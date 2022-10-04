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The American Conservative: Китай не отвернулся от России, несмотря на её трудности

The American Conservative: Китай не отвернулся от России, несмотря на её трудности - 04.10.2022 Украина.ру

The American Conservative: Китай не отвернулся от России, несмотря на её трудности

Предсказания о том, что Китай отвернётся от России, если ситуация для неё ухудшится, не оправдались, на встрече ШОС было подтверждено стратегическое партнёрство двух стран в противовес США и их союзникам. Такое мнение выразил американский обозреватель Доминик Сансон в статье, опубликованной 4 октября в американском издании The American Conservative

2022-10-04T10:22

2022-10-04T10:22

2022-10-04T10:48

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По мнению автора, символом быстро меняющегося мира стал город Самарканд в Узбекистане, в котором ШОС провела свой ежегодный саммит 15-16 сентября. Важнейшим результатом встречи стало подтверждение Россией и Китаем совместных усилий по изменению нынешней системы международных отношений. Их партнёрство станет фундаментом геополитического противовеса трансатлантическому альянсу под руководством США, указал Сансон.Он добавил, что Пекин всегда действует в своих национальных интересах, китайское руководство чрезвычайно прагматично. Видимо, оно пришло к выводу, что поражение России будет для Китая даже хуже, чем всеобщая война. Поэтому Китай поддержит любые средства, которые Россия сейчас использует "для закрепления своих успехов на Украине", считает автор.

https://ukraina.ru/20220927/1039078295.html

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новости, сша, сми, спецоперация, кнр (китай), си цзиньпин, россия