"Его уже и след простыл": Макаревич* сбежал из воюющего Израиля - 02.10.2024 Украина.ру
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"Его уже и след простыл": Макаревич* сбежал из воюющего Израиля
"Его уже и след простыл": Макаревич* сбежал из воюющего Израиля - 02.10.2024 Украина.ру
"Его уже и след простыл": Макаревич* сбежал из воюющего Израиля
Музыкант Андрей Макаревич* был замечен в США на фоне ухудшения обстановки в Израиле. В среду, 2 октября, об этом написал телеграм-канал SHOT, уточнив, что артист теперь устраивает винные вечера в Нью-Йорке
2024-10-02T13:06
2024-10-02T13:06
новости
израиль
сша
нью-йорк
макаревич
певец
иноагент
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Также известно, что следующий концерт, который запланирован у Макаревича на 6 октября в Тель-Авиве, под вопросом. Журналисты SHOT связались с организаторами и получили ответ, что ситуация сейчас очень тревожная, и решается вопрос об отмене выступления.Судьба декабрьских выступлений лидера "Машины времени" в израильских городах Хайфа и Ашдод пока неизвестна.Несколько дней назад в прессе появилось сообщение о том, что в районе, где в Израиле жил Макаревич, был прилет. Один из пользователей сети с ником Тень Ye West прокомментировал эту новость, рассказав, что тут же решил узнать судьбу певца. И вот что выяснил.После начала российской военной спецоперации на Украине 69-летний лидер "Машины времени" уехал в Израиль вместе с женой Эйнат Кляйн, родившейся в Киеве и сыном 2022 года рождения.Позже Макаревич* избавился от недвижимости в России, а Кляйн заявила, что у их общего ребенка ни в коем случае не будет российского гражданства, и "настоящий еврей должен жить в Израиле".Когда страна начала военные действия, певец объявил, что не будет воевать за ЦАХАЛ, но, может быть, последует действиям Максима Галкина*, пообещавшего сдавать кровь для раненых израильских военнослужащих.Тем временем артисту приходится выступать на скромных европейских площадках перед русскоговорящими эмигрантами, а Кляйн продолжает зарабатывать на туризме по странам Ближнего Востока и Африки, а также на своем винном магазине.По теме: Налили годовалому. Макаревича* и его жену раскритиковали за сомнительный юмор из 90-х.* Выполняют функции иноагентов в РФ
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новости, израиль, сша, нью-йорк, макаревич, певец, иноагент
Новости, Израиль, США, Нью-Йорк, Макаревич, певец, иноагент

"Его уже и след простыл": Макаревич* сбежал из воюющего Израиля

13:06 02.10.2024
 
Макаревич
Макаревич
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Музыкант Андрей Макаревич* был замечен в США на фоне ухудшения обстановки в Израиле. В среду, 2 октября, об этом написал телеграм-канал SHOT, уточнив, что артист теперь устраивает винные вечера в Нью-Йорке
"Ранее в графике Макаревича* и "Машины времени" не было запланированных выступлений в Штатах, но, видимо, пришлось прогибаться под изменчивый мир. В конце сентября российский рокер провёл винно-музыкальное мероприятие в баре в Бруклине. Билеты на него продавали за 110 долларов (примерно 10 тысяч рублей). В соцсетях уже появились мемы в эту честь", - говорится в комментарии канала.
Также известно, что следующий концерт, который запланирован у Макаревича на 6 октября в Тель-Авиве, под вопросом. Журналисты SHOT связались с организаторами и получили ответ, что ситуация сейчас очень тревожная, и решается вопрос об отмене выступления.
Судьба декабрьских выступлений лидера "Машины времени" в израильских городах Хайфа и Ашдод пока неизвестна.
Несколько дней назад в прессе появилось сообщение о том, что в районе, где в Израиле жил Макаревич, был прилет. Один из пользователей сети с ником Тень Ye West прокомментировал эту новость, рассказав, что тут же решил узнать судьбу певца. И вот что выяснил.
"Увидел в новостях, что в Израиле прилёт в районе, где живёт Макаревич*. Полез посмотреть, как он там, готов ли он к обороне. А он уже в Нью-Йорке", - отметил пользователь.
"Не хочет жить в стране, которая воюет с соседями", - добавил другой пользователь.
После начала российской военной спецоперации на Украине 69-летний лидер "Машины времени" уехал в Израиль вместе с женой Эйнат Кляйн, родившейся в Киеве и сыном 2022 года рождения.
Позже Макаревич* избавился от недвижимости в России, а Кляйн заявила, что у их общего ребенка ни в коем случае не будет российского гражданства, и "настоящий еврей должен жить в Израиле".
Когда страна начала военные действия, певец объявил, что не будет воевать за ЦАХАЛ, но, может быть, последует действиям Максима Галкина*, пообещавшего сдавать кровь для раненых израильских военнослужащих.
Тем временем артисту приходится выступать на скромных европейских площадках перед русскоговорящими эмигрантами, а Кляйн продолжает зарабатывать на туризме по странам Ближнего Востока и Африки, а также на своем винном магазине.
По теме: Налили годовалому. Макаревича* и его жену раскритиковали за сомнительный юмор из 90-х.
* Выполняют функции иноагентов в РФ
 
НовостиИзраильСШАНью-ЙоркМакаревичпевециноагент
 
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