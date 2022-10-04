The American Conservative: Китай не отвернулся от России, несмотря на её трудности - 04.10.2022 Украина.ру
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The American Conservative: Китай не отвернулся от России, несмотря на её трудности
The American Conservative: Китай не отвернулся от России, несмотря на её трудности - 04.10.2022 Украина.ру
The American Conservative: Китай не отвернулся от России, несмотря на её трудности
Предсказания о том, что Китай отвернётся от России, если ситуация для неё ухудшится, не оправдались, на встрече ШОС было подтверждено стратегическое партнёрство двух стран в противовес США и их союзникам. Такое мнение выразил американский обозреватель Доминик Сансон в статье, опубликованной 4 октября в американском издании The American Conservative
2022-10-04T10:22
2022-10-04T10:48
новости
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сми
спецоперация
кнр (китай)
си цзиньпин
россия
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По мнению автора, символом быстро меняющегося мира стал город Самарканд в Узбекистане, в котором ШОС провела свой ежегодный саммит 15-16 сентября. Важнейшим результатом встречи стало подтверждение Россией и Китаем совместных усилий по изменению нынешней системы международных отношений. Их партнёрство станет фундаментом геополитического противовеса трансатлантическому альянсу под руководством США, указал Сансон.Он добавил, что Пекин всегда действует в своих национальных интересах, китайское руководство чрезвычайно прагматично. Видимо, оно пришло к выводу, что поражение России будет для Китая даже хуже, чем всеобщая война. Поэтому Китай поддержит любые средства, которые Россия сейчас использует "для закрепления своих успехов на Украине", считает автор.
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новости, сша, сми, спецоперация, кнр (китай), си цзиньпин, россия
Новости, США, СМИ, Спецоперация, КНР (Китай), Си Цзиньпин, Россия

The American Conservative: Китай не отвернулся от России, несмотря на её трудности

10:22 04.10.2022 (обновлено: 10:48 04.10.2022)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкОфициальный визит В.Путина в Китайскую Народную Республику
Официальный визит В.Путина в Китайскую Народную Республику - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Предсказания о том, что Китай отвернётся от России, если ситуация для неё ухудшится, не оправдались, на встрече ШОС было подтверждено стратегическое партнёрство двух стран в противовес США и их союзникам. Такое мнение выразил американский обозреватель Доминик Сансон в статье, опубликованной 4 октября в американском издании The American Conservative
По мнению автора, символом быстро меняющегося мира стал город Самарканд в Узбекистане, в котором ШОС провела свой ежегодный саммит 15-16 сентября. Важнейшим результатом встречи стало подтверждение Россией и Китаем совместных усилий по изменению нынешней системы международных отношений.
Сыма Нань интервью - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
27 сентября, 15:54
Публицист Сыма Нань: США ведут агрессивную политику, а к Китаю и России тянутся народы
Их партнёрство станет фундаментом геополитического противовеса трансатлантическому альянсу под руководством США, указал Сансон.

Китай не отказался от поддержки России. Предсказания о том, что Си [Цзиньпин] и Коммунистическая партия Китая отойдут от Москвы, когда ситуация станет тяжёлой, также оказались необоснованными

Доминик Сансон
Американский обозреватель
Он добавил, что Пекин всегда действует в своих национальных интересах, китайское руководство чрезвычайно прагматично. Видимо, оно пришло к выводу, что поражение России будет для Китая даже хуже, чем всеобщая война. Поэтому Китай поддержит любые средства, которые Россия сейчас использует "для закрепления своих успехов на Украине", считает автор.
 
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