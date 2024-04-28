https://ukraina.ru/20240428/1054794939.html

Расчеты ПВО за ночь сбили над территорией России 17 беспилотников - Минобороны

Расчеты ПВО за ночь сбили над территорией России 17 беспилотников - Минобороны - 28.04.2024 Украина.ру

Расчеты ПВО за ночь сбили над территорией России 17 беспилотников - Минобороны

Дежурные расчеты ПВО ВС России в течении ночи нейтрализовали над территорией России 17 украинских беспилотников. Об этом 28 апреля сообщили в пресс-службе Минобороны РФ

2024-04-28T09:25

2024-04-28T09:25

2024-04-28T09:25

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"В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить ряд террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - сообщили в пресс-службе ведомства.Дежурными средствами ПВО над территорией Российской Федерации были уничтожены и перехвачены 17 украинских БПЛА. Девять беспилотников сбили над территорией Брянской области, три – в Курской области, два – над территорией Белгородской области и три – в Калужской области.Днем ранее российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько десятков украинских беспилотников над Краснодарским краем и Крымом. Об этом 27 апреля сообщили в Минобороны РФ."Дежурными средствами ПВО над территорией Краснодарского края были уничтожены и перехвачены шестьдесят шесть украинских БПЛА, еще два БПЛА были уничтожены над Крымским полуостровом", - говорится в сообщении ведомства.Российские инженеры должны найти технически выверенные решения, которые позволили бы справиться с проблемой ударных дронов и управляемыми вооружениями, об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов.Дело не только в системах РЭБ, которые устанавливают на танки. Для защиты бронетехники нужны дополнительные комплексы перехвата этих беспилотников, добавил военный эксперт."Грубо говоря, на каждый танк надо ставить небольшую систему ПВО, способную обеспечить прикрытие верхней полусферы бронетехники в радиусе двух километров. Это касается не только танков, но и БМП, БТР и самоходок", - подчеркнул Орлов.

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новости, россия, калужская область, белгородская область, атака, бпла, дроны, пво, минобороны рф, брянская область, курская область