позже Сикорский разместил в своем профиле цитату американского президента Джо Байдена, который угрожал уничтожить газопровод "Северный поток — 2".Днём ранее о подготовке атаки на Крымский мост сообщили украинские СМИ."Наш источник в ОП рассказал, что Офис президента согласовал с администрацией Байдена массовый комбинированный удар по Крымскому мосту в начале мая. Разрабатывает операцию MI-6 совместно с штабом НАТО в Европе, все детали пока засекречены даже для украинского Генштаба", - написал популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" 27 апреля.До этого стало известно о том, что США поставили Украине дальнобойные ракеты ATACMS, которые могут добивать в т.ч. и до Крымского моста.Ранее проект "Рыбарь" назвал Великобританию ответственной за операции против России в Крыму и в регионе Чёрного моря."Нужно помнить, что британцы являются основными кураторами операций в Чёрном море, в частности — в Крыму. Именно с Туманного Альбиона идёт координация атак на российский полуостров. Высадки ДРГ — тоже их рук дело", - указывалось в публикации канала.О том, что Украина готовит атаку на Крымский мост сообщали и британские издания. Так, в начале апреля британская газета The Guardian со ссылкой на высокопоставленных чиновников из Главного управления разведки Минобороны Украины опубликовала утверждение, что ГУР планирует снова атаковать Крымский мост, может предпринять попытку в первой половине 2024 года.
https://ukraina.ru/20240427/1054788351.html
https://ukraina.ru/20240427/1054777228.html
https://ukraina.ru/20240427/1054769421.html
украина
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Егор Леев
Егор Леев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, хроники, нато, линас линкявичюс, украина, крымский мост
Эксклюзив, Хроники, НАТО, Линас Линкявичюс, Украина, Крымский мост

Трофейная техника в Москве, Литва намекнула на удар по Крыму. Главное на Украине на утро 28 апреля

10:03 28.04.2024 (обновлено: 10:07 28.04.2024)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОбстановка у Крымского моста после ЧП
Обстановка у Крымского моста после ЧП - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Взятые в качестве трофеев в СВО образцы западной и украинской техники выставили на Поклонной горе в Москве. Посол Литвы в Швеции, бывший министр иностранных дел Линас Линкявичюс намекнул на скорый удар по Крымскому мосту
Как сообщил корреспондент РИА Новости, взятые в качестве трофеев немецкие танк Leopard 2 и БМП Marder, а также украинские Т-72 и БТР-80 выставили на Поклонной горе в Москве.
Сейчас за ограждениями видны Marder и Leopard. На обеих машинах немецкий флаг.
Немецкий танк Leopard 2 был доставлен ремонтно-эвакуационной группой в ремонтное подразделение Центрального военного округа (ЦВО) с Авдеевского направления в середине апреля. БМП Marder эвакуировали из-под Авдеевки в конце марта.
Сырский, Буданов и военачальники - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
Вчера, 18:10
Жалобы Сырского и подготовка к удару по Крыму. Итоги 27 апреля на УкраинеГлавнокомандующий ВСУ Александр Сырский пожаловался западным союзникам на обстановку на фронтах. Украинские СМИ сообщили о подготовке Киевом атаки на Крымский мост
Ранее российский военкор Александр Коц сообщал о том, что на Поклонную гору прибыла западная трофейная техника.
"Пополнение трофеев на Поклонной горе. Ночью подвезли гаубицу M777, бронеавтомобили "HMMWV M1151" и "HMMWV M998" американского производства, британские бронированный санитарный автомобиль AT105 "Sakson" и бронеавтомобиль "Husky TSV", австрийский автомобиль "Pinzgauer 712M", французский колесный танк "AMX-10RCR", защищенный автомобиль "Bushmaster" производства Австралии, финский бронетранспортер "Sisu Pasi XA-180/185", бронеавтомобиль "Mamba MK2" южноафриканского производства, украинские "Тритон" и "Богдан-2251. Весь світ з нами!" - писал Коц в своём телеграм-канале.
Он опубликовал видео прибытия техники в Москву.
В сети пользователи шутили, что западная техника действительно появилась на улицах российской столицы, но есть нюанс.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что выставка трофейной техники важна.
"Безусловно, эта выставка вызовет большой интерес у москвичей и гостей нашего города, да и у всех россиян абсолютно. Это, конечно, блестящая идея. Мы должны видеть поверженную технику", - подчеркнул он.
Тем временем в Британии оценили выставку трофейной техники в Москве.
"Выставка НАТО" воспринимается как насмешка Владимира Путина над Западом всего через несколько дней после того, как США и Великобритания согласились направить еще миллиарды долларов военной помощи", - сообщило британское издание Daily Express.
Оно напомнило, что 23 апреля премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал направить Киеву средства противовоздушной обороны и 1600 ракет, а также £500 млн финансирования, что, по данным Daily Express, является самым большим траншем помощи Украине со стороны Британии. Президент США Джо Байден же на следующий день подписал пакет принятых конгрессом законов, который предполагает оказание Украине помощи на сумму $61 млрд.
По информации Daily Express, на выставке техники НАТО в Москве можно будет увидеть более 30 единиц вооружения, произведенных в Австралии, Австрии, Великобритании, США, Турции, Франции, Финляндии, Чехии, Словакии, Швеции и ЮАР. Кроме того, будет выставлена и украинская техника, а также военные документы, карты и идеологическая литература, принадлежавшие Киеву.
тренировка украинских спецназовцев в Великобритании - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
Вчера, 13:00
Атака на Кубань и на Крым, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 27 апреляБПЛА Украины атаковали Краснодарский край и Крым. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России
Литовский намёк
Посол Литвы в Швеции, бывший глава литовского МИД Линас Линкявичюс опубликовал в соцсети X пост с намёком на готовящийся удар по Крымскому мосту.
Линкявичюс опубликовал коллаж с изображением моста и фотографией пуска ракеты.
"Если у кого-то еще не было возможности сфотографироваться на Керченском мосту, ещё есть время", - подписал Линкявичюс фото.
На его публикацию обратили внимание в России.
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в ответ выразил уверенность,
"Похоже, печально известный твит Радослава Сикорского о диверсии на "Северном потоке", который он позже трусливо удалил, вдохновляет раболепных прибалтийских американских болонок. Сейчас они бешено лают, но будут жалостно ныть позже, когда наступит судный день, и они пожалеют о всех подобных оплошностях", — отметил Полянский.
В сентябре 2022 года Сикорский, который тогда ещё не занимал пост главы МИД, отличился тем, что заявил об участии США в подрыве "Северных потоков".
"Мелочь, а приятно", — написал он в Twitter под снимком с места аварии.
Позднее Сикорский дописал: "Спасибо, США", не уточнив, что имеется в виду. Позже Сикорский разместил в своем профиле цитату американского президента Джо Байдена, который угрожал уничтожить газопровод "Северный поток — 2".
Переговоры России и Украины в Стамбуле
Вчера, 09:40
Текст мирного договора. Главное на Украине на утро 27 апреляНемецкое издание Die Welt рассказало о содержании мирного договора, в шаге от подписания которого были Украина и Россия
Днём ранее о подготовке атаки на Крымский мост сообщили украинские СМИ.
"Наш источник в ОП рассказал, что Офис президента согласовал с администрацией Байдена массовый комбинированный удар по Крымскому мосту в начале мая. Разрабатывает операцию MI-6 совместно с штабом НАТО в Европе, все детали пока засекречены даже для украинского Генштаба", - написал популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" 27 апреля.
До этого стало известно о том, что США поставили Украине дальнобойные ракеты ATACMS, которые могут добивать в т.ч. и до Крымского моста.
Ранее проект "Рыбарь" назвал Великобританию ответственной за операции против России в Крыму и в регионе Чёрного моря.
"Нужно помнить, что британцы являются основными кураторами операций в Чёрном море, в частности — в Крыму. Именно с Туманного Альбиона идёт координация атак на российский полуостров. Высадки ДРГ — тоже их рук дело", - указывалось в публикации канала.
О том, что Украина готовит атаку на Крымский мост сообщали и британские издания. Так, в начале апреля британская газета The Guardian со ссылкой на высокопоставленных чиновников из Главного управления разведки Минобороны Украины опубликовала утверждение, что ГУР планирует снова атаковать Крымский мост, может предпринять попытку в первой половине 2024 года.
 
ЭксклюзивХроникиНАТОЛинас ЛинкявичюсУкраинаКрымский мост
 
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10:03Трофейная техника в Москве, Литва намекнула на удар по Крыму. Главное на Украине на утро 28 апреля
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