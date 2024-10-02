Украинскую артистку взбесило присутствие сына Никулина на итальянском фестивале, ее протест был высмеян - 02.10.2024 Украина.ру
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Украинскую артистку взбесило присутствие сына Никулина на итальянском фестивале, ее протест был высмеян
Украинскую артистку взбесило присутствие сына Никулина на итальянском фестивале, ее протест был высмеян - 02.10.2024 Украина.ру
Украинскую артистку взбесило присутствие сына Никулина на итальянском фестивале, ее протест был высмеян
Цирковую артистку из Украины Анну Петренко дисквалифицировали перед самым финалом Международного фестиваля искусства Salieri Circus Award в Италии из-за ее публичного протеста вокруг участия в составе коллегии жюри директора Московского государственного цирка Максима Никулина, сына известного советского актера Юрия Никулина
2024-10-02T13:49
2024-10-02T13:49
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В бешенство циркачку привело то, что несмотря на военные действия на Украине, итальянская сторона впервые за время существования конкурса, пригласила представителя РФ. Петренко уверена, что таким способом организаторы пытаются "реабилитировать образ России" спустя два года после начала спецоперации на Украине. Как сообщает "Зеркало недели", украинка публично заявила о своей позиции, однако в ответ ее уличили в лицемерии, поскольку ранее Петренко без нареканий участвовала в других шоу, где присутствовал Никулин. В частности, художественный руководитель мероприятия Антонио Джарола указал на то, что фестиваль является местом встречи культур, символизирующим единство и разумное сосуществование, а политике здесь не место. Он подчеркнул, что среди участников также было 11 украинцев и трое россиян. Ранее в Италии признали, что Мариуполь – это Россия и намекнули об этом мигрирующему украинцу.Подробнее по теме - в статье Виктории Титовой "Харлан точно хотела скандала. Эксперты о спорте и политике" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, италия, юрий никулин, сво, спорт, спецоперация, искусство, политика, цирк
Новости, Россия, Украина, Италия, Юрий Никулин, СВО, спорт, Спецоперация, искусство, политика, цирк

Украинскую артистку взбесило присутствие сына Никулина на итальянском фестивале, ее протест был высмеян

13:49 02.10.2024
 
Сын Никулина
Сын Никулина
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Цирковую артистку из Украины Анну Петренко дисквалифицировали перед самым финалом Международного фестиваля искусства Salieri Circus Award в Италии из-за ее публичного протеста вокруг участия в составе коллегии жюри директора Московского государственного цирка Максима Никулина, сына известного советского актера Юрия Никулина
В бешенство циркачку привело то, что несмотря на военные действия на Украине, итальянская сторона впервые за время существования конкурса, пригласила представителя РФ. Петренко уверена, что таким способом организаторы пытаются "реабилитировать образ России" спустя два года после начала спецоперации на Украине.
Как сообщает "Зеркало недели", украинка публично заявила о своей позиции, однако в ответ ее уличили в лицемерии, поскольку ранее Петренко без нареканий участвовала в других шоу, где присутствовал Никулин.
В частности, художественный руководитель мероприятия Антонио Джарола указал на то, что фестиваль является местом встречи культур, символизирующим единство и разумное сосуществование, а политике здесь не место.
Он подчеркнул, что среди участников также было 11 украинцев и трое россиян.

"Она могла отказаться от участия, и я бы это понял. Однако она решила устроить скандал в месте, где политика не имеет значения. Здесь важны только искусство и цирк как место встречи культур", - цитирует организатора газета Corriere del Veneto.

Ранее в Италии признали, что Мариуполь – это Россия и намекнули об этом мигрирующему украинцу.
Подробнее по теме - в статье Виктории Титовой "Харлан точно хотела скандала. Эксперты о спорте и политике" на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияУкраинаИталияЮрий НикулинСВОспортСпецоперацияискусствополитикацирк
 
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