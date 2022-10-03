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Глава крымского парламента рассказал о восстановлении новых регионов России
Глава крымского парламента рассказал о восстановлении новых регионов России - 03.10.2022 Украина.ру
Глава крымского парламента рассказал о восстановлении новых регионов России
Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области в составе России ждет большое строительство и восстановление. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает 3 октября РИА Новости
2022-10-03T07:22
2022-10-03T07:22
2022-10-03T07:22
россия
стройка
новости
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"Россию ожидает большая стройка, восстановление этих территорий, как это было в Крыму. Это даст серьезный импульс для всей строительной отрасли страны. Там нужны и дороги, и детские сады, и школы, и больницы, и дома, необходимо благоустройство пострадавших территорий. Мирные жители этих регионов смогут вернуться домой, когда появится работа, будут нужны рабочие руки. Поэтому в этом смысле эти регионы имеют большие перспективы", - сказал Константинов.По его словам, Крым намерен восстановить традиционные связи, которые всегда были характерны для регионов.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области 93,11%.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, стройка, новости
Глава крымского парламента рассказал о восстановлении новых регионов России
Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области в составе России ждет большое строительство и восстановление. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает 3 октября РИА Новости
"Россию ожидает большая стройка, восстановление этих территорий, как это было в Крыму. Это даст серьезный импульс для всей строительной отрасли страны. Там нужны и дороги, и детские сады, и школы, и больницы, и дома, необходимо благоустройство пострадавших территорий. Мирные жители этих регионов смогут вернуться домой, когда появится работа, будут нужны рабочие руки. Поэтому в этом смысле эти регионы имеют большие перспективы", - сказал Константинов.
По его словам, Крым намерен восстановить традиционные связи, которые всегда были характерны для регионов.
"Эти регионы ждет восстановление, большая стройка. Они будут дополнением российских субъектов", - подчеркнул Константинов.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области 93,11%.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.