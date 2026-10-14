https://ukraina.ru/20261014/zakryt-geshtalt-udar-po-mavzoleyu-kak-novyy-retsept-pobedy-ukrainy-1083804056.html

Закрыть гештальт: удар по мавзолею как новый "рецепт победы Украины"

Закрыть гештальт: удар по мавзолею как новый "рецепт победы Украины" - 14.10.2026 Украина.ру

Закрыть гештальт: удар по мавзолею как новый "рецепт победы Украины"

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Федиенко предложил радикальный способ улучшить украинские переговорные позиции

2026-10-14T13:39

2026-10-14T13:39

2026-10-14T13:39

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слуга народа

офис президента

госдума

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Как заявил в интервью народный депутат от "Слуги народа" Александр Федиенко, Украине не стоит идти на переговоры сейчас. Перед тем, как идти на диалог, она должна улучшить переговорные позиции, указал парламентарий."Я не поддерживаю идею договариваться сейчас. Должна быть сильная переговорная позиция. По крайней мере, у нас. Например, баллистика долетит и поразит мавзолей – туда ему и дорога – это улучшит нашу переговорную позицию. Тогда их население начнёт триггериться", – заявил парламентарий, председатель правления Интернет-ассоциации Украины.На заявление украинского парламентария уже ответили в Государственной Думе."Это ещё раз указывает на справедливость целей, поставленных Россией в период начала специальной военной операции", – заявил в комментарии изданию "Лента.ру" депутат Госдумы от КПРФ Дмитрий Новиков.По его словам, "согласно решению Нюрнбергского трибунала, такой режим подлежит демонтажу".Мавзолей вызывает неприкрытую ненависть украинских националистов. Так, в 2019 году – за несколько лет до начала СВО и даже о принятии решения о нём – радикал Дмитрий Корчинский* рассказал о своей мечте."Я хочу, чтобы они были унижены не меньше, чем мы. Мы должны воевать у них. Хочу <…> чтобы наши бедные ребята приняли участие в разграбление Алмазной палаты Московского Кремля, хочу пройтись по сожжённым руинам Центрального универмага, который выходит на Красную площадь, хочу [устроить акт вандализма] в мавзолее", – отмечал он.При этом у той части украинского общества, которая обладает магическим мышлением, мавзолей часто именуется зиккуратом, а его сожжение, как и сожжение Кремля, знаменует окончательное торжество Украины. Так, сожжённый и исписанный похабными надписями мавзолей фигурировал в украинском фильме "Наши котики".Судя по вспыхнувшему в этом году скандалу с Офисом президента, когда выяснилось, что на государственные должности люди назначались по гороскопу, подобным сознанием обладают и люди, принимающие на Украине решения. Так, согласно информации украинских СМИ, бывший глава Офиса президента Украины Андрей Ермак проводил обряды на кладбищах. Кроме того, кладбищенская земля применялась при строительстве домов для Ермака и ближайшего окружения Владимира Зеленского, в т.ч. и самого Зеленского.На этой неделе стало известно, что на Украине захоронили психотерапевта Анатолия Кашпировского."Кашпировского все-таки похоронили в Виннице, доставив тело через Турцию и Польшу. Ермаку теперь радости-то сколько. Побежит небось первым на могилку, ритуалы исполнять. Они там любят колдунов и "священный прах". Может, и сам Зеленский вместе со своим ближайшим соратников участие примет в обмене энергетиками", – отметила главред ИА "Регнум", член Совета при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества Марина Ахмедова.При этом на Украине в ходу и другие обряды. Так, в 2021 году украинский сторонник мистики, называющий себя потомком казаков-характерников Анатолий Кирпач рассказывал журналистам о желании вырезать из чёрного тополя, "о силе которого пращуры знали", не идол, а другой объект."У меня есть идея. Нужен только осокор (чёрный тополь – Ред.) где-то два, два с половиной метра в диаметре <…> Украина будет в восторге, а [русские] удавятся <…> Ко мне уже штурман приезжал, пеленг рассчитал. Я хочу дулю большую вырезать. И поставить в направлении Москвы. Дулю из осокора", – отмечал он в комментарии "Украинской правде".До сих пор неизвестно, удалось ли Кирпачу исполнить задуманное, и был ли нанесён астральный удар по российской столице. Уже после начала СВО, в марте 2022 года украинское оккультное сообщество объявило о серии ритуалов, направленных против властей РФ и российских военных. В 2024 году украинский ведущий Дмитрий Гордон*,** зачитал обращение украинских колдунов и ведьм к руководству России. Маги сообщили, что на "главных врагов Украины" наведена "страшная порча на смерть".* – лица, внесённые в список экстремистов и террористов** – внесён в список иноагентов

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новости, украина, россия, московский кремль, андрей ермак, владимир зеленский, дмитрий гордон, слуга народа, офис президента, госдума