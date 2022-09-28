Военный эксперт рассказал, какой план придумали США и Украина, чтобы остановить спецоперацию РФ - 28.09.2022 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, какой план придумали США и Украина, чтобы остановить спецоперацию РФ
Военный эксперт рассказал, какой план придумали США и Украина, чтобы остановить спецоперацию РФ - 28.09.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, какой план придумали США и Украина, чтобы остановить спецоперацию РФ
Украина и США хотят тянуть РФ в ядерную войну и вызвать определенную истерию в мировых кругах, чтобы они оказали давление на Россию, и она остановила СВО, сказал военный эксперт Алексей Леонков в интервью Украина.ру
2022-09-28T05:30
2022-09-28T05:30
россия
украина
сша
новости
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По его мнению, Украина и США пытаются втянуть Россию в ядерную войну.По его словам, если будет применение тактического ядерного оружия со стороны Украины, то реакция и Китая, и Индии будет резко негативной.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220926/1039097964.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
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россия, украина, сша, новости
Россия, Украина, США, Новости

Военный эксперт рассказал, какой план придумали США и Украина, чтобы остановить спецоперацию РФ

05:30 28.09.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Нортон / Перейти в фотобанкБлокпост ВС РФ в Харьковской области
Блокпост ВС РФ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости . Кирилл Нортон
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Читать в
Украина и США хотят тянуть РФ в ядерную войну и вызвать определенную истерию в мировых кругах, чтобы они оказали давление на Россию, и она остановила СВО, сказал военный эксперт Алексей Леонков в интервью Украина.ру
По его мнению, Украина и США пытаются втянуть Россию в ядерную войну.
Только они думают, что использовать вот этот аргумент, втягивать в ядерный конфликт, чтобы вызвать определенную истерию в мировых кругах. Чтобы они оказали давление на Россию, но с таким учетом, чтобы РФ вообще остановила спецоперацию.
Алексей Леонков
Алексей Леонков
военный эксперт
По его словам, если будет применение тактического ядерного оружия со стороны Украины, то реакция и Китая, и Индии будет резко негативной.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
26 сентября, 18:55
"Роза ветров". Эксперты и политики о возможности ядерного сценария в развитии украинского кризиса
 
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Заголовок открываемого материала
05:30Военный эксперт рассказал, какой план придумали США и Украина, чтобы остановить спецоперацию РФ
05:15Не украинцы: Блогер Сыма Нань рассказал, кто транслирует киевскую пропаганду в китайских сетях
05:00Военный эксперт Леонков рассказал, как Россия будет защищаться от ядерного удара США
04:45Французский наблюдатель на референдуме: во Франции начинают осознавать важность отношений с РФ
04:30"Израиль на такую авантюру не пойдет": Леонков о том, какая страна может передать Украине ядерное оружие
04:15"Все есть в доктрине": военный эксперт рассказал, при каком случае Россия применит ядерное оружие
00:01Запорожская область вышла из состава Украины
23:44Медведев объявил о завершении референдумов и пригласил бывшие регионы Украины в Россию
23:09Кому выгодна диверсия на Балтике. Эксперты об аварии на Северном потоке
20:03Газированная Балтика – их ответ на референдум. Что на самом деле произошло на "Северном потоке"
19:37Луганская Республика идёт домой! Голосование под огнём и другие подробности
19:00Референдумы завершены. Итоги 27 сентября
18:04Где состоятся следующие референдумы и что будет с оставшейся Украиной - Акопов. Видео
17:54Конец западной помощи Киеву, хитрый заработок беженцев в ЕС: что говорили об Украине в мире 27 сентября
17:50На контрасте с Ассанжем. Эдвард Сноуден получил российское гражданство
17:47Цели референдумов, Европа без газа. О чём говорили эксперты 27 сентября
17:10За победу и за Путина! Как бывшие украинцы голосуют на референдуме в Москве
16:46Всю территорию Запорожской области будут освобождать - власти
16:35Александр Дудчак о том, кому выгодна диверсия на "Северном потоке" и можем ли мы совсем закрыть вентиль
16:22Петр Лидов: После референдумов эти бывшие украинские территории навсегда отойдут России
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