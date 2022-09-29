https://ukraina.ru/20220929/1039187659.html

Эксперт сравнил проблемы России и Европы в связи с диверсией на "Северном потоке"

Эксперт сравнил проблемы России и Европы в связи с диверсией на "Северном потоке" - 29.09.2022 Украина.ру

Эксперт сравнил проблемы России и Европы в связи с диверсией на "Северном потоке"

Для России потеря возможности экспортировать газ в Европу – серьёзная, но не смертельная проблема, а для стран Европы потеря российского газа будет очень тяжёлым ударом. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак

2022-09-29T04:45

2022-09-29T04:45

2022-09-29T04:45

новости

российский газ

северный поток

диверсии

газификация

александр дудчак

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Он заметил, что получаемая от стран Европы за газ выручка не может быть в полной мере реализована на рынках этих стран из-за антироссийских санкций, что тоже создавало определённые проблемы для России.Эксперт добавил, что часть нереализованного в Европе в связи с санкциями и диверсией на "Северном потоке" газа может пойти на газификацию российских регионов в рамках соответствующей программы.Однако необходимо строить мощности по сжижению газа, чтобы можно было продавать его в другие страны, указал он.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220914/1038705050.html

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2022

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новости, российский газ, северный поток, диверсии, газификация, александр дудчак