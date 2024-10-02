Украинские военные признают фактическую потерю Красноармейска - Washington Post
11:31 02.10.2024 (обновлено: 11:38 02.10.2024)
Вооруженные силы Украины (ВСУ) фактически утратили контроль над городом Красноармейском (Покровском) в Донбассе вследствие разрушения критически важной инфраструктуры, сообщает Washington Post со ссылкой на украинских военных
"Уничтожение железных дорог и моста означает, что город фактически утерян", - говорится в материале.
Аналитик из компании Black Bird Group Паси Паройнен указал, что российские силы за август-сентябрь продвигались в Донбассе со скоростью, которая не наблюдалась с 2022 года.
Больше всего территорий было освобождено с середины августа по середину сентября, когда ВСУ совершили нападение на Курскую область.
Подробнее о ситуации в городе - в материале "Особенно в направлении Красноармейска": в Германии забеспокоились о судьбе ВСУ на сайте Украина.ру.