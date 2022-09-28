https://ukraina.ru/20220928/1039123934.html

Военный эксперт рассказал, какой план придумали США и Украина, чтобы остановить спецоперацию РФ

Военный эксперт рассказал, какой план придумали США и Украина, чтобы остановить спецоперацию РФ - 28.09.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, какой план придумали США и Украина, чтобы остановить спецоперацию РФ

Украина и США хотят тянуть РФ в ядерную войну и вызвать определенную истерию в мировых кругах, чтобы они оказали давление на Россию, и она остановила СВО, сказал военный эксперт Алексей Леонков в интервью Украина.ру

2022-09-28T05:30

2022-09-28T05:30

2022-09-28T05:30

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По его мнению, Украина и США пытаются втянуть Россию в ядерную войну.По его словам, если будет применение тактического ядерного оружия со стороны Украины, то реакция и Китая, и Индии будет резко негативной.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220926/1039097964.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, украина, сша, новости