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Глава крымского парламента рассказал о восстановлении новых регионов России

Глава крымского парламента рассказал о восстановлении новых регионов России - 03.10.2022 Украина.ру

Глава крымского парламента рассказал о восстановлении новых регионов России

Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области в составе России ждет большое строительство и восстановление. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает 3 октября РИА Новости

2022-10-03T07:22

2022-10-03T07:22

2022-10-03T07:22

россия

стройка

новости

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"Россию ожидает большая стройка, восстановление этих территорий, как это было в Крыму. Это даст серьезный импульс для всей строительной отрасли страны. Там нужны и дороги, и детские сады, и школы, и больницы, и дома, необходимо благоустройство пострадавших территорий. Мирные жители этих регионов смогут вернуться домой, когда появится работа, будут нужны рабочие руки. Поэтому в этом смысле эти регионы имеют большие перспективы", - сказал Константинов.По его словам, Крым намерен восстановить традиционные связи, которые всегда были характерны для регионов.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области 93,11%.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, стройка, новости