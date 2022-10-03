https://ukraina.ru/20221003/1039335489.html

От Новгорода до Киева и Херсона. Идеология "Новой России" Екатерины Великой

От Новгорода до Киева и Херсона. Идеология "Новой России" Екатерины Великой - 03.10.2022 Украина.ру

От Новгорода до Киева и Херсона. Идеология "Новой России" Екатерины Великой

240 лет назад, 3 октября (22 сентября) 1782 года, в честь двадцатилетия своего царствования императрица Екатерина Великая объявила о создании нового ордена -... Украина.ру, 03.10.2022

2022-10-03T16:15

2022-10-03T16:15

2022-10-03T16:15

история

xviii век

екатерина ii

идеология

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240 лет назад, 3 октября (22 сентября) 1782 года, в честь двадцатилетия своего царствования императрица Екатерина Великая объявила о создании нового ордена - Святого Равноапостольного князя Владимира. Он стал четвертым по счету в истории России и одним из самых массовых. Выбор святого покровителя был не случаен и глубоко символичен.В статуте ордена отмечалось, что он "установлен в награду подвигов, совершаемых на поприще государственной службы, и в воздаяние трудов, для пользы общественной подъемлемых", при этом кавалеры должны были отличаться "особливым радением в деле, им вверенном". Награждались им как военные, так и гражданские чины. Идеологию ордена отражал девиз, выбитый на памятной медали, отчеканенной на Санкт-Петербургском монетном дворе к его учреждению: "Воину и Гражданину". Девиз самого ордена: "Польза, честь и слава".Учредив орден, Екатерина наградила им 11 наиболее выдающихся государственных деятелей, список которых сам по себе многое говорит о политике императрицы. В первую очередь это полководцы, в т.ч. и те, кто стяжал славу еще в Семилетнюю войну: А.М.Голицин, П.А.Румянцев-Задунайский, З.Г.Чернышев, И.Г.Чернышев. Затем дипломаты: Н.И.Панин, Н.В. Репнин, А.А.Безбородько, фавориты: Г.Г.Орлов и Г.А.Потемкин, выдающиеся деятели просвещения: И.И.Шувалов, И.И.Бецкой. Разделение это довольно условное, поскольку практически каждый из упомянутых государственных деятелей отличился на нескольких поприщах.Всего было учреждено четыре степени ордена, соответствующие ступеням табели о рангах (начиная с XI класса). Таким образом новым символом охватывалось практически все служилое дворянство. Кавалеры ордена имели право на получение государственной пенсии, размер которой начислялся в зависимости от степени.Смысл, который вкладывала Екатерина в новый орден, наглядно демонстрирует "Портрет Екатерины II-законодательницы в храме богини Правосудия" известного живописца той эпохи Д.Г. Левицкого. Императрица изображена с орденской лентой Святого Владимира 1-й степени.Начало 1780-х – апогей екатерининского царствования. "Век золой Екатерины" находился в зените. Буквально за две недели до учреждения ордена она пишет знаменитое секретное письмо императору Священной Римской империи Иосифу II, в котором излагает свой "греческий проект" — план расчленения Османской империи и возрождения Византии. Годом ранее была безболезненно проведена окончательная интеграция Малороссии в общеимперское административное поле. Всего через год практически бескровно к России будет присоединено Крымское ханство – не только полуостров, о чем сегодня часто забывают, но и Северная Таврия и Кубань. Еще через несколько лет она дарует "права и вольности" дворянам и горожанам.Екатерине уже не нужно ежечасно подтверждать свои права на престол. Она уже всё всем доказала. За полтора месяца до введения нового Ордена в Санкт-Петербурге открыт знаменитый памятник Петру – "Медный всадник", на постаменте которого высечена знаменитая своей лаконичностью формула начального периода ее правления: "Петру Первому Екатерина Вторая".Отдав дань великому предшественнику, она уже не нуждается в апелляциях к петровскому наследию для идеологической легитимации, не нуждается в "петровском мифе". И начинает творить свой собственный. Во многом прямо противоположный. Если Петр искал все ответы на вызовы эпохи на Западе, создавая радикальный разрыв с русской традицией, то Екатерина, напротив, ищет фундамент своей власти в национальной сфере, укореняя его, ни много ни мало, в Древней Руси.Ярче всего эту тенденцию можно проследить в такой важной публичной сфере как регламентация внешнего вида подданных, в первую очередь одежды. Как известно Петр законодательно ввел ношение европейского платья, тогда как Екатерина лично разработала и обязала придворных дам носить т.н. "русское платье". Если Петра на портретах изображали в европейских рыцарских доспехах, а иногда и в длинном завитом парике, то Екатерину – в кокошнике и даже казацкой шапке.В идеологическом арсенале Екатерины особое место занимала "Корсунская легенда" о походе князя Владимира из Киева на византийский Херсон, внезапно постигшей его слепоте и возвращении ему зрения после принятия крещения. В представлениях эпохи "прозрение" и "крещение" переосмысливались как синонимы Просвещения.В 1785 г. знаменитый поэт М.М.Херасков издает свою эпическую поэму "Владимир возрожденный", в которой "Корсунская легенда" излагается в духе мистических масонских концепций того времени. Это произведение стало своеобразным завершением исторического цикла Хераскова, состоявшего из поэм "Торжество наук" о Петре Первом и "Россика" о взятии Казани Иваном Грозным. В центре цикла Хераскова одна и та же идея — деятельность русского правителя по преображению, просвещению и обновлению России. Стремление самой Екатерины соответствовать этой модели было очевидно.Во время триумфального путешествия в "Полуденный край", предпринятого в 1787 году, Екатерина II, подобно Владимиру, совершает поход из Киева в Херсон. Вначале в Херсон "потемкинский", где началось создание Черноморского флота, а затем и в Херсон исторический, неподалеку от которого в Ахтиарской бухте было выбрано место для его главной базы - Севастополя.Как Владимир своим походом на Херсон возродился сам и открыл дорогу к просвещению "Древней России", так и Екатерина "возрождает" русское господство над Тавридой в рамках своей просвещенной "Новой России".В Херсоне в присутствии Екатерины и сопровождавшего ее инкогнито императора Священной Римской империи Иосифа II на воду были спущены три корабля, названия которых, естественно, были не случайны и несли символическую нагрузку.Один из них в честь императора назывался "Иосиф", второй — "Александр", в честь внука Екатерины, в котором она видела своего наследника, будущего императора Александра I, и, наконец, третий именовался "Владимир". С полным основанием можно предположить, что он символизировал саму императрицу.Во времена Павла, отрицавшего все начинания своей матери, награждения орденом Святого Владимира были прекращены. Восстановил их лишь Алексанр I. Интерес к фигуре Владимира на государственном уровне вновь вырос при императоре Николае I после Польского восстания 1830 г. Однако он имел уже не общегосударственное, а локальное значение и связывался не с Новороссией, а с Малороссией. В Киеве был открыт названный в честь св. Владимира университет (1833), а затем ему установлен памятник (1853).В начале царствования Александра II , в 1862 г. в Великом Новгороде был установлен памятник "Тысячелетие России", одной из центральных фигур которого был Князь Владимир, а кроме того на нем изображены и многие из первых кавалеров ордена его имени: Румянцев, Безбородко, Бецкой, ну и конечно же Потемкин и сама Екатерина. 21 сентября 2022 г. Владимир Путин у подножия этого монумента открыл торжества в честь 1160-летия русской государственности, упомянув в своем выступлении и князя Владимира и императрицу Екатерину, а также ее выдающихся военачальников - Суворова и Ушакова, кавалеров ордена св. Владимира. Суворов свой орден 1-й степени получил в 1783 г. за присоединение Кубани, а Ушаков - орден 4-й степени (их потом будет еще два) в 1785 г. за борьбу с чумой и строительство флота в Херсоне. В этом контексте показателен интерес к фигуре князя Владимира возникший после 2014 г. В Москве, у стен Кремля в 2016 г. был установлен памятник крестителю Руси, совершавшему свои деяния на пространстве от Новгорода до Киева и Херсона.

https://ukraina.ru/20180920/1021192330.html

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2022

Александр Васильев https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802972_346:0:900:554_100x100_80_0_0_de34ee273612966cdb48dca6cff8f0c9.jpg

Александр Васильев https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802972_346:0:900:554_100x100_80_0_0_de34ee273612966cdb48dca6cff8f0c9.jpg

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Александр Васильев https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802972_346:0:900:554_100x100_80_0_0_de34ee273612966cdb48dca6cff8f0c9.jpg

история, xviii век, екатерина ii, идеология