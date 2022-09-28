https://ukraina.ru/20220928/1039123934.html
Военный эксперт рассказал, какой план придумали США и Украина, чтобы остановить спецоперацию РФ
Военный эксперт рассказал, какой план придумали США и Украина, чтобы остановить спецоперацию РФ - 28.09.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, какой план придумали США и Украина, чтобы остановить спецоперацию РФ
Украина и США хотят тянуть РФ в ядерную войну и вызвать определенную истерию в мировых кругах, чтобы они оказали давление на Россию, и она остановила СВО, сказал военный эксперт Алексей Леонков в интервью Украина.ру
2022-09-28T05:30
2022-09-28T05:30
2022-09-28T05:30
россия
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сша
новости
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По его мнению, Украина и США пытаются втянуть Россию в ядерную войну.По его словам, если будет применение тактического ядерного оружия со стороны Украины, то реакция и Китая, и Индии будет резко негативной.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220926/1039097964.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, украина, сша, новости
Военный эксперт рассказал, какой план придумали США и Украина, чтобы остановить спецоперацию РФ
Украина и США хотят тянуть РФ в ядерную войну и вызвать определенную истерию в мировых кругах, чтобы они оказали давление на Россию, и она остановила СВО, сказал военный эксперт Алексей Леонков в интервью Украина.ру