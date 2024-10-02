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Сразу дюжина: диверсанты, поджигавшие объекты ж/д, получили реальные тюремные сроки

Сразу дюжина: диверсанты, поджигавшие объекты ж/д, получили реальные тюремные сроки - 02.10.2024 Украина.ру

Сразу дюжина: диверсанты, поджигавшие объекты ж/д, получили реальные тюремные сроки

Второй Восточный окружной военный суд города Чита приговорил к тюремным срокам 12 членов преступной группы, которые совершили 13 диверсий на объектах РЖД и трансформаторных подстанциях в Москве и Красноярском крае

2024-10-02T12:18

2024-10-02T12:18

2024-10-02T12:18

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Известно также, что диверсанты планировали еще несколько преступлений, в том числе намеревались сжечь истребители в одной из воинских частей Приморского края.Следствию удалось доказать, что осужденные вели преступную деятельность с декабря 2022-го по январь 2023 года. Объектами их диверсий стали локомотив, шкафы энергоснабжения и трансформаторы, предназначенные для энергообеспечения населенных пунктов и социально значимых объектов, включая медучреждения.В результате четверо фигурантов получили сроки от 19 до 23 лет. Остальные будут сидеть в тюрьме от 8,5 до 16 лет. Меньше всех получил пособник группировки, ему дали 4 года заключения.Достаточно продолжительное время в СМИ появлялась информация о задержании диверсантов, иностранных наемников, а также граждан России, совершавших преступления против своей страны.По многим из этих эпизодов следователям уже удалось собрать достаточную доказательную базу, и дела были переданы на рассмотрение в суды.О первых вынесенных приговорах и о том, какое преступление сколько "стоит", можно прочитать в этих материалах:Суд решил судьбу дончанина, подорвавшего машину ПрилепинаДонецкий суд заочно решил судьбу израильского наемника ВСУСуд отпустил мастера маникюра, которая залила зеленкой бюллетени на выборах президента

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новости, россия, ржд, вооруженные силы украины, диверсия, суд, решение, срок