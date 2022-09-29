Эксперт сравнил проблемы России и Европы в связи с диверсией на "Северном потоке" - 29.09.2022 Украина.ру
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Эксперт сравнил проблемы России и Европы в связи с диверсией на "Северном потоке"
Эксперт сравнил проблемы России и Европы в связи с диверсией на "Северном потоке" - 29.09.2022 Украина.ру
Эксперт сравнил проблемы России и Европы в связи с диверсией на "Северном потоке"
Для России потеря возможности экспортировать газ в Европу – серьёзная, но не смертельная проблема, а для стран Европы потеря российского газа будет очень тяжёлым ударом. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак
2022-09-29T04:45
2022-09-29T04:45
новости
российский газ
северный поток
диверсии
газификация
александр дудчак
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Он заметил, что получаемая от стран Европы за газ выручка не может быть в полной мере реализована на рынках этих стран из-за антироссийских санкций, что тоже создавало определённые проблемы для России.Эксперт добавил, что часть нереализованного в Европе в связи с санкциями и диверсией на "Северном потоке" газа может пойти на газификацию российских регионов в рамках соответствующей программы.Однако необходимо строить мощности по сжижению газа, чтобы можно было продавать его в другие страны, указал он.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220914/1038705050.html
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новости, российский газ, северный поток, диверсии, газификация, александр дудчак
Новости, российский газ, Северный поток, диверсии, газификация, Александр Дудчак

Эксперт сравнил проблемы России и Европы в связи с диверсией на "Северном потоке"

04:45 29.09.2022
 
© AP / Pavlo Palamarchuk, File
- РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© AP / Pavlo Palamarchuk, File
Читать в
Для России потеря возможности экспортировать газ в Европу – серьёзная, но не смертельная проблема, а для стран Европы потеря российского газа будет очень тяжёлым ударом. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак
Он заметил, что получаемая от стран Европы за газ выручка не может быть в полной мере реализована на рынках этих стран из-за антироссийских санкций, что тоже создавало определённые проблемы для России.

Я думаю, им сложнее будет потерять российский газ, чем нам потерять такого покупателя. Ресурсы на сегодняшний день важнее, чем деньги. Вопрос: куда это девать?

Александр Дудчак
Александр Дудчак
Эксперт Института стран СНГ
Эксперт добавил, что часть нереализованного в Европе в связи с санкциями и диверсией на "Северном потоке" газа может пойти на газификацию российских регионов в рамках соответствующей программы.
- РИА Новости, 1920, 14.09.2022
14 сентября, 07:34
"Реальность стучится в каждую дверь": в Европе подсчитали, когда закончится газ в хранилищахГазовые хранилища в Европе могут опустеть в начале февраля следующего года, пишет испанская газета La Vanguardia
Однако необходимо строить мощности по сжижению газа, чтобы можно было продавать его в другие страны, указал он.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
Новостироссийский газСеверный потокдиверсиигазификацияАлександр Дудчак
 
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