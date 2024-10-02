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Ранены дети, погиб мужчина: Гладков рассказал об атаке ВСУ на белгородское село

Ранены дети, погиб мужчина: Гладков рассказал об атаке ВСУ на белгородское село - 02.10.2024 Украина.ру

Ранены дети, погиб мужчина: Гладков рассказал об атаке ВСУ на белгородское село

Один мирный житель погиб, еще четверо пострадали при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Крапивное Шебекинского округа. Об этом 2 октября сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

2024-10-02T13:50

2024-10-02T13:50

2024-10-02T13:50

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белгородская область

вячеслав гладков

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"От полученных ран мужчина скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи... Ранены, предварительно, четыре мирных жителя, в том числе двое детей", – написал Гладков.Он указал, что девочка 14 лет с минно-взрывной травмой и ранами стопы после оказания медицинской помощи будет переведена в детскую областную клиническую больницу. Ее маму в тяжелом состоянии медики доставляют в горбольницу.Подробнее об обстановке в регионе - в материале ВСУ обстреляли село в Белгородской области: есть жертвы, в том числе ребёнок на сайте Украина.ру.

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новости, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, пострадавшие, погибшие