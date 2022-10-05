https://ukraina.ru/20221005/1039363115.html
Кнутов назвал условие для инфраструктурных войн
Кнутов назвал условие для инфраструктурных войн - 05.10.2022 Украина.ру
Кнутов назвал условие для инфраструктурных войн
Многие эксперты оценили диверсии на "Северных потоках" как переход красной линии для начала инфраструктурных войн, когда страны будут подрывать подводные сети друг друга. Свою версию в интервью изданию Украина.ру озвучил директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2022-10-05T07:15
2022-10-05T07:15
2022-10-05T07:15
новости
эксперт
юрий кнутов
война
северный поток
подрыв
сети
красная черта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039197396_0:6:938:534_1920x0_80_0_0_7c0ba944fb6e3284374c3dec299801df.jpg
Он резюмировал, что Москве все равно придется отвечать на произошедшее. Однако подчеркнул, что делать этого не стоит зеркально, подрывая в ответ сети противника. По мнению эксперта, ответ должен быть чувствительным и включать в том числе компенсацию убытков и упущенной выгоды Российской Федерации.Полностью интервью с Юрием Кнутовым можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221004/1039330252.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039197396_113:0:825:534_1920x0_80_0_0_ff5953a02979450114fdca862b3f2faf.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, эксперт, юрий кнутов, война, северный поток, подрыв, сети, красная черта
Новости, эксперт, Юрий Кнутов, война, Северный поток, подрыв, сети, красная черта
Кнутов назвал условие для инфраструктурных войн
Многие эксперты оценили диверсии на "Северных потоках" как переход красной линии для начала инфраструктурных войн, когда страны будут подрывать подводные сети друг друга. Свою версию в интервью изданию Украина.ру озвучил директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
"Это только в случае третьей мировой войны. Во всех остальных случаях – это повод для начала третьей мировой. Если это делается, это фактически объявление такой войны. История с Северными потоками покажет очень многое. Реакция России покажет очень многое. Потому что, если мы промолчим, то таких провокаций будет очень много в отношении нашей страны", - сказал Кнутов.
Он резюмировал, что Москве все равно придется отвечать на произошедшее. Однако подчеркнул, что делать этого не стоит зеркально, подрывая в ответ сети противника. По мнению эксперта, ответ должен быть чувствительным и включать в том числе компенсацию убытков и упущенной выгоды Российской Федерации.
Полностью интервью с Юрием Кнутовым можно прочитать здесь: