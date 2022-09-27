https://ukraina.ru/20220927/1039106402.html

Алексей Леонков о том, какое ядерное оружие США могут поставить Украине и нанесет ли РФ превентивный удар

Алексей Леонков о том, какое ядерное оружие США могут поставить Украине и нанесет ли РФ превентивный удар - 27.09.2022 Украина.ру

Алексей Леонков о том, какое ядерное оружие США могут поставить Украине и нанесет ли РФ превентивный удар

Украина.ру, 27.09.2022

2022-09-27T06:14

2022-09-27T06:14

2022-09-27T06:14

чем воюют на украине

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китай

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Каковы сценарии ядерной войны в 2022-ом году, какой ядерный арсенал у США и России, а так же время подлета ракет до центров принятия решений в обеих столицах, Москвы и Вашингтона, рассказал военный эксперт Алексей Леонков в большом интервью Украина.ру.— Алексей Петрович, Госсекретарь Энтони Блинкен сказал, что на случай применения Россией ядерного оружия на Украине у США есть план. По его словам, последствия будут ужасающими. Как вы считаете, что он имеет ввиду? Почему этот план не озвучен, если в России не скрывают, в каких случаях будет применено ядерное оружие?— У нас вопросы, связанные с использованием ядерного оружия изложены в документе об обороне и в документе об основах политики в области применения ядерного оружия. В последнем перечислены все причины, по которым применяется ядерное оружие, а также даны четкие формулировки, что такое военная угроза и угроза агрессии. Там все прописано.К тому же, наша оборонная доктрина не предполагает превентивных ударов с применением ядерного оружия. У нас везде ответно-встречные удары. И когда наш президент говорил про ядерное оружие, которое могут передать Украине, он имел ввиду тактическое ядерное оружие, например, снаряды 155 миллиметров, которые могут быть носителями ядерного оружия. Это и некоторые виды ракетного вооружения, которые могут получить ядерную боеголовку малой мощности.Конечно же, наш ответ будет – всеми имеющимися у нас средствами. В том числе, ядерным оружием. Наш президент предупредил, что мы будем защищать нашу страну именно так, и это не блеф. На Западе эти слова были вырваны из контекста и получилось, что наш президент ни с того, ни с сего сказал, что он применит ядерное оружие.Они тут же из этого разогнали волну информационную, что Россия угрожает применением ядерного оружия Европе, Америке и всем их союзникам. Это не соответствует действительности.Потому что есть определенный регламент. И нигде у нас превентивного удара нет. В отличии от нас, в Америке такое понятие существует. У них есть ядерная доктрина, в которой применяется термин ограниченной ядерной войны.У них есть интересный отчет, который опубликовало "Ренд-корпорейшн", в котором современную войну государств, особенно великих держав, поделили на 4 фазы. Это гибридная война, конвенциональная – с применением обычного оружия, ограниченная ядерная – с применением ядерного оружия малой мощности и полномасштабная ядерная с применением всего арсенала.И часть этого отчета вошла в ту ядерную доктрину, которую анонсировал Дональд Трамп в 2018 году. И там, если посмотреть, что они собирались делать в рамках этой доктрины, реализация ее стоила 1.2 триллиона долларов, правда, сейчас сумма уже подросла чуть ли не до 1.8 триллионов.Там была модернизация этих стратегических ракет, а также крылатых ракет морского базирования, на которых могут быть установлены ядерные боеголовки малой мощности до 10 килотонн. Поэтому в этой доктрине допускалось, что при определенного вида угрозах, Америка нанесет превентивный удар.Одной из таких угроз назывались киберугрозы, то есть, какие-то кибермошенники, например, взломали чего-нибудь, на основании этого Америка нанесет ядерный удар по той стране, из которой работали эти хакеры. Но тогда им четко дали понять, что с такими обвинениями они могут по любой стране ударить.То есть, они себе развязали руки. К тому же, существовала стратегия "мгновенный удар", в которой было написано, что вот этот первый удар должен осуществляться крылатыми ракетами в большом количестве, в том числе, с ядерными боеголовками. То есть, американцы вопрос превентивного удара решили уже давно, также как Великобритания и их союзники по НАТО.Не стоит забывать, что ядерные арсеналы Франции, Британии и США объединены под единое командование США.И алгоритм применения такой: первыми бьют баллистические ракеты шахтного базирования Minuteman III. Второй удар наносят ракеты морского базирования – Trident II версии d5 с двенадцатью боеголовками. Ну и третий удар, добивающий – работают стратегические бомбардировщики.С Minuteman III у них, кстати, проблемы. С 2010 года не было ни одного исправного пуска, но недавно американцы сообщили, что провели такой пуск. Но это среди новостей как-то затерялось и проверить так ли это можно только через нашу систему предупреждения о ракетном нападении. Они должны были известить нас о пуске, а мы должны были подтвердить это. Но у меня таких данных нет, был ли он удачным.У нас же тоже в доктрине встречного удара участвует ядерный комплекс. Первые удары – ракеты шахтного базирования и грунтового мобильного комплекса типа Ярс, потом морского базирования Булава, а потом два комплекса оружия возмездия – подводный беспилотник Посейдон и крылатая ракета неограниченной дальности действия Буревестник. Четвертой вступает стратегическая авиация.Эти все комплексы способны разрушить полностью инфраструктуру любого противника и сделать так, чтобы он никогда не смог сопротивляться и угрожать. Но еще раз уточняю – у нас по закону не предусмотрен превентивный удар.— Может ли Киев взять (купить, получить в аренду) ядерное оружие у Израиля? Вообще, были ли в мире такие прецеденты?— Я думаю, Израиль на такую авантюру не пойдет. Потому что и так, когда просачивалось в прессу, что Израиль участвует в оружейных поставках Украине, он всячески эту тему замалчивал и старался больше этим не заниматься.Здесь нужно понимать следующее. Я вам сказал, что тактический ядерный боеприпас, это, например, артиллерийский боеприпас 155 миллиметров. Такого рода боеприпасы американцами разработаны и у них есть такие снаряды, они на складах. Появление таких снарядов в зоне военного конфликта вполне вероятно.Потому что, как выясняется, несмотря на все наши предупреждения, американцы поставили киевскому режиму высокоточные комплексы Хаймарс и активно-реактивный снаряд Экскалибур. И они делают сейчас высокоточные удары террористические по территориям, которые мы освободили, в том числе, по территории РФ.Как раз один из прилетов по территории РФ, видимо и стал последней каплей, после которой было принято решение о проведении референдумов и частичной мобилизацией.— То есть, вы хотите сказать, что возможно США могут украинцами поставить небольшие 155-миллиметровые снаряды с ядерным зарядом ?— Могут, могут! Я не исключаю. Потому что единственная страна в мире, которая применяла ядерное оружие в ходе военного конфликта – это США. Дважды – это Хиросима и Нагасаки, и снаряды с сердечниками с обедненным ураном в Ираке и в Югославии.— Это делается для того, чтобы мы не могли обвинить НАТО в эскалации?— Я вполне допускаю любые схемы. Потому что тот же коллективный Запад, когда снабжал террористов из ИГИЛ*, при этом пользовался множеством логистических маршрутов, среди которых не было стран НАТО. А используют ту же, например, территорию Украины.Запад же пытается хитрить, он нам и всему миру сообщает, сколько он поставил оружия официально, а сколько не официально, мы узнаём только тогда, когда оно появляется в зоне проведения СВО.— Можно ли утверждать, что Украина и США пытаются нас втянуть в ядерную войну?— Я думаю, что да, пытаются. Только они думают, что использовать вот этот аргумент, втягивать в ядерный конфликт, чтобы вызвать определенную истерию в мировых кругах. Чтобы они оказали давление на Россию, но с таким учетом, чтобы РФ вообще остановила спецоперацию.— Каковы в этой ситуации могут быть, с вашей точки зрения, действия наших друзей и союзников, например, Индии и Китая?— Я вполне допускаю, что могли быть такие совещания за закрытыми дверями, но если будет применение тактического ядерного оружия со стороны Украины, то понятно, что реакция и Китая, и Индии будет резко негативной.— Как быстро и с какими последствиями могут быть произведены удары?— Ну вообще, когда речь идет о неких мероприятиях, связанных с третьей мировой войной, то говорят, что время принятия решения и приведение ядерного арсенала в боевую готовность, а также первые запуски должны пройти в течении первого часа. То есть, принято решение и дальше все пошло.— Какое примерно нужно время нашим ракетам, чтобы долететь, условно, до Вашингтона?— Считали уже подлетное время. Есть такие приблизительные оценки. Наши комплексы, такие, как Авангард или даже Сармат, их подлетное время в два раза меньше, чем у американских ракетных комплексов, несущих ядерные боеголовки.— Это примерно сколько?— Если Авангард будет использоваться по Лондону – подлетное время 5 минут, если по Вашингтону – от 12 до 15 минут. А у них это будет порядка 30-40 минут, но если им удалось бы разместить ядерное оружие средней дальности рядом с границей России, на территории Польши или Украины – то там было бы тоже 5-10 минут.— Какова вероятность ядерного удара со стороны США? Известен ли в общих чертах алгоритм их действий? Где грань, за которой это может привести к концу всего живого на земле?— Вероятность такая всегда существовала. Сколько существует ядерное оружие – всегда она есть. Просто она колеблется от малой к высокой и не было ни одного года, чтобы такой вероятности не было.— Как Россия защищена от таких ударов?— Россия все годы работала над этим. После выхода американцев из договора по ракетной обороне, а потом из договора ДСМД, у нас уже были работы по созданию эшелонированной системы противовоздушной и противоракетной обороны. Мы ее создавали по периметру границ и сейчас наращиваем ее составляющие по мощности залпа и количеству, и ставим на вооружение С-500 и А-235 "Нудоль". И эти комплексы недавно прорабатывались на то, что они могут нести специальную боевую часть.— То есть возможна ситуация, когда они выпускают ракету, и пока она летит, мы запускаем свою, она поражает США, а наша система ПРО сбивает их ракеты?— Так точно.— При каких обстоятельствах Россия первой применит тактическое оружие, а при каких - более серьезное ядерное? Насколько быстро РФ может "нажать кнопку"?— Тактическое ядерное оружие может быть применено, когда мы воюем, например, со страной-агрессором, которая, например, может входить в некий агрессивный блок, и она ведет против нас боевые действия, пользуясь численным преимуществом. Тогда отдельным решением может применяться тактическое оружие.Но нужно понимать, что оно у нас применяется только тогда, когда уже было применено основное ядерное оружие. То есть, когда уже обе стороны применили ядерное оружие, но у противника осталась действенная армия, потому что армия, в отличии от гражданского населения лучше подготовлена к условиям постядерного существования, когда уже ядерные заряды отработаны.У них есть спецкомплекты, спецзащита и так далее. Все, что у них есть, нету у гражданского населения. С ними надо воевать, вот тогда тактическое ядерное оружие с нашей стороны может применяться.— То есть, не может быть такой ситуации, например, если 3 страны НАТО идут на нас войной, мы используем 3 небольших заряда тактических, чтобы их остановить?— Нет, не может быть.

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Александр Светлов

Александр Светлов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Светлов

украина, россия, ядерное оружие, ядерная война, интервью, алексей леонков, сша, китай, вс рф, нато