https://ukraina.ru/20240428/1054653840.html

Убедил и Трампа, и Байдена: Вайнер рассказал, как Конгресс США одобрил помощь Украине

Убедил и Трампа, и Байдена: Вайнер рассказал, как Конгресс США одобрил помощь Украине - 28.04.2024 Украина.ру

Убедил и Трампа, и Байдена: Вайнер рассказал, как Конгресс США одобрил помощь Украине

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон совершил настоящий "политический кульбит", сумев договориться о голосовании по выделению помощи Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер

2024-04-28T09:29

2024-04-28T09:29

2024-04-28T09:29

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Палата представителей США 20 апреля одобрила помощь Украине на 60,8 миллиардов долларов, а также передачу российских активов в пользу Киева. "За" проголосовали 312 конгрессменов, "против" выступили 112.Вайнер отметил, что из всей суммы Украина получит 23 миллиарда – на содержание ВСУ, обучение солдат, поставки вооружений и административные расходы. Остальные же средства останутся у военно-промышленного комплекса США.Американист также обратил внимание на то, что решение было принято до "еврейской Пасхи" (Песах), до 22 апреля.Эксперт отметил важные моменты в голосование по пакету помощи Украине. В частности, работу спикера Палаты представителей США Майка Джонсона. "Этот человек сумел договориться со всеми, в том числе с Трампом, который категорически был против голосования", пояснил Вайнер.Республиканцы выступали против выделения дополнительных средств Киеву. Однако 100 из 218 республиканцев в Конгрессе поддержали проект. Политолог поделился, что ожидал поддержки 30-40 республиканцев.Полностью интервью Политический кульбит Джонсона и условно украинские деньги. Грег Вайнер о новом пакете помощи США Украине читайте на нашем сайте

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новости, украина, сша, киев, грег вайнер, дональд трамп, вооруженные силы украины, конгресс сша