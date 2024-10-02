https://ukraina.ru/20241002/1057838342.html
Ранены дети, погиб мужчина: Гладков рассказал об атаке ВСУ на белгородское село
Ранены дети, погиб мужчина: Гладков рассказал об атаке ВСУ на белгородское село - 02.10.2024 Украина.ру
Ранены дети, погиб мужчина: Гладков рассказал об атаке ВСУ на белгородское село
Один мирный житель погиб, еще четверо пострадали при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Крапивное Шебекинского округа. Об этом 2 октября сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
2024-10-02T13:50
2024-10-02T13:50
2024-10-02T13:50
новости
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
пострадавшие
погибшие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046452419_0:0:1601:900_1920x0_80_0_0_d4867d2f8892611238889a141fb586b2.jpg
"От полученных ран мужчина скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи... Ранены, предварительно, четыре мирных жителя, в том числе двое детей", – написал Гладков.Он указал, что девочка 14 лет с минно-взрывной травмой и ранами стопы после оказания медицинской помощи будет переведена в детскую областную клиническую больницу. Ее маму в тяжелом состоянии медики доставляют в горбольницу.Подробнее об обстановке в регионе - в материале ВСУ обстреляли село в Белгородской области: есть жертвы, в том числе ребёнок на сайте Украина.ру.
белгородская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046452419_0:0:1601:1200_1920x0_80_0_0_1acdfd42dff5a179a79e4311fcf5428b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, пострадавшие, погибшие
Новости, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, пострадавшие, погибшие
Ранены дети, погиб мужчина: Гладков рассказал об атаке ВСУ на белгородское село
Один мирный житель погиб, еще четверо пострадали при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Крапивное Шебекинского округа. Об этом 2 октября сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
"От полученных ран мужчина скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи... Ранены, предварительно, четыре мирных жителя, в том числе двое детей", – написал Гладков.
Он указал, что девочка 14 лет с минно-взрывной травмой и ранами стопы после оказания медицинской помощи будет переведена в детскую областную клиническую больницу.
Ее маму в тяжелом состоянии медики доставляют в горбольницу.
"Девочку трех лет с закрытой черепно-мозговой травмой бригада СМП доставляет в детскую областную клиническую больницу. Ее маму с минно-взрывной травмой и резаными ранами шеи и голени бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода", - уточнил глава региона.