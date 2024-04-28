Видеманн: новый пакет американской помощи Киеву и пандемия ковида 20-23 связаны - 28.04.2024 Украина.ру
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Видеманн: новый пакет американской помощи Киеву и пандемия ковида 20-23 связаны
Видеманн: новый пакет американской помощи Киеву и пандемия ковида 20-23 связаны - 28.04.2024 Украина.ру
Видеманн: новый пакет американской помощи Киеву и пандемия ковида 20-23 связаны
Военные заказы для Украины помогут западной экономике подняться после пандемии ковида 2020-23 годов. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал писатель Владимир Видеманн, проживающий в Лондоне
2024-04-28T07:20
2024-04-28T07:20
новости
киев
запад
украина
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апти алаудинов
андрей суздальцев
the economist
впк
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Однако, добавил он, у всего есть свой финиш, и в конце концов Западу придется прекратить военный способ выхода из финансового кризиса. Видеманн добавил, что сейчас среди западных экспертов не просто так бытует мнение, что нынешняя американская помощь Киеву - последняя.В среду, 24 апреля, Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину. От общего американского пирога Киеву выделен 61 миллиард долларов. Правда львиная доля этой суммы фактически пойдет на развитие ВПК США.В четверг, 25 апреля, британское издание The Economist выпустило статью, в которой говорится о том, что новый пакет американской помощи не поможет Киеву вернуть потерянные ранее территории.Авторы статьи также констатировали, что самой реалистичной надеждой для Украины теперь будет продолжительная патовая ситуация на поле боя.The Economist: американские деньги Киеву не помогутПолитолог Андрей Суздальцев ранее отметил в интервью изданию Украина.ру, что Западу не выгоден неопределенный статус Зеленского, поэтому в ближайшее время в Вашингтоне попытаются его как-то оправдать."Долгое время Зеленский был легитимным президентом с хорошим рейтингом. И он был кормильцем. Именно он подписывал контракты по поставкам оружия. Под него давали огромные деньги. Он стал знаковой фигурой для Запада. И Западу хотелось, чтобы он был таким же легитимным", - сказал Суздальцев.Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Соединенные Штаты.Похожую мысль высказал и замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов."Особо так бросаться в панику и думать - сейчас всё поменяется, и мы пойдем проигрывать - не нужно никому абсолютно. Мы полагаем, что противник получит дальнобойное вооружение, они попытаются чуть-чуть нанести урон нашим гражданским людям. На передовой, на фронте они вряд ли смогут что-то поменять", - сказал Алаудинов.Также он отметил, что российские военные ежедневно продвигаются в зоне СВО, освобождая "достаточно серьезные участки", и к концу мая - началу июня добьются ощутимого результата в зоне специальной военной операции.ВСУ посыпались: Алаудинов назвал сроки ощутимого результата в зоне СВОПолностью интервью с Владимиром Видеманном можно прочитать ЗДЕСЬ.
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новости, киев, запад, украина, владимир видеманн, апти алаудинов, андрей суздальцев, the economist, впк, украина.ру, военная помощь, сша, ковид
Новости, Киев, Запад, Украина, Владимир Видеманн, Апти Алаудинов, Андрей Суздальцев, The Economist, ВПК, Украина.ру, военная помощь, США, ковид

Видеманн: новый пакет американской помощи Киеву и пандемия ковида 20-23 связаны

07:20 28.04.2024
 
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- РИА Новости, 1920, 28.04.2024
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Военные заказы для Украины помогут западной экономике подняться после пандемии ковида 2020-23 годов. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал писатель Владимир Видеманн, проживающий в Лондоне
"Вспомним, несколько лет назад была эпидемия ковида. Все легло. Теперь надо все поднять на ноги. Самый простой способ это сделать – война. Значит пойдут инвестиции, военное производство возродится. Да, война, гибнут люди, разрушаются города, но для тех, кто производит оружие, это ничто по сравнению с возможностью спасти свою фирму от разорения и получением огромных прибылей", - сказал Видеманн.
Однако, добавил он, у всего есть свой финиш, и в конце концов Западу придется прекратить военный способ выхода из финансового кризиса. Видеманн добавил, что сейчас среди западных экспертов не просто так бытует мнение, что нынешняя американская помощь Киеву - последняя.
В среду, 24 апреля, Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину. От общего американского пирога Киеву выделен 61 миллиард долларов. Правда львиная доля этой суммы фактически пойдет на развитие ВПК США.
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В четверг, 25 апреля, британское издание The Economist выпустило статью, в которой говорится о том, что новый пакет американской помощи не поможет Киеву вернуть потерянные ранее территории.
Авторы статьи также констатировали, что самой реалистичной надеждой для Украины теперь будет продолжительная патовая ситуация на поле боя.
The Economist: американские деньги Киеву не помогут
Политолог Андрей Суздальцев ранее отметил в интервью изданию Украина.ру, что Западу не выгоден неопределенный статус Зеленского, поэтому в ближайшее время в Вашингтоне попытаются его как-то оправдать.
"Долгое время Зеленский был легитимным президентом с хорошим рейтингом. И он был кормильцем. Именно он подписывал контракты по поставкам оружия. Под него давали огромные деньги. Он стал знаковой фигурой для Запада. И Западу хотелось, чтобы он был таким же легитимным", - сказал Суздальцев.
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"Он был кормильцем": Суздальцев ответил, что будет с легитимностью Зеленского в маеСрок полномочий Владимира Зеленского истекает 20 мая, однако Москва не сможет официально считать его нелегитимным. Что этому помешает, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Соединенные Штаты.
Похожую мысль высказал и замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.
"Особо так бросаться в панику и думать - сейчас всё поменяется, и мы пойдем проигрывать - не нужно никому абсолютно. Мы полагаем, что противник получит дальнобойное вооружение, они попытаются чуть-чуть нанести урон нашим гражданским людям. На передовой, на фронте они вряд ли смогут что-то поменять", - сказал Алаудинов.
Также он отметил, что российские военные ежедневно продвигаются в зоне СВО, освобождая "достаточно серьезные участки", и к концу мая - началу июня добьются ощутимого результата в зоне специальной военной операции.
ВСУ посыпались: Алаудинов назвал сроки ощутимого результата в зоне СВО
Полностью интервью с Владимиром Видеманном можно прочитать ЗДЕСЬ.
 
НовостиКиевЗападУкраинаВладимир ВидеманнАпти АлаудиновАндрей СуздальцевThe EconomistВПКУкраина.рувоенная помощьСШАковид
 
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