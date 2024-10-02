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Эксперт: "Долгий мир закончен навсегда, и мы вступили в новый период военных конфликтов"

Эксперт: "Долгий мир закончен навсегда, и мы вступили в новый период военных конфликтов" - 02.10.2024 Украина.ру

Эксперт: "Долгий мир закончен навсегда, и мы вступили в новый период военных конфликтов"

Национальным интересам России не соответствует окончание СВО на условиях Запада. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета международным делам Алексей Фененко

2024-10-02T05:20

2024-10-02T05:20

2024-10-02T05:20

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Окончание боевых действий на нынешней линии боевого соприкосновения при сохранении киевского режима, убеждён Фененко, нанесёт "удар по нашему конституционному референдуму, по которому в состав РФ вошли четыре новых региона"."Запад скажет, что мы не потянули свои собственные цели, - уверен профессор. - У Запада нет русского мышления "сегодня не смог, завтра смогу". У них ты или "виннер", или "лузер". А если ты проиграл, ты не имеешь права голоса".При этом Фененко уверен в другом: окончание СВО на западных условиях сейчас не означает прекращения конфликта Запада с Россией. Продолжение приграничных конфликтов с Россией государствам Запада вполне по силам.По мнению профессора, "мобилизация должна быть в головах" и следует принять как факт то, что "долгий мир закончен навсегда, и мы вступили в новый период военных конфликтов"."Это был мир беременный войной. Вернуться к нему невозможно", - констатировал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова.Полный текст интервью Алексей Фененко об ударах ВСУ по РФ: Запад и без ядерного оружия может устроить нам Халхин-Гол читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Александр Носович: Заявления Зеленского о предоставлении ракет - манипуляция, ими будет управлять Запад

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новости, запад, россия, всу, война, третья мировая война, сво, геополитика, международные отношения, международная политика, национальные интересы