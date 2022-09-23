https://ukraina.ru/20220923/1038992519.html
"Мстят за Гитлера": Суздальцев о возможном ядерном ударе Запада по России
"Мстят за Гитлера": Суздальцев о возможном ядерном ударе Запада по России - 23.09.2022 Украина.ру
"Мстят за Гитлера": Суздальцев о возможном ядерном ударе Запада по России
Запад рассчитывает, что они ядерным оружием ударят первыми по РФ, потому что знают свое преимущество, сказал политолог Андрей Суздальцев в интервью Украина.ру
2022-09-23T07:23
2022-09-23T07:23
2022-09-23T07:23
новости
запад
россия
гитлер
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По его словам, РФ не будет наносить ядерный удар первой, ее задача — вовремя перехватить и ответить.По его мнению, сейчас Германия воспринимает происходящее как возможность отомстить России за Гитлера.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220921/1038951262.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, запад, россия, гитлер
Новости, Запад, Россия, Гитлер
"Мстят за Гитлера": Суздальцев о возможном ядерном ударе Запада по России
Запад рассчитывает, что они ядерным оружием ударят первыми по РФ, потому что знают свое преимущество, сказал политолог Андрей Суздальцев в интервью Украина.ру
По его словам, РФ не будет наносить ядерный удар первой, ее задача — вовремя перехватить и ответить.
Они рассчитывают, что успеют первыми. Они ведь почему так спокойны? Потому что прекрасно понимают, что мы не будем первыми наносить ядерный удар, они знают, что они это сделают первыми, то есть знают свое преимущество.
Андрей Суздальцев
политолог
По его мнению, сейчас Германия воспринимает происходящее как возможность отомстить России за Гитлера.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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