Ядерная тревога Запада. За полшага до нажатия красной кнопки - 03.10.2022 Украина.ру
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Ядерная тревога Запада. За полшага до нажатия красной кнопки
Ядерная тревога Запада. За полшага до нажатия красной кнопки - 03.10.2022 Украина.ру
Ядерная тревога Запада. За полшага до нажатия красной кнопки
Обсуждение в России возможности применения тактического ядерного оружия для достижения целей специальной военной операции вызвало сильнейшую обеспокоенность на... Украина.ру, 03.10.2022
2022-10-03T15:20
2022-10-03T16:20
спецоперация
ядерное оружие
украина
россия
нато
эксклюзив
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Обсуждение в России возможности применения тактического ядерного оружия для достижения целей специальной военной операции вызвало сильнейшую обеспокоенность на Западе. 25 сентября советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил: «Мы в частном порядке передали русским на очень высоком уровне, что последствия будут катастрофическими, если они применят ядерное оружие». Госсекретарь Энтони Блинкен предупредил, что «последствия будут ужасающими». Это, конечно, понятно, но хотелось бы понять, что стоит за этими словами?2 октября британская The Guardian опубликовала мнение бывшего директора ЦРУ Дэвида Петреуса. Он сказал ABC News: «Просто чтобы дать вам гипотетическое представление, мы бы ответили, возглавив НАТО – коллективные усилия, которые уничтожили бы все обычные российские силы, которые мы можем увидеть и идентифицировать на поле боя в Украине, а также в Крыму и каждый корабль в Чёрном море". Такое говорил не только он. Ещё 26 сентября Financial Times, со ссылкой на свои источники, сообщала: "два западных официальных лица заявили, что ядерный удар по Украине вряд ли приведёт к аналогичным шагам. Вместо этого он вызовет ответные действия западных государств с использованием обычных вооружений, чтобы наказать Россию".Прежде всего следует сказать, что точка зрения отставного генерала – неофициальная: он указал, что не разговаривал с Салливаном о вероятной реакции США на ядерную эскалацию со стороны России.Далее, противореча сам себе, генерал сказал, что использование на Украине ядерного оружия не приведёт к включению механизмов Ст. 5 Североатлантического договора (постпред ФРГ при НАТО Рюдигер Кёниг: Украина не является членом НАТО, поэтому альянс не несет обязательств по оказанию ей помощи). Иное дело что он может быть задействован в случае выпадения на территории стран НАТО радиоактивных осадков, но: "вы же не хотите, чтобы здесь снова возникала ядерная эскалация. Но вы должны показать, что это никоим образом не может быть принято".Да и вообще это не нужно, поскольку война окончится однозначно – "для Путина и для России всё ещё может стать хуже. И даже применение тактического ядерного оружия на поле боя ничего не изменит".В общем, довольной странная логика: мы готовы уничтожить российские войска на территории Украины, но это чисто гипотетически. Почему так? Потому что уничтожить все российские силы нереально без использования ядерного оружия, да даже если без, то это будет означать непосредственное участие в войне НАТО, а, кроме того, удар будет нанесён по территории России – со всеми соответствующими выводами в рамках военной доктрины.Поэтому мы, всё же, полагаем, что непосредственного участия НАТО в конфликте не будет. Скорее всего, Запад примет меры экономические. Но крайне жёсткие – полное закрытие границ, полный запрет торговли, санкции против продолжающих торговать, изъятие всех средств и активов, которые могут быть каким-то образом связаны с Россией и т.п. Легко можно догадаться, что в России такие меры вызовут сильнейшее недовольство.P.S.: Особенно нам понравилось примечание в конце публикации The Guardian: "в эту статью были внесены поправки 3 октября 2022 года, чтобы исправить несколько ошибок в написании имени Дэвида Петреуса". Нет, мы всё понимаем – бывает всякое. Но не кажется ли вам, что эксклюзивные носители высоких журналистских стандартов могли бы и проверить написание фамилии респондента, чтобы не делать в нём несколько ошибок? Мы, на всякий случай, проверили – David Petraeus.
https://ukraina.ru/20221003/1039301565.html
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Василий Стоякин
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спецоперация, ядерное оружие, украина, россия, нато, эксклюзив
Спецоперация, Ядерное оружие, Украина, Россия, НАТО, Эксклюзив

Ядерная тревога Запада. За полшага до нажатия красной кнопки

15:20 03.10.2022 (обновлено: 16:20 03.10.2022)
 
© CC0, Pixabay
© CC0, Pixabay
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
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Обсуждение в России возможности применения тактического ядерного оружия для достижения целей специальной военной операции вызвало сильнейшую обеспокоенность на Западе.
25 сентября советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил: «Мы в частном порядке передали русским на очень высоком уровне, что последствия будут катастрофическими, если они применят ядерное оружие».
Госсекретарь Энтони Блинкен предупредил, что «последствия будут ужасающими».
Это, конечно, понятно, но хотелось бы понять, что стоит за этими словами?
2 октября британская The Guardian опубликовала мнение бывшего директора ЦРУ Дэвида Петреуса. Он сказал ABC News: «Просто чтобы дать вам гипотетическое представление, мы бы ответили, возглавив НАТО – коллективные усилия, которые уничтожили бы все обычные российские силы, которые мы можем увидеть и идентифицировать на поле боя в Украине, а также в Крыму и каждый корабль в Чёрном море".
Такое говорил не только он.
Йенс Столтенберг
08:50
Столтенберг порассуждал о применении ядерного оружия на УкраинеИспользование ядерного оружия на Украине полностью изменило бы природу конфликта. Об этом 2 октября заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире канала NBC
Ещё 26 сентября Financial Times, со ссылкой на свои источники, сообщала: "два западных официальных лица заявили, что ядерный удар по Украине вряд ли приведёт к аналогичным шагам. Вместо этого он вызовет ответные действия западных государств с использованием обычных вооружений, чтобы наказать Россию".
Прежде всего следует сказать, что точка зрения отставного генерала – неофициальная: он указал, что не разговаривал с Салливаном о вероятной реакции США на ядерную эскалацию со стороны России.
Далее, противореча сам себе, генерал сказал, что использование на Украине ядерного оружия не приведёт к включению механизмов Ст. 5 Североатлантического договора (постпред ФРГ при НАТО Рюдигер Кёниг: Украина не является членом НАТО, поэтому альянс не несет обязательств по оказанию ей помощи).
Иное дело что он может быть задействован в случае выпадения на территории стран НАТО радиоактивных осадков, но: "вы же не хотите, чтобы здесь снова возникала ядерная эскалация. Но вы должны показать, что это никоим образом не может быть принято".
Да и вообще это не нужно, поскольку война окончится однозначно – "для Путина и для России всё ещё может стать хуже. И даже применение тактического ядерного оружия на поле боя ничего не изменит".
В общем, довольной странная логика: мы готовы уничтожить российские войска на территории Украины, но это чисто гипотетически. Почему так? Потому что уничтожить все российские силы нереально без использования ядерного оружия, да даже если без, то это будет означать непосредственное участие в войне НАТО, а, кроме того, удар будет нанесён по территории России – со всеми соответствующими выводами в рамках военной доктрины.
21 сентября, 07:28
Тактическое ядерное оружие (ТЯО): много минусов и ни одного плюсаЭффект ТЯО может быть достигнут без ТЯО
Поэтому мы, всё же, полагаем, что непосредственного участия НАТО в конфликте не будет. Скорее всего, Запад примет меры экономические. Но крайне жёсткие – полное закрытие границ, полный запрет торговли, санкции против продолжающих торговать, изъятие всех средств и активов, которые могут быть каким-то образом связаны с Россией и т.п.
Легко можно догадаться, что в России такие меры вызовут сильнейшее недовольство.
P.S.: Особенно нам понравилось примечание в конце публикации The Guardian: "в эту статью были внесены поправки 3 октября 2022 года, чтобы исправить несколько ошибок в написании имени Дэвида Петреуса".
Нет, мы всё понимаем – бывает всякое. Но не кажется ли вам, что эксклюзивные носители высоких журналистских стандартов могли бы и проверить написание фамилии респондента, чтобы не делать в нём несколько ошибок? Мы, на всякий случай, проверили – David Petraeus.
 
СпецоперацияЯдерное оружиеУкраинаРоссияНАТОЭксклюзив
 
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