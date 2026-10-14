https://ukraina.ru/20261014/krovavyy-khayp-trampa-prezident-ssha-sozdal-multik-posle-tragedii-v-zooparke-1083801086.html

Кровавый хайп Трампа: президент США создал "мультик" после трагедии в зоопарке

Кровавый хайп Трампа: президент США создал "мультик" после трагедии в зоопарке - 14.10.2026 Украина.ру

Кровавый хайп Трампа: президент США создал "мультик" после трагедии в зоопарке

Президент США Дональд Трамп, судя по всему, решил, что трагедия в британском сафари-парке — это не повод для соболезнований, а отличная возможность для очередного вирусного ролика

2026-10-14T13:11

2026-10-14T13:11

2026-10-14T13:11

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Глава Белого дома опубликовал видео, на котором гоняется за ИИ-тигром. Незадолго до этого он выложил реальные кадры гибели 23-летнего бывшего детского актёра Уильяма Чепмена, которого тигр убил после того, как тот оказался внутри вольера. Семья погибшего попросила прекратить распространять видео, а в комментариях Трампа раскритиковали за попытку хайпануть на трагедии. Трагическое происшествие произошло 11 октября в Йоркширском парке дикой природы. Посетитель залез в вольер к амурскому тигру по кличке Алтай и погиб. Обычно в подобных случаях животных не оставляют в живых, но тут руководство заповедника поспешило успокоить публику: "Мы можем заверить всех, что он в безопасности, хорошо себя чувствует и не будет усыплён в результате инцидента". Выяснилось, что молодой человек снял на телефон моменты, когда незадолго до своей гибели шёл по направлению к тигру. В кадрах слышно его дыхание, а посетители рядом реагировали с изумлением. По словам очевидцев, перед тем как войти на территорию, Чепмен слушал музыку в наушниках и танцевал. Затем попросил одного из посетителей сфотографировать его так, чтобы тигр оказался позади него. Женщина, находившаяся рядом, пыталась его остановить, но он преодолел защитный барьер и прыгнул вниз с высоты около 3,6 м. Сотрудники парка применили шумовое средство, чтобы отогнать хищника, но спасти Чепмена не удалось. Парк временно закрыли, началась проверка безопасности. Полиция Южного Йоркшира передала дело в орган, проводящий судебно-медицинское расследование. Такой формат контента, кстати говоря, привычен для Трампа. Он регулярно публикует в своих соцсетях сгенерированные с помощью искусственного интеллекта видеоролики провокационного или сатирического характера — чего стоит хотя бы фейковое видео об аресте Барака Обамы. Зачем же главе ему такие ролики на грани дозволенного? Во-первых, политический пиар и привлечение внимания: ИИ-контент быстро набирает просмотры, вызывает бурные обсуждения и перетягивает медиаповестку на сторону Трампа. Во-вторых, троллинг оппонентов: видео высмеивают политических противников, демократов или СМИ. В-третьих, управление повесткой: подобные публикации отвлекают внимание от серьезных новостей или задают выгодный Белому дому тон дискуссии.

https://ukraina.ru/20261014/zelenskiy-razdrazhaet-trampa-no-delo-ne-v-nm-chego-na-samom-dele-dobivayutsya-ssha-1083789982.html

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новости, сша, южный йоркшир, дональд трамп, британия, тигр, белый дом, оон, барак обама (старший)