Сразу дюжина: диверсанты, поджигавшие объекты ж/д, получили реальные тюремные сроки - 02.10.2024 Украина.ру
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Сразу дюжина: диверсанты, поджигавшие объекты ж/д, получили реальные тюремные сроки
Сразу дюжина: диверсанты, поджигавшие объекты ж/д, получили реальные тюремные сроки - 02.10.2024 Украина.ру
Сразу дюжина: диверсанты, поджигавшие объекты ж/д, получили реальные тюремные сроки
Второй Восточный окружной военный суд города Чита приговорил к тюремным срокам 12 членов преступной группы, которые совершили 13 диверсий на объектах РЖД и трансформаторных подстанциях в Москве и Красноярском крае
2024-10-02T12:18
2024-10-02T12:18
новости
россия
ржд
вооруженные силы украины
диверсия
суд
решение
срок
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Известно также, что диверсанты планировали еще несколько преступлений, в том числе намеревались сжечь истребители в одной из воинских частей Приморского края.Следствию удалось доказать, что осужденные вели преступную деятельность с декабря 2022-го по январь 2023 года. Объектами их диверсий стали локомотив, шкафы энергоснабжения и трансформаторы, предназначенные для энергообеспечения населенных пунктов и социально значимых объектов, включая медучреждения.В результате четверо фигурантов получили сроки от 19 до 23 лет. Остальные будут сидеть в тюрьме от 8,5 до 16 лет. Меньше всех получил пособник группировки, ему дали 4 года заключения.Достаточно продолжительное время в СМИ появлялась информация о задержании диверсантов, иностранных наемников, а также граждан России, совершавших преступления против своей страны.По многим из этих эпизодов следователям уже удалось собрать достаточную доказательную базу, и дела были переданы на рассмотрение в суды.О первых вынесенных приговорах и о том, какое преступление сколько "стоит", можно прочитать в этих материалах:Суд решил судьбу дончанина, подорвавшего машину ПрилепинаДонецкий суд заочно решил судьбу израильского наемника ВСУСуд отпустил мастера маникюра, которая залила зеленкой бюллетени на выборах президента
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новости, россия, ржд, вооруженные силы украины, диверсия, суд, решение, срок
Новости, Россия, РЖД, Вооруженные силы Украины, диверсия, Суд, решение, срок

Сразу дюжина: диверсанты, поджигавшие объекты ж/д, получили реальные тюремные сроки

12:18 02.10.2024
 
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Второй Восточный окружной военный суд города Чита приговорил к тюремным срокам 12 членов преступной группы, которые совершили 13 диверсий на объектах РЖД и трансформаторных подстанциях в Москве и Красноярском крае
Известно также, что диверсанты планировали еще несколько преступлений, в том числе намеревались сжечь истребители в одной из воинских частей Приморского края.

"2-й Восточный окружной военный суд огласил обвинительный приговор Бегояну А.А., Шехтеру К.В., Волобуеву Д.А., Демешову И.В., Елизарову Е.В., Зельцеву К.С., Игамбердиеву А.Д., Кириллову М.Д., Кусонцу Е.Д., Нематуллоеву К.Б., Нижегородову В.М., Нифонтову А.И. и Туртугешеву В.Г", – говорится в сообщении суда, где уточняется, что преступная группа была организованна для подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ.

Следствию удалось доказать, что осужденные вели преступную деятельность с декабря 2022-го по январь 2023 года. Объектами их диверсий стали локомотив, шкафы энергоснабжения и трансформаторы, предназначенные для энергообеспечения населенных пунктов и социально значимых объектов, включая медучреждения.
В результате четверо фигурантов получили сроки от 19 до 23 лет. Остальные будут сидеть в тюрьме от 8,5 до 16 лет. Меньше всех получил пособник группировки, ему дали 4 года заключения.
Достаточно продолжительное время в СМИ появлялась информация о задержании диверсантов, иностранных наемников, а также граждан России, совершавших преступления против своей страны.
По многим из этих эпизодов следователям уже удалось собрать достаточную доказательную базу, и дела были переданы на рассмотрение в суды.
О первых вынесенных приговорах и о том, какое преступление сколько "стоит", можно прочитать в этих материалах:
Суд решил судьбу дончанина, подорвавшего машину Прилепина
Донецкий суд заочно решил судьбу израильского наемника ВСУ
Суд отпустил мастера маникюра, которая залила зеленкой бюллетени на выборах президента
 
НовостиРоссияРЖДВооруженные силы УкраиныдиверсияСудрешениесрок
 
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