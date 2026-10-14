Кровавый хайп Трампа: президент США создал "мультик" после трагедии в зоопарке - 14.10.2026 Украина.ру
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Кровавый хайп Трампа: президент США создал "мультик" после трагедии в зоопарке
Кровавый хайп Трампа: президент США создал "мультик" после трагедии в зоопарке - 14.10.2026 Украина.ру
Кровавый хайп Трампа: президент США создал "мультик" после трагедии в зоопарке
Президент США Дональд Трамп, судя по всему, решил, что трагедия в британском сафари-парке — это не повод для соболезнований, а отличная возможность для очередного вирусного ролика
2026-10-14T13:11
2026-10-14T13:11
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Глава Белого дома опубликовал видео, на котором гоняется за ИИ-тигром. Незадолго до этого он выложил реальные кадры гибели 23-летнего бывшего детского актёра Уильяма Чепмена, которого тигр убил после того, как тот оказался внутри вольера. Семья погибшего попросила прекратить распространять видео, а в комментариях Трампа раскритиковали за попытку хайпануть на трагедии. Трагическое происшествие произошло 11 октября в Йоркширском парке дикой природы. Посетитель залез в вольер к амурскому тигру по кличке Алтай и погиб. Обычно в подобных случаях животных не оставляют в живых, но тут руководство заповедника поспешило успокоить публику: "Мы можем заверить всех, что он в безопасности, хорошо себя чувствует и не будет усыплён в результате инцидента". Выяснилось, что молодой человек снял на телефон моменты, когда незадолго до своей гибели шёл по направлению к тигру. В кадрах слышно его дыхание, а посетители рядом реагировали с изумлением. По словам очевидцев, перед тем как войти на территорию, Чепмен слушал музыку в наушниках и танцевал. Затем попросил одного из посетителей сфотографировать его так, чтобы тигр оказался позади него. Женщина, находившаяся рядом, пыталась его остановить, но он преодолел защитный барьер и прыгнул вниз с высоты около 3,6 м. Сотрудники парка применили шумовое средство, чтобы отогнать хищника, но спасти Чепмена не удалось. Парк временно закрыли, началась проверка безопасности. Полиция Южного Йоркшира передала дело в орган, проводящий судебно-медицинское расследование. Такой формат контента, кстати говоря, привычен для Трампа. Он регулярно публикует в своих соцсетях сгенерированные с помощью искусственного интеллекта видеоролики провокационного или сатирического характера — чего стоит хотя бы фейковое видео об аресте Барака Обамы. Зачем же главе ему такие ролики на грани дозволенного? Во-первых, политический пиар и привлечение внимания: ИИ-контент быстро набирает просмотры, вызывает бурные обсуждения и перетягивает медиаповестку на сторону Трампа. Во-вторых, троллинг оппонентов: видео высмеивают политических противников, демократов или СМИ. В-третьих, управление повесткой: подобные публикации отвлекают внимание от серьезных новостей или задают выгодный Белому дому тон дискуссии.
https://ukraina.ru/20261014/zelenskiy-razdrazhaet-trampa-no-delo-ne-v-nm-chego-na-samom-dele-dobivayutsya-ssha-1083789982.html
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новости, сша, южный йоркшир, дональд трамп, британия, тигр, белый дом, оон, барак обама (старший)
Новости, США, Южный Йоркшир, Дональд Трамп, Британия, тигр, Белый дом, ООН, Барак Обама (старший)

Кровавый хайп Трампа: президент США создал "мультик" после трагедии в зоопарке

13:11 14.10.2026
 
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- РИА Новости, 1920, 14.10.2026
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Президент США Дональд Трамп, судя по всему, решил, что трагедия в британском сафари-парке — это не повод для соболезнований, а отличная возможность для очередного вирусного ролика
Глава Белого дома опубликовал видео, на котором гоняется за ИИ-тигром. Незадолго до этого он выложил реальные кадры гибели 23-летнего бывшего детского актёра Уильяма Чепмена, которого тигр убил после того, как тот оказался внутри вольера.
Семья погибшего попросила прекратить распространять видео, а в комментариях Трампа раскритиковали за попытку хайпануть на трагедии.
Трагическое происшествие произошло 11 октября в Йоркширском парке дикой природы. Посетитель залез в вольер к амурскому тигру по кличке Алтай и погиб. Обычно в подобных случаях животных не оставляют в живых, но тут руководство заповедника поспешило успокоить публику:
"Мы можем заверить всех, что он в безопасности, хорошо себя чувствует и не будет усыплён в результате инцидента".
Выяснилось, что молодой человек снял на телефон моменты, когда незадолго до своей гибели шёл по направлению к тигру. В кадрах слышно его дыхание, а посетители рядом реагировали с изумлением.
По словам очевидцев, перед тем как войти на территорию, Чепмен слушал музыку в наушниках и танцевал. Затем попросил одного из посетителей сфотографировать его так, чтобы тигр оказался позади него. Женщина, находившаяся рядом, пыталась его остановить, но он преодолел защитный барьер и прыгнул вниз с высоты около 3,6 м.
Сотрудники парка применили шумовое средство, чтобы отогнать хищника, но спасти Чепмена не удалось. Парк временно закрыли, началась проверка безопасности. Полиция Южного Йоркшира передала дело в орган, проводящий судебно-медицинское расследование.
Президент США Дональд Трамп выступает на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 14.10.2026
08:32
Зеленский раздражает Трампа, но дело не в нём. Чего на самом деле добиваются СШАНетривиальность, эмоциональность и склонность к резким высказываниям президента США Дональда Трампа всем давно знакомы, однако нынешняя волна обострений в отношениях с Киевом вызвала крайне острую реакцию американской общественности
Такой формат контента, кстати говоря, привычен для Трампа. Он регулярно публикует в своих соцсетях сгенерированные с помощью искусственного интеллекта видеоролики провокационного или сатирического характера — чего стоит хотя бы фейковое видео об аресте Барака Обамы.
Зачем же главе ему такие ролики на грани дозволенного? Во-первых, политический пиар и привлечение внимания: ИИ-контент быстро набирает просмотры, вызывает бурные обсуждения и перетягивает медиаповестку на сторону Трампа.
Во-вторых, троллинг оппонентов: видео высмеивают политических противников, демократов или СМИ. В-третьих, управление повесткой: подобные публикации отвлекают внимание от серьезных новостей или задают выгодный Белому дому тон дискуссии.
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