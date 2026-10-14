https://ukraina.ru/20261014/polsha-vykatila-pretenzii-masku-iz-za-sboev-starlink-u-vsu-1083803466.html
Польша выкатила претензии Маску из-за сбоев Starlink у ВСУ
Польша выкатила претензии Маску из-за сбоев Starlink у ВСУ - 14.10.2026 Украина.ру
Польша выкатила претензии Маску из-за сбоев Starlink у ВСУ
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в соцсети X обратился к Илону Маску с претензиями, обвинив миллиардера в политических играх из-за перебоев со связью у украинских военных
2026-10-14T13:44
2026-10-14T13:44
2026-10-14T13:44
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владимир зеленский
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украина.ру
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Польский дипломат в фамильярном тоне поинтересовался у предпринимателя, зачем тот опять использует свои технологии ради политического влияния. Сикорский напомнил Маску, что Варшава является его европейским клиентом, который теперь внимательно за ним наблюдает. Гнев Варшавы вызвали новости из Киева: бывший советник Минобороны Украины, волонтер Сергей Стерненко признал, что в ночь на 14 октября у ВСУ из-за отключения терминалов сорвались важные операции. По его словам, интернет просто перестает работать, если военные пытаются использовать Starlink в движении на скорости около 60 километров в час.Параллельно у Киева наметились проблемы с каналами связи посерьезнее. Как рассказал Владимир Зеленский в интервью радиостанции NPR, американское военное командование на уровне генералов уже предупредило украинских коллег, что Вашингтон может полностью перекрыть передачу разведывательных данных.Подробнее - в материале "Уже второй раз": Зеленский признал, что Вашингтон оставил Украину без разведки и связи на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, варшава, украина, вашингтон, сикорский, илон маск, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Варшава, Украина, Вашингтон, Сикорский, Илон Маск, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
Польша выкатила претензии Маску из-за сбоев Starlink у ВСУ
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в соцсети X обратился к Илону Маску с претензиями, обвинив миллиардера в политических играх из-за перебоев со связью у украинских военных
Польский дипломат в фамильярном тоне поинтересовался у предпринимателя, зачем тот опять использует свои технологии ради политического влияния.
Сикорский напомнил Маску, что Варшава является его европейским клиентом, который теперь внимательно за ним наблюдает.
Гнев Варшавы вызвали новости из Киева: бывший советник Минобороны Украины, волонтер Сергей Стерненко признал, что в ночь на 14 октября у ВСУ из-за отключения терминалов сорвались важные операции. По его словам, интернет просто перестает работать, если военные пытаются использовать Starlink в движении на скорости около 60 километров в час.
Параллельно у Киева наметились проблемы с каналами связи посерьезнее. Как рассказал Владимир Зеленский в интервью радиостанции NPR, американское военное командование на уровне генералов уже предупредило украинских коллег, что Вашингтон может полностью перекрыть передачу разведывательных данных.