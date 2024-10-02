https://ukraina.ru/20241002/1057811712.html

"Политика ракет ничего не решит". Украинские эксперты о том, как строить новую Украину

"Политика ракет ничего не решит". Украинские эксперты о том, как строить новую Украину - 02.10.2024 Украина.ру

"Политика ракет ничего не решит". Украинские эксперты о том, как строить новую Украину

В украинском экспертном сообществе говорят о причинах полураспада страны и думают о том, как реализовать новый проект Украины.

2024-10-02T06:00

2024-10-02T06:00

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Но для того, чтобы приступить к строительству нового, нужно хотя бы приостановить процесс распада старого. Постсоветский период закончился, наступают новые времена, нужно понимать суть изменений и действовать соответственно, считает украинский политолог Андрей Ермолаев. По его мнению, старой постсоветской Украины быть уже не может."Мы (киевский режим – Ред.) оказались в ситуации, когда политическая элита - очень обновленная – оказалась зажата очень узкими рамками того, как защищать суверенитет. И из года в год, последние годы, особенно в условиях войны, мы скатываемся на позиции социального проекта… нового проекта Украины, который уже никак не вписывается в ту Украину, которая рождалась в 91-м году", - сказал эксперт в эфире интернет-канала Politeka.По его словам, чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на параметры, связанные с языково-культурной политикой, с религиозно-церковной политикой, бросить взгляд на политико-идеологический ландшафт.Политолог добавил, что случившееся с восточными регионами страны имеет корни далеко за пределами событий 2014 года."Если честно смотреть на свою историю, у нас (много — Ред.) нерешенных проблем, связанных с межрегиональными отношениями, идиосинкразия Восток-Запад Украины, попытки разнообразных автономизмов, которые тут же пресекались Центром, борьба за Центр… Это вся история независимости. Куча нерешенных проблем, которые однажды вылились вот в этот полураспад начиная с 2014 года", - пояснил он.По словам Ермолаева, "это украинские политические элиты, включая и старую олигархию, включая вот этих новых, созданных уже, обученных "политических менеджеров", как говорят, не справились с тем, чтобы Украина сохраняла внутреннюю целостность".Политолог добавил, что "врагу достаточно просто пользоваться этими проблемами и противоречиями". И наивно рассчитывать, что однажды Кремль, ведущий большую историческую игру, просто остановится, скажет – ладно, нам достаточно этих квадратных километров, давайте договариваться. По мнению эксперта, такого не будет, в Киеве это должны понимать и корректировать свою политику."Тут нужна просто другая политика, связанная с национальной консолидацией, связанная с более тонкой, возможно, теперь уже во времени оттянутой работой по воссозданию социальной целостности Украины – может быть, даже за счёт временных компромиссов… Другая политика. Политика ракет уже ничего не решит сейчас", - сказал Ермолаев.По его мнению, в Кремле это понимают, при этом Кремль устраивает киевская политика жесткого ура-патриотизма "до последнего". По той причине, что они (Россия – Ред.) "готовы играть в войну на измождение, они готовы подымать ставки, мы это видим…".Политолог подчеркнул, что "у Москвы есть многовековой имперский опыт, связанный с управлением социальными процессами". Там могут ошибаться, но там внимательно наблюдают за тем, как "изменяется, мутирует само украинское общество, его состав, умонастроения, его социология – с этим тоже работают".Ермолаев сделал вывод: Украине надо готовиться к переговорам, желательно самими же инициированными. Переговоры будут сложными, надо решить, что для Киева наиболее важно. А важно, продолжил эксперт, сохранить социальное единство, сохранить социальное пространство – оно рассыпается, люди сотнями тысяч отказываются от гражданства… Словом, надо вести свою историческую игру. Но способны ли на это "политические менеджеры"?Судя по всему, они заняты совсем другими вопросами. Да и повестку дня они вряд ли определяют сами, скорее, послушно выполняют указания западных партнеров (точнее, хозяев).А американские хозяева в настоящее время более всего опасаются повторения на Украине афганского сценария, считает экс-депутат Верховной Рады Олег Царёв.Он в эфире "Первого севастопольского" отметил, что сейчас для таких опасений есть основания, поскольку Россия достаточно активно наступает."И самое страшное, что можно себе представить для Харрис и демократов — это афганский сценарий во время пика избирательной кампании. Вы помните, как было в Афганистане, когда сторонники Соединенных Штатов падали с шасси американских самолетов? Эти ужасные кадры обошли весь мир. И демократы не хотят повторить этот сценарий", - приводит слова Царёва издание "Политнавигатор".По словам политика, по этой причине "поставки каких-то вооружений, которые могут притормозить наступление российской армии, действительно будут проведены, и в этом весь смысл".Что касается переговоров, то сегодня не видно причин, которые заставили бы Зеленского начать их. Об этом сказал в интервью "УП" депутат Верховной Рады, член комитета по национальной безопасности и обороне Сергей Рахманин.По его словам, такой причиной можно было бы считать "разве что полный коллапс линии фронта и угроза территориальных потерь, угроза уничтожения Вооруженных сил Украины и угроза быстрого захвата огромного количества территорий". Однако, отметил нардеп, "такой прямой угрозы на сегодняшний день не существует".Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в статье Владимиру Скачко "Приговор просроченному от недееспособного. Запад списывает Зеленского"

https://ukraina.ru/20241001/1057783236.html

https://ukraina.ru/20240930/1057763822.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, всу, россия, вс рф, камала харрис, олег царев, андрей ермолаев, сергей рахманин, политика, эксперты, гражданство