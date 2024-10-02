Станет ли Украина членом НАТО при Рютте и что изменится после освобождения Угледара - Безпалько
Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в студии Украина.ру рассказал о том, что изменится с приходом в руководство НАТО бывшего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, есть ли у Украины шанс стать членом Североатлантического альянса, оценил военные и политические последствия от освобождения Угледара, а также поднял проблему политзаключённых на Украине.
00:28 – Что изменит приход в руководство НАТО бывшего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте?
02:47 – Повлияет ли изменение ядерной доктрины России на настроения стран Запада?
04:00 – О заявлениях по поводу пыток, которые боевики ВСУ применяют по отношению к военнослужащим РФ, прозвучавших с трибуны ООН;
07:04 – О влиянии глубинного государства на политику и общество;
08:00 – Продвинет ли Байден заявку Украины в НАТО?
10:40 – Освобождение Угледара: военные и политические последствия;
12:33 – Зачем министр обороны Украины меняет своих заместителей?
14:35 – О политзаключённых на Украине;
18:15 – Как вылечить сознание украинцев?
*В интервью упоминается Кирилл Буданов, который внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
#Безпалько #Россия #РФ #Украина #НАТО #Байден #президент #новости #война #СВО #Хрущёв #СССР #история #оружие #США #спецоперация #переговоры #Угледар #пранкеры #Польша #Вован #Лексус #Донбасс #ДНР #Европа #ВСУ #армия #конфликт #Умеров #минобороны #Зеленский #Резников #коррупция #Сикорский #отставка #СИЗО #Киев #Скворцов #тюрьма #ПЦУ #церковь #УПЦ #суд #Рютте #генсек #Петр #шизофрения #школа #культура #болезнь #эпидемия #музыка #министр #ООН #доктрина #Голландия #Нидерланды #триколор #флаг #царь #император
ТГ-канал Богдана Безпалько - t.me/edinayarus
Страница Богдана Безпалько Вконтакте - vk.com/ucrainica
Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukraina_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...l/4478643/
Наши подкасты: vk.com/...s-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
00:28 – Что изменит приход в руководство НАТО бывшего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте?
02:47 – Повлияет ли изменение ядерной доктрины России на настроения стран Запада?
04:00 – О заявлениях по поводу пыток, которые боевики ВСУ применяют по отношению к военнослужащим РФ, прозвучавших с трибуны ООН;
07:04 – О влиянии глубинного государства на политику и общество;
08:00 – Продвинет ли Байден заявку Украины в НАТО?
10:40 – Освобождение Угледара: военные и политические последствия;
12:33 – Зачем министр обороны Украины меняет своих заместителей?
14:35 – О политзаключённых на Украине;
18:15 – Как вылечить сознание украинцев?
*В интервью упоминается Кирилл Буданов, который внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
#Безпалько #Россия #РФ #Украина #НАТО #Байден #президент #новости #война #СВО #Хрущёв #СССР #история #оружие #США #спецоперация #переговоры #Угледар #пранкеры #Польша #Вован #Лексус #Донбасс #ДНР #Европа #ВСУ #армия #конфликт #Умеров #минобороны #Зеленский #Резников #коррупция #Сикорский #отставка #СИЗО #Киев #Скворцов #тюрьма #ПЦУ #церковь #УПЦ #суд #Рютте #генсек #Петр #шизофрения #школа #культура #болезнь #эпидемия #музыка #министр #ООН #доктрина #Голландия #Нидерланды #триколор #флаг #царь #император
ТГ-канал Богдана Безпалько - t.me/edinayarus
Страница Богдана Безпалько Вконтакте - vk.com/ucrainica
Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukraina_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...l/4478643/
Наши подкасты: vk.com/...s-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
11:12"Есть такой мем": Захарова прокомментировала вступление Рютте в должность генсека НАТОГенсек НАТО мало что решает и по сути является "секретаршей" альянса, ведь по факту управляет этой организацией Вашингтон. Такое заявление 2 октября в эфире радио Sputnik сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя вступление в должность нового генсекретаря НАТО Марка Рютте