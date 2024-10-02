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Украинские военные признают фактическую потерю Красноармейска - Washington Post

Украинские военные признают фактическую потерю Красноармейска - Washington Post - 02.10.2024 Украина.ру

Украинские военные признают фактическую потерю Красноармейска - Washington Post

Вооруженные силы Украины (ВСУ) фактически утратили контроль над городом Красноармейском (Покровском) в Донбассе вследствие разрушения критически важной инфраструктуры, сообщает Washington Post со ссылкой на украинских военных

2024-10-02T11:31

2024-10-02T11:31

2024-10-02T11:38

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донбасс

курская область

украина

вооруженные силы украины

покровск/красноармейск

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"Уничтожение железных дорог и моста означает, что город фактически утерян", - говорится в материале.Аналитик из компании Black Bird Group Паси Паройнен указал, что российские силы за август-сентябрь продвигались в Донбассе со скоростью, которая не наблюдалась с 2022 года.Больше всего территорий было освобождено с середины августа по середину сентября, когда ВСУ совершили нападение на Курскую область.Красноармейск (на Украине с 2016 года введено название Покровск) находится на подконтрольной ВСУ территории Донбасса, в 66 километрах к северо-западу от Донецка.Подробнее о ситуации в городе - в материале "Особенно в направлении Красноармейска": в Германии забеспокоились о судьбе ВСУ на сайте Украина.ру.

донбасс

курская область

украина

покровск/красноармейск

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новости, донбасс, курская область, украина, вооруженные силы украины, покровск/красноармейск