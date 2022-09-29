https://ukraina.ru/20220929/1039159234.html

Лидов объяснил, что означают референдумы для жителей в ЛДНР и Херсонской и Запорожской областях

Лидов объяснил, что означают референдумы для жителей в ЛДНР и Херсонской и Запорожской областях - 29.09.2022 Украина.ру

Лидов объяснил, что означают референдумы для жителей в ЛДНР и Херсонской и Запорожской областях

Референдумы в ЛДНР и на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей носят исторический характер, когда регионы войдут в состав РФ – это будет означать для людей, что Россия там навсегда, сказал директор дирекции по коммуникациям "России сегодня" Петр Лидов в интервью Украина.ру

2022-09-29T04:00

2022-09-29T04:00

2022-09-29T04:00

новости

референдум

лднр

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По его словам, РФ не уйдет из этих территорий, люди и регионы станут полноценной частью России во всех смыслах.Присоединение этих регионов к России важнейшее решение во всех аспектах, это важно для жителей этих регионов, они заслужили, чтобы это решение было принято, заключил эксперт.Ранее сообщалось, что в Запорожской области после обработки 100% бюллетеней за вхождение в РФ проголосовали 93,11% участников референдума. В Херсонской области соответствующая цифра составляет 87,05%.В ЛНР за вхождение республики в РФ проголосовали 98,42% избирателей. В ДНР обработано 56,85% протоколов, положительно ответили 94,75% жителей.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220928/1039156538.html

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2022

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новости, референдум, лднр