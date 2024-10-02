Ранены дети, погиб мужчина: Гладков рассказал об атаке ВСУ на белгородское село - 02.10.2024 Украина.ру
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Ранены дети, погиб мужчина: Гладков рассказал об атаке ВСУ на белгородское село
Ранены дети, погиб мужчина: Гладков рассказал об атаке ВСУ на белгородское село - 02.10.2024 Украина.ру
Ранены дети, погиб мужчина: Гладков рассказал об атаке ВСУ на белгородское село
Один мирный житель погиб, еще четверо пострадали при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Крапивное Шебекинского округа. Об этом 2 октября сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
2024-10-02T13:50
2024-10-02T13:50
новости
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
пострадавшие
погибшие
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"От полученных ран мужчина скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи... Ранены, предварительно, четыре мирных жителя, в том числе двое детей", – написал Гладков.Он указал, что девочка 14 лет с минно-взрывной травмой и ранами стопы после оказания медицинской помощи будет переведена в детскую областную клиническую больницу. Ее маму в тяжелом состоянии медики доставляют в горбольницу.Подробнее об обстановке в регионе - в материале ВСУ обстреляли село в Белгородской области: есть жертвы, в том числе ребёнок на сайте Украина.ру.
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новости, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, пострадавшие, погибшие
Новости, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, пострадавшие, погибшие

Ранены дети, погиб мужчина: Гладков рассказал об атаке ВСУ на белгородское село

13:50 02.10.2024
 
© © Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГладков
Гладков
© © Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Читать в
Один мирный житель погиб, еще четверо пострадали при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Крапивное Шебекинского округа. Об этом 2 октября сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
"От полученных ран мужчина скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи... Ранены, предварительно, четыре мирных жителя, в том числе двое детей", – написал Гладков.
Он указал, что девочка 14 лет с минно-взрывной травмой и ранами стопы после оказания медицинской помощи будет переведена в детскую областную клиническую больницу.
Ее маму в тяжелом состоянии медики доставляют в горбольницу.
"Девочку трех лет с закрытой черепно-мозговой травмой бригада СМП доставляет в детскую областную клиническую больницу. Ее маму с минно-взрывной травмой и резаными ранами шеи и голени бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода", - уточнил глава региона.
Подробнее об обстановке в регионе - в материале ВСУ обстреляли село в Белгородской области: есть жертвы, в том числе ребёнок на сайте Украина.ру.
 
НовостиБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украиныпострадавшиепогибшие
 
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