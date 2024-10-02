Эксперт: "Долгий мир закончен навсегда, и мы вступили в новый период военных конфликтов" - 02.10.2024 Украина.ру
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Эксперт: "Долгий мир закончен навсегда, и мы вступили в новый период военных конфликтов"
Эксперт: "Долгий мир закончен навсегда, и мы вступили в новый период военных конфликтов" - 02.10.2024 Украина.ру
Эксперт: "Долгий мир закончен навсегда, и мы вступили в новый период военных конфликтов"
Национальным интересам России не соответствует окончание СВО на условиях Запада. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета международным делам Алексей Фененко
2024-10-02T05:20
2024-10-02T05:20
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геополитика
международные отношения
международная политика
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Окончание боевых действий на нынешней линии боевого соприкосновения при сохранении киевского режима, убеждён Фененко, нанесёт "удар по нашему конституционному референдуму, по которому в состав РФ вошли четыре новых региона"."Запад скажет, что мы не потянули свои собственные цели, - уверен профессор. - У Запада нет русского мышления "сегодня не смог, завтра смогу". У них ты или "виннер", или "лузер". А если ты проиграл, ты не имеешь права голоса".При этом Фененко уверен в другом: окончание СВО на западных условиях сейчас не означает прекращения конфликта Запада с Россией. Продолжение приграничных конфликтов с Россией государствам Запада вполне по силам.По мнению профессора, "мобилизация должна быть в головах" и следует принять как факт то, что "долгий мир закончен навсегда, и мы вступили в новый период военных конфликтов"."Это был мир беременный войной. Вернуться к нему невозможно", - констатировал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова.Полный текст интервью Алексей Фененко об ударах ВСУ по РФ: Запад и без ядерного оружия может устроить нам Халхин-Гол читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Александр Носович: Заявления Зеленского о предоставлении ракет - манипуляция, ими будет управлять Запад
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новости, запад, россия, всу, война, третья мировая война, сво, геополитика, международные отношения, международная политика, национальные интересы
Новости, Запад, Россия, ВСУ, война, третья мировая война, СВО, геополитика, международные отношения, Международная политика, национальные интересы

Эксперт: "Долгий мир закончен навсегда, и мы вступили в новый период военных конфликтов"

05:20 02.10.2024
 
© vk.comХерсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© vk.com
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Национальным интересам России не соответствует окончание СВО на условиях Запада. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета международным делам Алексей Фененко
Окончание боевых действий на нынешней линии боевого соприкосновения при сохранении киевского режима, убеждён Фененко, нанесёт "удар по нашему конституционному референдуму, по которому в состав РФ вошли четыре новых региона".
"Запад скажет, что мы не потянули свои собственные цели, - уверен профессор. - У Запада нет русского мышления "сегодня не смог, завтра смогу". У них ты или "виннер", или "лузер". А если ты проиграл, ты не имеешь права голоса".
При этом Фененко уверен в другом: окончание СВО на западных условиях сейчас не означает прекращения конфликта Запада с Россией. Продолжение приграничных конфликтов с Россией государствам Запада вполне по силам.
"Вооружения Запад производить будет, - сказал Фененко. - Ну, потеряли европейские компании российские рынки. Кто-то из-за этого импичмент объявил? Где-то миллионы людей вышли на улицы, перекрыли дороги и потребовали отставки власти?"
По мнению профессора, "мобилизация должна быть в головах" и следует принять как факт то, что "долгий мир закончен навсегда, и мы вступили в новый период военных конфликтов".
"Это был мир беременный войной. Вернуться к нему невозможно", - констатировал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова.
Полный текст интервью Алексей Фененко об ударах ВСУ по РФ: Запад и без ядерного оружия может устроить нам Халхин-Гол читайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему интервью Александр Носович: Заявления Зеленского о предоставлении ракет - манипуляция, ими будет управлять Запад
 
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