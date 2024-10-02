https://ukraina.ru/20241002/1057836956.html

Теперь официально: В ВСУ подтвердили отвод войск из Угледара

Теперь официально: В ВСУ подтвердили отвод войск из Угледара - 02.10.2024 Украина.ру

Теперь официально: В ВСУ подтвердили отвод войск из Угледара

Официальный телеграм-канал группировки войск "Хортица" объявил об отводе войск из Угледара. В ведомстве уточнили, что сделано это было с целью сохранения личного состава и боевой техники

2024-10-02T13:43

2024-10-02T13:43

2024-10-02T13:43

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Ранее украинские СМИ сообщали, что ВСУ начали покидать город без приказа командования. В частности, боец 72-й украинской бригады рассказал западным СМИ, что дороги возле населенного пункта усеяны телами погибших вэсэушников, которые пытались покинуть город. По его словам, выходят военные группами по 10 человек, живыми из них доходят только 4-6 человек.И только после этого в прессу просочилась кулуарная информация о том, что Владимир Зеленский наконец разрешил главкому ВСУ Александру Сырскому начать отвод подразделений из донецкого Угледара.В среду, 2 октября, лейтенант ВСУ с позывным Алекс раскритиковал свое командование за поздний вывод войск из Угледара. Он заявил, что потеря города была очевидна еще неделю назад, однако спасти рядовых бойцов наверху не захотели."С Угледаром произошло то, что произошло, еще неделю-полторы назад я писал, что точка невозврата пройдена и это дело времени. Если всех пацанов сложить в одном месте, когда обстановка критическая и невыгодная, то следующие рубежи некому будет держать. Об Угледаре командирам надо было думать раньше, когда еще начинался кипиш на флангах", - процитировало издание слова украинского военнослужащего.Также в среду, 2 октября, появилась информация о том, что украинские войска признают, что де-факто потеряли Покровск (Красноармейск)."По словам солдат, разрушение железных дорог и мостов означает, что он фактически потерян, что вынуждает прокладывать более длинные и опасные маршруты через этот район", - сообщила американская газета Washington Post со ссылкой на солдат ВСУ.Издание также отметило, что больше всего территорий ВС РФ было освобождено с середины августа по середину сентября, когда ВСУ совершили нападение на Курскую область.В этот же день украинский портал Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины, констатировал, что весь Волновахский район Донецкой Народной Республики (ДНР) для ВСУ потерян.Подробности здесь: Украинский военный ресурс Deep State попрощался с Волновахским районом ДНР и Украинские военные признают фактическую потерю Красноармейска - Washington Post.

https://ukraina.ru/20241001/1057805354.html

https://ukraina.ru/20241002/1057833956.html

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новости, угледар, россия, украина, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины, генштаб, войска