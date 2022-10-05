Кнутов назвал условие для инфраструктурных войн - 05.10.2022 Украина.ру
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Кнутов назвал условие для инфраструктурных войн
Кнутов назвал условие для инфраструктурных войн - 05.10.2022 Украина.ру
Кнутов назвал условие для инфраструктурных войн
Многие эксперты оценили диверсии на "Северных потоках" как переход красной линии для начала инфраструктурных войн, когда страны будут подрывать подводные сети друг друга. Свою версию в интервью изданию Украина.ру озвучил директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2022-10-05T07:15
2022-10-05T07:15
новости
эксперт
юрий кнутов
война
северный поток
подрыв
сети
красная черта
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Он резюмировал, что Москве все равно придется отвечать на произошедшее. Однако подчеркнул, что делать этого не стоит зеркально, подрывая в ответ сети противника. По мнению эксперта, ответ должен быть чувствительным и включать в том числе компенсацию убытков и упущенной выгоды Российской Федерации.Полностью интервью с Юрием Кнутовым можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221004/1039330252.html
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новости, эксперт, юрий кнутов, война, северный поток, подрыв, сети, красная черта
Новости, эксперт, Юрий Кнутов, война, Северный поток, подрыв, сети, красная черта

Кнутов назвал условие для инфраструктурных войн

07:15 05.10.2022
 
© kustbevakningen.seУтечка газа Северный поток
Утечка газа Северный поток
© kustbevakningen.se
Читать в
Многие эксперты оценили диверсии на "Северных потоках" как переход красной линии для начала инфраструктурных войн, когда страны будут подрывать подводные сети друг друга. Свою версию в интервью изданию Украина.ру озвучил директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
"Это только в случае третьей мировой войны. Во всех остальных случаях – это повод для начала третьей мировой. Если это делается, это фактически объявление такой войны. История с Северными потоками покажет очень многое. Реакция России покажет очень многое. Потому что, если мы промолчим, то таких провокаций будет очень много в отношении нашей страны", - сказал Кнутов.
Он резюмировал, что Москве все равно придется отвечать на произошедшее. Однако подчеркнул, что делать этого не стоит зеркально, подрывая в ответ сети противника. По мнению эксперта, ответ должен быть чувствительным и включать в том числе компенсацию убытков и упущенной выгоды Российской Федерации.
Полностью интервью с Юрием Кнутовым можно прочитать здесь:
Юрий Кнутов интервью
Вчера, 01:45Чем воюют на Украине
Юрий Кнутов: Ответ на теракт на "Северных потоках" должен быть очень чувствительный, хотя асимметричный
 
НовостиэкспертЮрий КнутоввойнаСеверный потокподрывсетикрасная черта
 
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