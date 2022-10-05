https://ukraina.ru/20221005/1039363115.html

Кнутов назвал условие для инфраструктурных войн

Кнутов назвал условие для инфраструктурных войн - 05.10.2022 Украина.ру

Кнутов назвал условие для инфраструктурных войн

Многие эксперты оценили диверсии на "Северных потоках" как переход красной линии для начала инфраструктурных войн, когда страны будут подрывать подводные сети друг друга. Свою версию в интервью изданию Украина.ру озвучил директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

2022-10-05T07:15

2022-10-05T07:15

2022-10-05T07:15

новости

эксперт

юрий кнутов

война

северный поток

подрыв

сети

красная черта

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Он резюмировал, что Москве все равно придется отвечать на произошедшее. Однако подчеркнул, что делать этого не стоит зеркально, подрывая в ответ сети противника. По мнению эксперта, ответ должен быть чувствительным и включать в том числе компенсацию убытков и упущенной выгоды Российской Федерации.Полностью интервью с Юрием Кнутовым можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221004/1039330252.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, эксперт, юрий кнутов, война, северный поток, подрыв, сети, красная черта