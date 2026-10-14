Польша выкатила претензии Маску из-за сбоев Starlink у ВСУ - 14.10.2026 Украина.ру
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Польша выкатила претензии Маску из-за сбоев Starlink у ВСУ
Польша выкатила претензии Маску из-за сбоев Starlink у ВСУ - 14.10.2026 Украина.ру
Польша выкатила претензии Маску из-за сбоев Starlink у ВСУ
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в соцсети X обратился к Илону Маску с претензиями, обвинив миллиардера в политических играх из-за перебоев со связью у украинских военных
2026-10-14T13:44
2026-10-14T13:44
новости
варшава
украина
вашингтон
сикорский
илон маск
владимир зеленский
вооруженные силы украины
украина.ру
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Польский дипломат в фамильярном тоне поинтересовался у предпринимателя, зачем тот опять использует свои технологии ради политического влияния. Сикорский напомнил Маску, что Варшава является его европейским клиентом, который теперь внимательно за ним наблюдает. Гнев Варшавы вызвали новости из Киева: бывший советник Минобороны Украины, волонтер Сергей Стерненко признал, что в ночь на 14 октября у ВСУ из-за отключения терминалов сорвались важные операции. По его словам, интернет просто перестает работать, если военные пытаются использовать Starlink в движении на скорости около 60 километров в час.Параллельно у Киева наметились проблемы с каналами связи посерьезнее. Как рассказал Владимир Зеленский в интервью радиостанции NPR, американское военное командование на уровне генералов уже предупредило украинских коллег, что Вашингтон может полностью перекрыть передачу разведывательных данных.Подробнее - в материале "Уже второй раз": Зеленский признал, что Вашингтон оставил Украину без разведки и связи на сайте Украина.ру.
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новости, варшава, украина, вашингтон, сикорский, илон маск, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Варшава, Украина, Вашингтон, Сикорский, Илон Маск, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Польша выкатила претензии Маску из-за сбоев Starlink у ВСУ

13:44 14.10.2026
 
© Фото : Kay NietfeldСикорский: всех побьем
Сикорский: всех побьем - РИА Новости, 1920, 14.10.2026
© Фото : Kay Nietfeld
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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в соцсети X обратился к Илону Маску с претензиями, обвинив миллиардера в политических играх из-за перебоев со связью у украинских военных
Польский дипломат в фамильярном тоне поинтересовался у предпринимателя, зачем тот опять использует свои технологии ради политического влияния.
Сикорский напомнил Маску, что Варшава является его европейским клиентом, который теперь внимательно за ним наблюдает.
Гнев Варшавы вызвали новости из Киева: бывший советник Минобороны Украины, волонтер Сергей Стерненко признал, что в ночь на 14 октября у ВСУ из-за отключения терминалов сорвались важные операции. По его словам, интернет просто перестает работать, если военные пытаются использовать Starlink в движении на скорости около 60 километров в час.
Параллельно у Киева наметились проблемы с каналами связи посерьезнее. Как рассказал Владимир Зеленский в интервью радиостанции NPR, американское военное командование на уровне генералов уже предупредило украинских коллег, что Вашингтон может полностью перекрыть передачу разведывательных данных.
Подробнее - в материале "Уже второй раз": Зеленский признал, что Вашингтон оставил Украину без разведки и связи на сайте Украина.ру.
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