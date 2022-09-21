https://ukraina.ru/20220921/1038947332.html

Андрей Суздальцев: Западные лидеры бредят ядерной войной, надеясь, что Россия не ударит первой

Андрей Суздальцев: Западные лидеры бредят ядерной войной, надеясь, что Россия не ударит первой - 21.09.2022 Украина.ру

Андрей Суздальцев: Западные лидеры бредят ядерной войной, надеясь, что Россия не ударит первой

Правящая верхушка Европы мечтает о ядерном ударе по России и готовится его нанести. Таким образом Запад планирует отомстить России за прошлые победы и нежелание Украина.ру, 21.09.2022

2022-09-21T16:03

2022-09-21T16:03

2022-09-21T16:22

интервью

андрей суздальцев

политолог

мобилизация

украина

спецоперация

владимир путин

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Правящая верхушка Европы мечтает о ядерном ударе по России и готовится его нанести. Таким образом Запад планирует отомстить России за прошлые победы и нежелание быть бензоколонкой. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политолог Андрей Суздальцев- Андрей Иванович, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации. Главное заявление глава государства сделал о частичной мобилизации, которая начинается уже сегодня – 21 сентября. Как вы считаете, в чем политический смысл мобилизации, как она отразится на нашем обществе? В чем ее плюсы, а в чем издержки?- Во-первых, меня радует, что наши власти все-таки не держатся тактики проведения спецоперации. То есть некоторые выводы сделаны, действительно, очень длинный фронт, группировка наша небольшая, очень профессиональная, судя по жертвам. Печально, но их в 20 раз меньше, чем военных с украинской стороны. Это практически вся наша контрактная армия, и больше контрактников у нас нет.И чтобы не передать Украине инициативу, когда она может выбирать участки фронта, где слабое прикрытие наших войск, надо эти участки прикрыть, создать эшелонированную оборону, то есть создать второй эшелон, которого у нашей группировки пока нет. Поэтому и перешли к этой мобилизации, ее задача привлекать людей, которые могут помочь.Думаю, что мобилизация не будет носить жесткий характер, будут учитываться возможности людей, может быть, даже их желание. Учитывая, что наш мобилизационный ресурс огромный, думаю, что эти 300 тысяч "вакансий" мы быстро прикроем.Скорее всего, будут привлекать не только молодых людей, но и имеющих опыт работы в горячих точках, чтобы состав мобилизованных был более-менее профессиональный.- Обещают обучать…- Это делается всегда, но нужно понимать специфику: мы выступаем там как освободители. Мы сейчас собираемся возвращать в родную гавань регионы, которые более ста лет находились в чуждой русскому народу, искусственно созданном Западом государственном образовании Украине.- Путин заявил, что задача Запада – ослабить, разобщить и уничтожить Россию. Как противостоять этим планам Запада? Это касается только российско-украинского конфликта, или это надо понимать в более широком плане?- Мы прекрасно понимаем, что эта череда конфликтов преследует цель "прощупать" нас. В 1990-е годы они рассчитывали, что наше государство рухнет, развалится как Советский Союз, провоцировали некоторые наши национальные республики.После того, как Россия устояла, появились попытки воздействовать на нас с ближайшего периметра, например, в грузино-осетинском конфликте, где был расстрелян наш миротворческий батальон. Тогда погибло около 40 российских миротворцев, "голубых касок", которым Грузия гарантировала безопасность. В Тбилиси так до сих пор не признали, что они убивали мальчишек, расстреляли их, гарантировав жизнь. Это провоцирование продолжилось и в 2014 году.Очень жестко в отношении референдумов на освобожденных территориях уже выступили президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц, объявив заранее о непризнании итогов референдумов. Это было и с Крымом.Нам к такому не привыкать. За последние 30 лет от России ничего не признавали. Не признавали нахождение Прибалтики в составе СССР, не признавали также ничего и от Российской империи.Удивляться тут нечему, надо к этому быть готовыми. Если бы Россия что-то отдавала, то это признали бы мгновенно. Они приучены к тому, что Россия не возвращает, а уступает. А сам факт того, что Россия сейчас возвращает свое, вызывает непонимание и даже недоумение.Я вам маленький пример приведу с установлением верхней планки цены на газ и нефть. Им – Евросоюзу - даже в голову не приходит, что Россия не будет поставлять ресурсы по таким ценам, как они решили, они считают, что будет. Подходят к нам вполне колониально, они считают, что мы – взбесившаяся бензоколонка.Поэтому удивляться нечему, но у России терпение колоссальное, мы возвращаем свое, то, что у нас большевики отобрали. Большевики вообще резали Россию на куски очень вольно. Когда что-то получается на халяву, то всегда кажется, что это самое родное.Напоминаю, Крым, в котором за 30 лет Украина гвоздя в забор не вколотила. Мы видели, что творится в Херсонской области и в Запорожье, там вообще дорог нет. То, что было построено в советское время за российские, кстати, деньги, так все и эксплуатировалось до безумия. Мы видели брошенные заводы, советские производства, доведенные до ручки.Просто какая-то вечно голодная орда с космическими аппетитами. Им никакой России до Камчатки не хватит, они только делят и грабят, грабят и делят. То есть нам еще сейчас предстоит нормально вложиться, чтобы восстановить жизнь на этих освобожденных территориях.- Обратился президент Путин и к представителям Запада, сказав, что роза ветров может развернуться в сторону тех, кто ведет ядерный шантаж России. К слову, многие представители общественности оценивают поведение Запада вокруг Запорожской АЭС как сигнал скорого начала ядерной войны. Какова вероятность применения ядерного оружия? Услышат ли Путина на Западе?- Всегда хочется рассчитывать на здравомыслие, даже пускай в последний момент. Нужно понимать, что многое зависит от того, кто сидит на местах и может нажать кнопку. Такая ситуация, когда мир был в шаге от взаимной ядерной бомбежки, была в начале 1960-ых во время Карибского кризиса. Но тогда в Белом Доме и Кремле поняли, что от них ничего не зависит, и банальная неувязка на местах может привести к глобальной ядерной войне, которую уже не остановить. И на правящих с обеих сторон это произвело огромное впечатление.На такое понимание сегодня мы рассчитывать уже не можем, потому что мы видим на Западе очень тесную, сплоченную группировку лидеров, которые видят свое будущее только в уничтожении России. Я не преувеличиваю, реально в уничтожении России, и они готовы довести это до ядерного удара.Обратите внимание, например, на Нэнси Пелоси, которая на мой взгляд, поставила задачу устроить себе ядерные похороны.- А эти лидеры понимают, что уничтожение России в этом случае равняется и их уничтожению? Или победа любой ценой?- Они рассчитывают, что успеют первыми. Они ведь почему так спокойны? Потому что прекрасно понимают, что мы не будем первыми наносить ядерный удар, они знают, что они это сделают первыми, то есть знают свое преимущество.- Что нам предпринимать в этой ситуации?- Мы же не будем наносить удар первыми, в том-то и проблема. Наша задача – вовремя перехватить и ответить. Обратите внимание, есть такие индикаторы: люди, которые призваны на высшие посты, ориентированы на ядерную войну.Это, например, Лиза Трасс, которая просто бредит ядерной войной, по-моему, она считает каждый день без ядерного удара по России упущенным. А посмотрите на Шольца. Он сейчас хочет отомстить России.У нас были такие ситуации в истории, когда во время Крымской войны (в XIX веке) совместный англо-французский десант высадился в Крыму и вел осаду Севастополя. Так вот победа Запада в Крымской войне была воспринята в то время во Франции как месть за 1812 год, они считали, что отомстили, считали, что Россию унизили. А сейчас Германия воспринимает происходящее как возможность отомстить России за Гитлера.- Серьезно?- Серьезно, они никогда нам Гитлера не простят. Напоминаю, что 70% граждан Германии в апреле 1945 года (Гитлер совершил самоубийство 30 апреля 1945 года – Ред.) еще поддерживали Гитлера.Ну и мы сами забыли определенные исторические формулы. Например, что объединенная Германия – это всегда рейх. А рейх России в Европе места не оставляет, мы об этом не подумали, когда содействовали объединению Германии.Мы прозевали второй рейх, мы прозевали третий рейх, мы содействовали созданию четвертого рейха. В итоге нам места в Европе не стало. Это неоднократно повторяющаяся история.- Значит урок не выучен?- Не выучен, ну зато мы были уже два раза в Берлине…

https://ukraina.ru/20201028/1029423038.html

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Марина Полякова

Марина Полякова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Марина Полякова

интервью, андрей суздальцев, политолог, мобилизация, украина, спецоперация, владимир путин