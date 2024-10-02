https://ukraina.ru/20241002/1057838045.html

Станет ли Украина членом НАТО при Рютте и что изменится после освобождения Угледара - Безпалько

Станет ли Украина членом НАТО при Рютте и что изменится после освобождения Угледара - Безпалько - 02.10.2024 Украина.ру

Станет ли Украина членом НАТО при Рютте и что изменится после освобождения Угледара - Безпалько

00:28 – Что изменит приход в руководство НАТО бывшего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте? 02:47 – Повлияет ли изменение ядерной доктрины России на... Украина.ру, 02.10.2024

2024-10-02T13:19

2024-10-02T13:19

2024-10-02T13:19

украина

россия

нидерланды

рютте

богдан безпалько

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вооруженные силы украины

оон

украина.ру

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Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в студии Украина.ру рассказал о том, что изменится с приходом в руководство НАТО бывшего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, есть ли у Украины шанс стать членом Североатлантического альянса, оценил военные и политические последствия от освобождения Угледара, а также поднял проблему политзаключённых на Украине.00:28 – Что изменит приход в руководство НАТО бывшего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте? 02:47 – Повлияет ли изменение ядерной доктрины России на настроения стран Запада? 04:00 – О заявлениях по поводу пыток, которые боевики ВСУ применяют по отношению к военнослужащим РФ, прозвучавших с трибуны ООН;07:04 – О влиянии глубинного государства на политику и общество; 08:00 – Продвинет ли Байден заявку Украины в НАТО? 10:40 – Освобождение Угледара: военные и политические последствия; 12:33 – Зачем министр обороны Украины меняет своих заместителей? 14:35 – О политзаключённых на Украине; 18:15 – Как вылечить сознание украинцев? *В интервью упоминается Кирилл Буданов, который внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.#Безпалько #Россия #РФ #Украина #НАТО #Байден #президент #новости #война #СВО #Хрущёв #СССР #история #оружие #США #спецоперация #переговоры #Угледар #пранкеры #Польша #Вован #Лексус #Донбасс #ДНР #Европа #ВСУ #армия #конфликт #Умеров #минобороны #Зеленский #Резников #коррупция #Сикорский #отставка #СИЗО #Киев #Скворцов #тюрьма #ПЦУ #церковь #УПЦ #суд #Рютте #генсек #Петр #шизофрения #школа #культура #болезнь #эпидемия #музыка #министр #ООН #доктрина #Голландия #Нидерланды #триколор #флаг #царь #император ТГ-канал Богдана Безпалько - t.me/edinayarus Страница Богдана Безпалько Вконтакте - vk.com/ucrainica Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official Telegram: t.me/ukraina_ru Одноклассники: ok.ru/ukrainaru Дзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...l/4478643/ Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru

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