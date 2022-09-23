https://ukraina.ru/20220923/1038992519.html

"Мстят за Гитлера": Суздальцев о возможном ядерном ударе Запада по России

"Мстят за Гитлера": Суздальцев о возможном ядерном ударе Запада по России - 23.09.2022 Украина.ру

"Мстят за Гитлера": Суздальцев о возможном ядерном ударе Запада по России

Запад рассчитывает, что они ядерным оружием ударят первыми по РФ, потому что знают свое преимущество, сказал политолог Андрей Суздальцев в интервью Украина.ру

2022-09-23T07:23

2022-09-23T07:23

2022-09-23T07:23

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По его словам, РФ не будет наносить ядерный удар первой, ее задача — вовремя перехватить и ответить.По его мнению, сейчас Германия воспринимает происходящее как возможность отомстить России за Гитлера.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220921/1038951262.html

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2022

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новости, запад, россия, гитлер