Лидов объяснил, что означают референдумы для жителей в ЛДНР и Херсонской и Запорожской областях - 29.09.2022 Украина.ру
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Лидов объяснил, что означают референдумы для жителей в ЛДНР и Херсонской и Запорожской областях
Лидов объяснил, что означают референдумы для жителей в ЛДНР и Херсонской и Запорожской областях - 29.09.2022 Украина.ру
Лидов объяснил, что означают референдумы для жителей в ЛДНР и Херсонской и Запорожской областях
Референдумы в ЛДНР и на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей носят исторический характер, когда регионы войдут в состав РФ – это будет означать для людей, что Россия там навсегда, сказал директор дирекции по коммуникациям "России сегодня" Петр Лидов в интервью Украина.ру
2022-09-29T04:00
2022-09-29T04:00
новости
референдум
лднр
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По его словам, РФ не уйдет из этих территорий, люди и регионы станут полноценной частью России во всех смыслах.Присоединение этих регионов к России важнейшее решение во всех аспектах, это важно для жителей этих регионов, они заслужили, чтобы это решение было принято, заключил эксперт.Ранее сообщалось, что в Запорожской области после обработки 100% бюллетеней за вхождение в РФ проголосовали 93,11% участников референдума. В Херсонской области соответствующая цифра составляет 87,05%.В ЛНР за вхождение республики в РФ проголосовали 98,42% избирателей. В ДНР обработано 56,85% протоколов, положительно ответили 94,75% жителей.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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новости, референдум, лднр
Новости, референдум, ЛДНР

Лидов объяснил, что означают референдумы для жителей в ЛДНР и Херсонской и Запорожской областях

04:00 29.09.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРеферендумы о присоединении к России в ЛНР и ДНР
Референдумы о присоединении к России в ЛНР и ДНР - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Референдумы в ЛДНР и на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей носят исторический характер, когда регионы войдут в состав РФ – это будет означать для людей, что Россия там навсегда, сказал директор дирекции по коммуникациям "России сегодня" Петр Лидов в интервью Украина.ру
Здесь очень много целей, и конечно, это решение носит исторический характер. Напомню, что по Конституции РФ - в соответствии с новыми изменениями - никакая территория не может быть отторгнута от Российской Федерации. Это значит, что, как только решение будет принято - референдумы пройдут сначала, а потом Совет Федерации примет решение принять новый субъект в состав России – это будет навсегда - даже, если частично эти территории будут оккупированы.
Петр Лидов интервью
Петр Лидов
директор дирекции по коммуникациям "России сегодня"
По его словам, РФ не уйдет из этих территорий, люди и регионы станут полноценной частью России во всех смыслах.
Присоединение этих регионов к России важнейшее решение во всех аспектах, это важно для жителей этих регионов, они заслужили, чтобы это решение было принято, заключил эксперт.
Ранее сообщалось, что в Запорожской области после обработки 100% бюллетеней за вхождение в РФ проголосовали 93,11% участников референдума. В Херсонской области соответствующая цифра составляет 87,05%.В ЛНР за вхождение республики в РФ проголосовали 98,42% избирателей. В ДНР обработано 56,85% протоколов, положительно ответили 94,75% жителей.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Подсчет голосов по итогам референдумов о присоединении новых территорий в России - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
Вчера, 10:01
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