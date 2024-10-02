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"Его уже и след простыл": Макаревич* сбежал из воюющего Израиля

"Его уже и след простыл": Макаревич* сбежал из воюющего Израиля - 02.10.2024 Украина.ру

"Его уже и след простыл": Макаревич* сбежал из воюющего Израиля

Музыкант Андрей Макаревич* был замечен в США на фоне ухудшения обстановки в Израиле. В среду, 2 октября, об этом написал телеграм-канал SHOT, уточнив, что артист теперь устраивает винные вечера в Нью-Йорке

2024-10-02T13:06

2024-10-02T13:06

2024-10-02T13:06

новости

израиль

сша

нью-йорк

макаревич

певец

иноагент

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Также известно, что следующий концерт, который запланирован у Макаревича на 6 октября в Тель-Авиве, под вопросом. Журналисты SHOT связались с организаторами и получили ответ, что ситуация сейчас очень тревожная, и решается вопрос об отмене выступления.Судьба декабрьских выступлений лидера "Машины времени" в израильских городах Хайфа и Ашдод пока неизвестна.Несколько дней назад в прессе появилось сообщение о том, что в районе, где в Израиле жил Макаревич, был прилет. Один из пользователей сети с ником Тень Ye West прокомментировал эту новость, рассказав, что тут же решил узнать судьбу певца. И вот что выяснил.После начала российской военной спецоперации на Украине 69-летний лидер "Машины времени" уехал в Израиль вместе с женой Эйнат Кляйн, родившейся в Киеве и сыном 2022 года рождения.Позже Макаревич* избавился от недвижимости в России, а Кляйн заявила, что у их общего ребенка ни в коем случае не будет российского гражданства, и "настоящий еврей должен жить в Израиле".Когда страна начала военные действия, певец объявил, что не будет воевать за ЦАХАЛ, но, может быть, последует действиям Максима Галкина*, пообещавшего сдавать кровь для раненых израильских военнослужащих.Тем временем артисту приходится выступать на скромных европейских площадках перед русскоговорящими эмигрантами, а Кляйн продолжает зарабатывать на туризме по странам Ближнего Востока и Африки, а также на своем винном магазине.По теме: Налили годовалому. Макаревича* и его жену раскритиковали за сомнительный юмор из 90-х.* Выполняют функции иноагентов в РФ

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новости, израиль, сша, нью-йорк, макаревич, певец, иноагент