Вопреки ожиданиям: эксперт назвал участок фронта, где ВС РФ нанесет врагу непредсказуемый удар - 28.04.2024 Украина.ру
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Вопреки ожиданиям: эксперт назвал участок фронта, где ВС РФ нанесет врагу непредсказуемый удар
Вопреки ожиданиям: эксперт назвал участок фронта, где ВС РФ нанесет врагу непредсказуемый удар - 28.04.2024 Украина.ру
Вопреки ожиданиям: эксперт назвал участок фронта, где ВС РФ нанесет врагу непредсказуемый удар
Ближайший прорыв ВС РФ, вопреки ожиданиям, может произойти в районе Северска и Красного Лимана. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал журналист, автор Телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов
2024-04-28T05:33
2024-04-28T05:33
новости
олег измайлов
красный лиман
донбасс
россия
вооруженные силы украины
вс рф
апти алаудинов
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Пару дней назад заместитель начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов отметил, что российские военные ежедневно продвигаются в зоне СВО, освобождая "достаточно серьезные участки", и к концу мая - началу июня добьются ощутимого результата в зоне специальной военной операции.ВСУ посыпались: Алаудинов назвал сроки ощутимого результата в зоне СВОРанее руководитель Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Кирилл Буданов* заявил, что начиная с мая ВСУ ждет трудная ситуация."Проблемы с середины мая будут", - сказал он, добавив, что сложности на фронте у ВСУ начнутся, когда российская армия начнет крупное наступление в Донбассе.Глава ГУР подчеркнул, что Россия будет применять "комплексный подход", но в чем именно он будет заключаться - не уточнил.Еще чуть раньше главком ВСУ Александр Сырский признался, что ситуация на поле боя для украинских войск значительно ухудшилась. И причина тому - активные действия России, которая начала проводить успешные наступательные операции на фоне теплой и сухой погоды.На этой неделе глава Минобороны РФ Сергей Шойгу озвучил потери ВСУ за весь период СВО. Они составили почти полмиллиона военнослужащих.Также глава ведомства подчеркнул, что обстановка в зоне СВО указывает на рост боевых возможностей Вооруженных сил России, и констатировал, что российские силы владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО.Кроме того, Шойгу рассказал, что ВС РФ планируют повысить интенсивность ударов по логистическим центрам и базам, на которых хранится переданное Киеву Западом оружие.Полностью интервью с Олегом Измайловым можно прочитать ЗДЕСЬ.* Внесен в список террористов и экстремистов.
https://ukraina.ru/20240422/1054645670.html
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новости, олег измайлов, красный лиман, донбасс, россия, вооруженные силы украины, вс рф, апти алаудинов, сергей шойгу, украина.ру, фронт
Новости, Олег Измайлов, Красный Лиман, Донбасс, Россия, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, Апти Алаудинов, Сергей Шойгу, Украина.ру, фронт

Вопреки ожиданиям: эксперт назвал участок фронта, где ВС РФ нанесет врагу непредсказуемый удар

05:33 28.04.2024
 
Красный Лиман
Красный Лиман
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Ближайший прорыв ВС РФ, вопреки ожиданиям, может произойти в районе Северска и Красного Лимана. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал журналист, автор Телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов
"Сегодня линия фронта стабильна, а завтра - наоборот. Мы же даем свои оценки, исходя из знания истории и местности Донбасса. Но никто не чешет там, где чешется. Успех приходит к тому, кто наносит врагу неожиданный удар. Наш прорыв к Красному Лиману через Торское был бы очень эффективен", - заявил Измайлов.
Пару дней назад заместитель начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов отметил, что российские военные ежедневно продвигаются в зоне СВО, освобождая "достаточно серьезные участки", и к концу мая - началу июня добьются ощутимого результата в зоне специальной военной операции.
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Ранее руководитель Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Кирилл Буданов* заявил, что начиная с мая ВСУ ждет трудная ситуация.
"Проблемы с середины мая будут", - сказал он, добавив, что сложности на фронте у ВСУ начнутся, когда российская армия начнет крупное наступление в Донбассе.
Глава ГУР подчеркнул, что Россия будет применять "комплексный подход", но в чем именно он будет заключаться - не уточнил.
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Еще чуть раньше главком ВСУ Александр Сырский признался, что ситуация на поле боя для украинских войск значительно ухудшилась. И причина тому - активные действия России, которая начала проводить успешные наступательные операции на фоне теплой и сухой погоды.
На этой неделе глава Минобороны РФ Сергей Шойгу озвучил потери ВСУ за весь период СВО. Они составили почти полмиллиона военнослужащих.
Также глава ведомства подчеркнул, что обстановка в зоне СВО указывает на рост боевых возможностей Вооруженных сил России, и констатировал, что российские силы владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО.
Кроме того, Шойгу рассказал, что ВС РФ планируют повысить интенсивность ударов по логистическим центрам и базам, на которых хранится переданное Киеву Западом оружие.
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Полностью интервью с Олегом Измайловым можно прочитать ЗДЕСЬ.
* Внесен в список террористов и экстремистов.
 
НовостиОлег ИзмайловКрасный ЛиманДонбассРоссияВооруженные силы УкраиныВС РФАпти АлаудиновСергей ШойгуУкраина.руфронт
 
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