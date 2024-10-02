Украинские военные признают фактическую потерю Красноармейска - Washington Post - 02.10.2024 Украина.ру
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Украинские военные признают фактическую потерю Красноармейска - Washington Post
Украинские военные признают фактическую потерю Красноармейска - Washington Post - 02.10.2024 Украина.ру
Украинские военные признают фактическую потерю Красноармейска - Washington Post
Вооруженные силы Украины (ВСУ) фактически утратили контроль над городом Красноармейском (Покровском) в Донбассе вследствие разрушения критически важной инфраструктуры, сообщает Washington Post со ссылкой на украинских военных
2024-10-02T11:31
2024-10-02T11:38
новости
донбасс
курская область
украина
вооруженные силы украины
покровск/красноармейск
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"Уничтожение железных дорог и моста означает, что город фактически утерян", - говорится в материале.Аналитик из компании Black Bird Group Паси Паройнен указал, что российские силы за август-сентябрь продвигались в Донбассе со скоростью, которая не наблюдалась с 2022 года.Больше всего территорий было освобождено с середины августа по середину сентября, когда ВСУ совершили нападение на Курскую область.Красноармейск (на Украине с 2016 года введено название Покровск) находится на подконтрольной ВСУ территории Донбасса, в 66 километрах к северо-западу от Донецка.Подробнее о ситуации в городе - в материале "Особенно в направлении Красноармейска": в Германии забеспокоились о судьбе ВСУ на сайте Украина.ру.
донбасс
курская область
украина
покровск/красноармейск
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новости, донбасс, курская область, украина, вооруженные силы украины, покровск/красноармейск
Новости, Донбасс, Курская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Покровск/Красноармейск

Украинские военные признают фактическую потерю Красноармейска - Washington Post

11:31 02.10.2024 (обновлено: 11:38 02.10.2024)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) фактически утратили контроль над городом Красноармейском (Покровском) в Донбассе вследствие разрушения критически важной инфраструктуры, сообщает Washington Post со ссылкой на украинских военных
"Уничтожение железных дорог и моста означает, что город фактически утерян", - говорится в материале.
Аналитик из компании Black Bird Group Паси Паройнен указал, что российские силы за август-сентябрь продвигались в Донбассе со скоростью, которая не наблюдалась с 2022 года.
Больше всего территорий было освобождено с середины августа по середину сентября, когда ВСУ совершили нападение на Курскую область.
Красноармейск (на Украине с 2016 года введено название Покровск) находится на подконтрольной ВСУ территории Донбасса, в 66 километрах к северо-западу от Донецка.
Подробнее о ситуации в городе - в материале "Особенно в направлении Красноармейска": в Германии забеспокоились о судьбе ВСУ на сайте Украина.ру.
 
НовостиДонбассКурская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныПокровск/Красноармейск
 
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Заголовок открываемого материала
11:31Украинские военные признают фактическую потерю Красноармейска - Washington Post
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