https://ukraina.ru/20220929/1039187659.html
Эксперт сравнил проблемы России и Европы в связи с диверсией на "Северном потоке"
Эксперт сравнил проблемы России и Европы в связи с диверсией на "Северном потоке" - 29.09.2022 Украина.ру
Эксперт сравнил проблемы России и Европы в связи с диверсией на "Северном потоке"
Для России потеря возможности экспортировать газ в Европу – серьёзная, но не смертельная проблема, а для стран Европы потеря российского газа будет очень тяжёлым ударом. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак
2022-09-29T04:45
2022-09-29T04:45
2022-09-29T04:45
новости
российский газ
северный поток
диверсии
газификация
александр дудчак
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Он заметил, что получаемая от стран Европы за газ выручка не может быть в полной мере реализована на рынках этих стран из-за антироссийских санкций, что тоже создавало определённые проблемы для России.Эксперт добавил, что часть нереализованного в Европе в связи с санкциями и диверсией на "Северном потоке" газа может пойти на газификацию российских регионов в рамках соответствующей программы.Однако необходимо строить мощности по сжижению газа, чтобы можно было продавать его в другие страны, указал он.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220914/1038705050.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, российский газ, северный поток, диверсии, газификация, александр дудчак
Новости, российский газ, Северный поток, диверсии, газификация, Александр Дудчак
Эксперт сравнил проблемы России и Европы в связи с диверсией на "Северном потоке"
Для России потеря возможности экспортировать газ в Европу – серьёзная, но не смертельная проблема, а для стран Европы потеря российского газа будет очень тяжёлым ударом. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак