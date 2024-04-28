Убедил и Трампа, и Байдена: Вайнер рассказал, как Конгресс США одобрил помощь Украине - 28.04.2024 Украина.ру
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Убедил и Трампа, и Байдена: Вайнер рассказал, как Конгресс США одобрил помощь Украине
Убедил и Трампа, и Байдена: Вайнер рассказал, как Конгресс США одобрил помощь Украине - 28.04.2024 Украина.ру
Убедил и Трампа, и Байдена: Вайнер рассказал, как Конгресс США одобрил помощь Украине
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон совершил настоящий "политический кульбит", сумев договориться о голосовании по выделению помощи Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
2024-04-28T09:29
2024-04-28T09:29
новости
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вооруженные силы украины
конгресс сша
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Палата представителей США 20 апреля одобрила помощь Украине на 60,8 миллиардов долларов, а также передачу российских активов в пользу Киева. "За" проголосовали 312 конгрессменов, "против" выступили 112.Вайнер отметил, что из всей суммы Украина получит 23 миллиарда – на содержание ВСУ, обучение солдат, поставки вооружений и административные расходы. Остальные же средства останутся у военно-промышленного комплекса США.Американист также обратил внимание на то, что решение было принято до "еврейской Пасхи" (Песах), до 22 апреля.Эксперт отметил важные моменты в голосование по пакету помощи Украине. В частности, работу спикера Палаты представителей США Майка Джонсона. "Этот человек сумел договориться со всеми, в том числе с Трампом, который категорически был против голосования", пояснил Вайнер.Республиканцы выступали против выделения дополнительных средств Киеву. Однако 100 из 218 республиканцев в Конгрессе поддержали проект. Политолог поделился, что ожидал поддержки 30-40 республиканцев.Полностью интервью Политический кульбит Джонсона и условно украинские деньги. Грег Вайнер о новом пакете помощи США Украине читайте на нашем сайте
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, сша, киев, грег вайнер, дональд трамп, вооруженные силы украины, конгресс сша
Новости, Украина, США, Киев, Грег Вайнер, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Конгресс США

Убедил и Трампа, и Байдена: Вайнер рассказал, как Конгресс США одобрил помощь Украине

09:29 28.04.2024
 
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Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон совершил настоящий "политический кульбит", сумев договориться о голосовании по выделению помощи Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
Палата представителей США 20 апреля одобрила помощь Украине на 60,8 миллиардов долларов, а также передачу российских активов в пользу Киева. "За" проголосовали 312 конгрессменов, "против" выступили 112.
Вайнер отметил, что из всей суммы Украина получит 23 миллиарда – на содержание ВСУ, обучение солдат, поставки вооружений и административные расходы. Остальные же средства останутся у военно-промышленного комплекса США.
Американист также обратил внимание на то, что решение было принято до "еврейской Пасхи" (Песах), до 22 апреля.
Эксперт отметил важные моменты в голосование по пакету помощи Украине. В частности, работу спикера Палаты представителей США Майка Джонсона. "Этот человек сумел договориться со всеми, в том числе с Трампом, который категорически был против голосования", пояснил Вайнер.
Республиканцы выступали против выделения дополнительных средств Киеву. Однако 100 из 218 республиканцев в Конгрессе поддержали проект. Политолог поделился, что ожидал поддержки 30-40 республиканцев.
"Как я сказал, Джонсону удалось убедить даже Трампа — то есть с ним есть, видимо, какая-то есть договоренность. Есть согласованность и с Байденом, который не хотел принимать закон частями, требуя, чтобы он объединял помощь для Украины, Израиля, Тайваня и все остальное в одном пакете. Это настоящий политический кульбит Майка Джонсона!" - заявил Вайнер.
Полностью интервью Политический кульбит Джонсона и условно украинские деньги. Грег Вайнер о новом пакете помощи США Украине читайте на нашем сайте
Грег Вайнер интервью
21 апреля, 03:11
Политический кульбит Джонсона и условно украинские деньги. Грег Вайнер о новом пакете помощи США УкраинеУкраина получит военную помощь от США, но вряд ли это ее спасет. Трамп проиграл, а Байден выиграл.
 
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