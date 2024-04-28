https://ukraina.ru/20240428/1054759322.html

Вопреки ожиданиям: эксперт назвал участок фронта, где ВС РФ нанесет врагу непредсказуемый удар

Вопреки ожиданиям: эксперт назвал участок фронта, где ВС РФ нанесет врагу непредсказуемый удар - 28.04.2024 Украина.ру

Вопреки ожиданиям: эксперт назвал участок фронта, где ВС РФ нанесет врагу непредсказуемый удар

Ближайший прорыв ВС РФ, вопреки ожиданиям, может произойти в районе Северска и Красного Лимана. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал журналист, автор Телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов

2024-04-28T05:33

2024-04-28T05:33

2024-04-28T05:33

новости

олег измайлов

красный лиман

донбасс

россия

вооруженные силы украины

вс рф

апти алаудинов

сергей шойгу

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103405/05/1034050587_0:47:898:552_1920x0_80_0_0_afc6d4b9e623b4d45b89de19ec36f8fc.jpg

Пару дней назад заместитель начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов отметил, что российские военные ежедневно продвигаются в зоне СВО, освобождая "достаточно серьезные участки", и к концу мая - началу июня добьются ощутимого результата в зоне специальной военной операции.ВСУ посыпались: Алаудинов назвал сроки ощутимого результата в зоне СВОРанее руководитель Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Кирилл Буданов* заявил, что начиная с мая ВСУ ждет трудная ситуация."Проблемы с середины мая будут", - сказал он, добавив, что сложности на фронте у ВСУ начнутся, когда российская армия начнет крупное наступление в Донбассе.Глава ГУР подчеркнул, что Россия будет применять "комплексный подход", но в чем именно он будет заключаться - не уточнил.Еще чуть раньше главком ВСУ Александр Сырский признался, что ситуация на поле боя для украинских войск значительно ухудшилась. И причина тому - активные действия России, которая начала проводить успешные наступательные операции на фоне теплой и сухой погоды.На этой неделе глава Минобороны РФ Сергей Шойгу озвучил потери ВСУ за весь период СВО. Они составили почти полмиллиона военнослужащих.Также глава ведомства подчеркнул, что обстановка в зоне СВО указывает на рост боевых возможностей Вооруженных сил России, и констатировал, что российские силы владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО.Кроме того, Шойгу рассказал, что ВС РФ планируют повысить интенсивность ударов по логистическим центрам и базам, на которых хранится переданное Киеву Западом оружие.Полностью интервью с Олегом Измайловым можно прочитать ЗДЕСЬ.* Внесен в список террористов и экстремистов.

https://ukraina.ru/20240422/1054645670.html

https://ukraina.ru/20240423/1054669758.html

красный лиман

донбасс

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, олег измайлов, красный лиман, донбасс, россия, вооруженные силы украины, вс рф, апти алаудинов, сергей шойгу, украина.ру, фронт