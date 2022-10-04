The American Conservative: Китай не отвернулся от России, несмотря на её трудности
10:22 04.10.2022 (обновлено: 10:48 04.10.2022)
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкОфициальный визит В.Путина в Китайскую Народную Республику
Предсказания о том, что Китай отвернётся от России, если ситуация для неё ухудшится, не оправдались, на встрече ШОС было подтверждено стратегическое партнёрство двух стран в противовес США и их союзникам. Такое мнение выразил американский обозреватель Доминик Сансон в статье, опубликованной 4 октября в американском издании The American Conservative
По мнению автора, символом быстро меняющегося мира стал город Самарканд в Узбекистане, в котором ШОС провела свой ежегодный саммит 15-16 сентября. Важнейшим результатом встречи стало подтверждение Россией и Китаем совместных усилий по изменению нынешней системы международных отношений.
Их партнёрство станет фундаментом геополитического противовеса трансатлантическому альянсу под руководством США, указал Сансон.
Китай не отказался от поддержки России. Предсказания о том, что Си [Цзиньпин] и Коммунистическая партия Китая отойдут от Москвы, когда ситуация станет тяжёлой, также оказались необоснованными
Он добавил, что Пекин всегда действует в своих национальных интересах, китайское руководство чрезвычайно прагматично. Видимо, оно пришло к выводу, что поражение России будет для Китая даже хуже, чем всеобщая война. Поэтому Китай поддержит любые средства, которые Россия сейчас использует "для закрепления своих успехов на Украине", считает автор.