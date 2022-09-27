https://ukraina.ru/20220927/1039137491.html

Александр Дудчак о том, кому выгодна диверсия на "Северном потоке" и можем ли мы совсем закрыть вентиль

Александр Дудчак о том, кому выгодна диверсия на "Северном потоке" и можем ли мы совсем закрыть вентиль - 27.09.2022 Украина.ру

Александр Дудчак о том, кому выгодна диверсия на "Северном потоке" и можем ли мы совсем закрыть вентиль

Украина.ру, 27.09.2022

2022-09-27T16:35

2022-09-27T16:35

2022-09-27T16:35

украина

россия

александр дудчак

газ

российский газ

северный поток

диверсии

сша

спг

сжиженный природный газ

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Кто в первую очередь пострадает и стоит ли России предпринимать активные ответные действия рассказал эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в интервью Украина.ру.По информации СМИ на газопроводе "Северный поток" произошла авария. Пресс-секретарь президента РФ Песков не исключил, что это могла быть диверсия.— Александр Васильевич, расскажите, что вам известно об этом? Насколько все серьезно? Можно ли утверждать, что некоторое время газ из России в Европу теперь не будет поступать? Насколько долго это может продлится?— Пока информации не так много, есть только предположение, что это, возможно, диверсия. И то, что давление упало и проблема с этим. Но "Северный поток – 2" и так не работал.— По информации, разрушены три нитки газопровода. Как вы считаете, кому это выгодно?— Если так формально подходить, скорее всего, американцам больше выгоднее, европейцы в очень зависимое положение попадают. Цены растут, сейчас опять пошли вверх.— Если подтвердится, что это – диверсия, как на это реагировать России?— Пусть европейцы реагируют, это же не Россия это делала, хотя мы еще услышим обвинения в адрес России – ума хватит. Пусть следствие идет, пусть европейцы разбираются. Они же пострадавшая сторона, вроде как, ну и с Россией. Ну а как нам реагировать? Доказательств пока нет, только предположения.— Как вся эта ситуация повлияет на энергетический рынок Европы и мира?— Хорошо бы знать и иметь доказательства, о том, что это осуществила та или иная страна. Исходя из этого уже делать оценки и выводы о последствиях. Вот сейчас спрос увеличится в Европе на сжиженный газ.Как они будут дальше себя вести…может, надо увеличить поставки через Украину, но они сами придумали эту историю, Россия не обязана бежать сломя голову на помощь своим врагам.— И какая тогда наша позиция будет верной, если ее озвучивать на данный момент?— Позиция такая – снимайте санкции, садитесь за стол переговоров, обсуждайте возможности увеличения поставок из России, но на условиях здравого смысла. А также исходя из того, что вся эта история, и военные действия на Украине была изобретена Западом, в том числе, европейцами, от которых они же сами страдают. Может, это будет повод подумать о произошедшем и пересмотреть свою санкционную антироссийскую политику!— ФСБ предотвращен теракт на Турецком потоке – 22-го числа было сообщение об этом, а месяц назад Британия передала Украине подводные дроны для поиска мин. И вот сейчас снова инцидент. Не слишком ли много совпадений?— Ну да, опять же, под угрозой и Южный поток, они могут устроить провокацию и там. Надо быть бдительными, Россия пока предотвратила очередные теракты, но не просто контролировать такие объекты.— В условиях, когда в Европе частично заполнены газовые хранилища, возникает тот же банальный вопрос, не пострадает ли фактически Европа во время холодов?— Да, заполнение хранилищ близко к максимуму, больше, чем в прошлом году на соответствующую дату. Но как бы они не были заполнены, без постоянной подкачки и получения газа этих хранилищ на долго не хватит. Тяжелая будет зима, судя по всему, для европейцев.— То есть им придется покупать СПГ по завышенным ценам?— Да, и там тоже. Это, в свою очередь, бьет по всей экономике. Цены опять подросли, вообще, как в таких условиях будет выживать промышленность сложно представить.Американцы всегда получают большую выгоду от этого. С одной стороны, они продают газ, с другой – из-за таких цен на энергоносители идет утечка капитала, перенос в штаты предприятий. Мы это видим. Там даже банки собираются закрываться. JPMorgan говорили, что вероятно в Европе закроются, потому что есть угроза блэкаута и нарушения стабильного функционирования.Ну и конечно конкурентоспособность предприятий и в целом европейской экономике падает, для людей создаются сложные условия выживания.— Если нам вот так будут обрубать поставки газа в Европу по разным причинам, сможем ли мы переориентировать их на азиатские рынки, или там столько не готовы покупать?— Это невозможно сделать быстро, даже если была бы потребность в этом газе в Азии. Потребность есть, но переориентация займет несколько лет. Об этом говорят, но для этого надо создать технические возможности. Мы над этим работаем, но нужно время. Надо создать и предприятия для более глубокой переработки, над этим мы тоже работаем.— Если мы, допустим, по ряду причин полностью прекратим поставки газа в Европу и еще в Украину, мы понятно, что пострадаем по деньгам, но может ли это быть для нас политической победой в итоге?— Конечно, потерять такого потребителя, как Европа – сложно. С другой стороны, получаемая от них выручка не может быть реализована на их рынках в полной мере – это тоже создает определенные проблемы. Потому что, зачем нам выручка, которую мы не можем потратить на то, что нам надо.Я думаю, им сложнее будет потерять российский газ, чем нам потерять такого покупателя. Ресурсы на сегодняшний день важнее, чем деньги. Вопрос, куда это девать? Вот сейчас программа газификации российских регионов на себя возьмет часть этого не проданного газа. Но сложно все эти объемы пристроить в России. Нужны и мощности по сжижению газа, чтобы можно было продавать в другие страны. Но это тоже время. Для России это не смертельно, а вот что будет делать Европа – сложно представить.

https://ukraina.ru/20220302/1033420909.html

https://ukraina.ru/20220927/1039132040.html

https://ukraina.ru/20220918/1038832414.html

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Александр Светлов

Александр Светлов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Светлов

украина, россия, александр дудчак, газ, российский газ, северный поток, диверсии, сша, спг, сжиженный природный газ, энергетика, экономика, интервью