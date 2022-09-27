https://ukraina.ru/20220927/1039125996.html

Петр Лидов: После референдумов эти бывшие украинские территории навсегда отойдут России

Петр Лидов: После референдумов эти бывшие украинские территории навсегда отойдут России - 27.09.2022 Украина.ру

Петр Лидов: После референдумов эти бывшие украинские территории навсегда отойдут России

Украина.ру, 27.09.2022

2022-09-27T16:22

2022-09-27T16:22

2022-09-27T16:23

интервью

татьяна чугаенко

информационная война

запад

украина

россия

херсон

херсонская область

запорожская область

референдум

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1b/1039131769_50:0:879:467_1920x0_80_0_0_7886f02faa2956f2ab913159d60a35dd.jpg

Скорее всего любая украинская область, которая будет освобождена в дальнейшем Россией, будет следовать по отработанному пути Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей - бывших областей Украины, считает директор дирекции по коммуникациям "России сегодня" Петр Лидов.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Петр, что можно считать приоритетной целью референдумов в ЛДНР и на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей? Это, все-таки, территории, это изменение ситуации на фронтах, или это жизни мирных граждан?– Здесь очень много целей, и конечно, это решение носит исторический характер. Напомню, что по Конституции РФ - в соответствии с новыми изменениями - никакая территория не может быть отторгнута от Российской Федерации.Это значит, что, как только решение будет принято - референдумы пройдут сначала, а потом Совет Федерации примет решение принять новый субъект в состав России – это будет навсегда - даже, если частично эти территории будут оккупированы.То есть, снимаются вопросы для жителей по поводу того, навсегда ли здесь Россия, или она уйдет. Она не уйдет, она просто не может этого сделать. Соответственно, будет понятно, что будет дальше с этими территориями и с людьми - они станут полноценной частью России во всех смыслах.Забавный момент – я вижу в ленте новостей, что Министерство иностранных дел Швейцарии вызвало российского посла, чтобы предъявить претензии по поводу проведения этих референдумов. Тем самым они косвенно признают, что это больше не Украина. Потому, что иначе украинского посла бы вызывали, если бы считали, что это территории Украины. Нет, вызывают российского (посла — Ред.). Вот вам первый результат.Конечно, замечательно, что они нам это рассказали. Но, если серьезно, во всех аспектах это важнейшее решение. Конечно, в первую очередь — это (важно — Ред.) для людей, для жителей этих регионов. Они долго ждали, особенно Луганская и Донецкая народные республики, и они заслужили, чтобы это решение было принято.– О возможных провокациях относительно референдумов. Наверное, надо быть более бдительными и самим гражданам?– Конечно, там все всё понимают, мы общаемся с людьми, которые там находятся. Все отмечают внутренний подъем у граждан, но понятно, что все это проходит под аккомпанемент обстрелов, все это проходит в ожидании провокаций... Мы не знаем, что может учинить украинская власть, мы видим, что совершенно никаких преград для них нет. Ни убийства детей, ни убийства мирных жителей их не останавливает.Поэтому, конечно, люди бдительны. Механизмы, которые там предложены были (с учетом ситуации — Ред.), в частности - выездные центры для голосования, чтобы не собирать всех в одном месте, чтобы была возможность у людей проголосовать в максимально безопасной обстановке, в удобное для них время, на протяжении нескольких дней. Все эти меры приняты. Но, безусловно, люди все всё понимают, отдают себе отчет в том, что - повышенный риск сейчас, и нужно быть очень аккуратными и бдительными.– Вопрос о частичной мобилизации, тут есть история с фейками и мотивацией. Дмитрию Пескову пришлось опровергать информацию о планах мобилизовать миллион человек. Кто-то заявлял о том, что сотрудники ДПС будто бы останавливают мужчин на автомобилях - и сразу выдают им повестки. Как правильно подавать информацию? Или такая ситуация неизбежна?– В нынешней информационной среде, в условиях конфликта между Россией и странами НАТО или западным миром, это, конечно, неизбежно. Понятно, что объявление о мобилизации – просто праздник для тех, кто пытается навести информационный шум, шорох, посеять панику.Лучше не придумаешь. Действительно, здесь почва благодатная, люди волнуются, не знают, кого позовут, кого не позовут. Волнуются женщины, матери, дочери, сестры, братья – все волнуются.Тут сразу же происходит что? Сразу же - фотографии очередей на границе, информация о том, что билетов больше нет, что вся Россия срочно выезжает в панике. Это задача - посеять панику, сделать так, чтобы было столпотворение. Тут же - информация о том, что на сайте госуслуг надо срочно проверять (не пришла ли повестка — Ред.). Это вторая цель: помимо паники, еще и положить сайт госуслуг, чтобы все ломанулись туда проверять.Абсолютно по всем направлениям идут провокации, вбросы, идет дезинформация. Посмотрел BBC, по роду работы вынужден это делать - там публикуют материал о том, что все (заявления властей — Ред.) неправда, забирают не только тех, кто имеет опыт службы в армии, и не только тех, кто моложе определенного возраста. Только что повестка пришла шестидесятилетнему… И вот этот бред – "на улицах отлавливают людей". По всем каналам это есть.К чести наших властей – здесь надо сказать, что все очень быстро и четко сработано. Понятно, что такие решения по частичной мобилизации в количестве трехсот тысяч человек принимается не за два дня и не за неделю. Поэтому информационная часть тоже есть. Довольно подробно и сразу информация была дана. И Минобороны дает постоянно разъяснения, и депутатский корпус работает по внесению необходимых поправок. За день были внесены поправки, сейчас продолжается работа, по финансовым мерам поддержки тех, кто мобилизуется. На мой взгляд работа выстроена очень хорошо, информационная в том числе.Работает Единый контактный центр, телефон 122. Мы позвонили сегодня, когда вели эфир. Просто позвонили проверить, как там вообще – блестяще, моментальный ответ, моментально взяли трубку, вежливо (все объяснили — Ред.). Четко все отработано. Это говорит о том, что подготовка была проведена, поэтому обезопасить себя (в информационном плане — Ред.) достаточно несложно – использовать официальные источники, не верить слухам, соблюдать информационную гигиену.С другой стороны, избежать этого потока, вала вбросов в различных СМИ - не удастся. "Медузе", BBC, "Новой Газете" (признаны иноагентами)и прочим телеграм-каналам анонимным не верьте. Звоните на 122 и спрашивайте о том, что вас беспокоит.– То есть, лучший ответ на такую информационную войну – это разъяснения для граждан.– Конечно. То, что сейчас сделано – информация есть, информации достаточно. Представьте себе масштаб... Огромное количество военкоматов задействовано. Конечно, где-то есть ошибки, где-то есть проблемы с документами. Безусловно, будут случаи, когда кому-то пришла повестка, человеку, у которого есть отсрочка, или тому, кто не подлежит мобилизации.Это бывает, это нормально совершенно. Но тактика наших оппонентов, вернее, наших врагов, в данном случае - очень простая: берем частный случай и раздуваем из мухи слона, говорим, что "метут всех без разбора, ловят на улице пожилых, пенсионеров, детей, кормящих матерей, и всех сразу же везут в окопы, и большинство уже погибли". Вот что мы сейчас будем видеть.- Мы с чем-то подобным сталкивались во время пандемии коронавируса.– Да, это похоже на коронавирус, похоже - по уровню обеспокоенности населения - на 24 февраля, когда только было объявлено (о начале спецоперации — Ред.). Но там, скорее, было абстрактно - "что же с нами будет?". А здесь конкретно каждый – "что же будет со мной?". Уже якобы какие-то списки людей публикуются... Конечно, в нынешней информационной среде нужно быть наивным, чтобы не понимать, что это будет, и будет в огромных промышленных количествах. Не ведитесь – вот единственный простой совет.– О 77-й сессии Генассамблеи ООН и видеообращении на этом заседании Зеленского с украинской формулой мира. Зачитаю эти пункты: наказание России, защита жизни украинцев путем финансовой и военной помощи Киеву, соблюдение территориальной целостности страны, гарантии безопасности, решимость мира сплотиться вокруг Украины. Так счел Зеленский. Не напоминает ли это вам форму русофобии или некоего национализма?– Мне это вообще ничего не напоминает. На мой взгляд, это довольно декларативное заявление, оно не является, как многие его пытаются преподать, какими-то условиями переговоров.Понятно, что переговоры на сегодняшний день – это что-то из разряда фантастики. Мы видим, что Запад - бы Украину здесь не выделял в качестве самостоятельного субъекта - Запад идет до конца. Поэтому они вкладывают эти замечательные общие слова в уста Зеленского, который фактически этим текстом говорит, что они намерены продолжать воевать до последнего украинца. Мне кажется, не стоит это рассматривать, как какие-то условия, это скорее мечты. Можно по одной их разобрать.Что он говорит? Наказание России? Ну, окей, попробуйте. Посмотрим, кто кого накажет. Сплочение всего мира? Ну, пока сплотилась вокруг Украины меньшая часть мира, большая - как-то не собирается сплачиваться. И, по последним событиям — это встречи в Самарканде (руководителей стран) ШОС, визит Патрушева в Китай – есть ощущение, что процесс с большей частью мира идет в другую сторону. Европа – да, сплотилась... Посмотрим, надолго ли их хватит, как они там зиму переживут, такие все сплоченные.Финансы и оружие? Да, с этим проблем нет и, очевидно, не будет. Денег будет много, сколько хочет Украина, или сколько захочет США. Оружия тоже будет много. Именно это является причиной той самой частичной мобилизации. Потому, что теперь понятно и очевидно, что мы воюем не с Украиной. Вернее, не проводим спецоперацию на Украине, а воюем с коллективным Западом, со всеми его финансовыми ресурсами, военной мощью и возможностями поставок. Поэтому, тут он прав, этот пункт выполнен.Территориальная целостность? Мы с вами уже поговорили про Конституцию России. Думаю, в течение десяти дней, тут уже шутят, что - Франция станет второй по размеру страной в Европе. Я думаю, что так и будет с территориальной целостностью (Украины — Ред.). И дальше, наверное, процесс пойдет примерно так же. Скорее всего любая область, которая будет освобождена в дальнейшем Россией, будет следовать по отработанному пути Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей, бывших областей Украины.– Поговорим об антироссийских санкциях. Жозеп Боррель заявил, что будут расширять санкции, но - против руководства России. Мы с этим уже сталкивались, они не очень эффективны. Следует ли из этого, что больше нечем закручивать гайки?– В принципе, нечем, да. Но они (страны Запада — Ред.) опять теперь хотят санкции ввести по поводу этих референдумов… Было бы желание – повод найдется, как говорится. Мы помним первые санкции, которые вводились еще до 2014 года, потом - в 2014 году. Интересно, что они там придумают. У них есть довольно любопытные проекты по поводу снижения закупочных цен на нефть, карту "Мир" они пытаются заблокировать по всему миру.Посмотрим. Это на самом деле не выглядит какими-то непреодолимыми проблемами для России. Безусловно, санкции ничего хорошего не несут, с одной стороны. Но, с другой стороны, пока есть ощущение, что удар по экономике Запада - гораздо сильнее, чем по экономике России. Отрицательный рост ВВП наблюдается уже во всех странах, включая США, включая, безусловно, Великобританию. Падение доходов граждан, падение жизненного уровня. Впереди зима... Они себя загоняют сейчас в рецессию.Да, больно всем, но - России не так больно, как им. Россия переориентируется на Восток и, я думаю, в течение нескольких лет сделает это довольно эффективно. И возврата назад не будет. И дальше у них (стран Запада — Ред.)…Тут стратегически важно понимать, что этими санкциями они разрушают ту систему, в которой они эти санкции могут применять. Дальше - просто не к чему их будет применять, потому что не будет никаких связей между Россией и Европой.Это то же самое, что закрыть в страну въезд всем, а потом запретить покупать товары в собственных магазинах - и так никто не едет, тут бесполезно все остальное. Сейчас они примерно в этом состоянии находятся. Так что - господину Боррелю большой привет, пусть вводит что хочет и куда хочет.

https://ukraina.ru/20220924/1039052032.html

https://ukraina.ru/20220923/1039028785.html

https://ukraina.ru/20220926/1039092021.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Татьяна Чугаенко

Татьяна Чугаенко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Чугаенко

интервью, татьяна чугаенко, информационная война, запад, украина, россия, херсон, херсонская область, запорожская область, референдум, совет федерации, швейцария, лнр, днр, мобилизация, нато, жозеп боррель, санкции