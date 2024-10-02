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"Оккупация, террор и агрессия у порога": Эрдоган рассказал о готовящемся нападении на Турцию

"Оккупация, террор и агрессия у порога": Эрдоган рассказал о готовящемся нападении на Турцию - 02.10.2024 Украина.ру

"Оккупация, террор и агрессия у порога": Эрдоган рассказал о готовящемся нападении на Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Израиль в попытках распространить конфликт

2024-10-02T12:06

2024-10-02T12:06

2024-10-02T12:06

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израиль

ливан

турция

эрдоган

хезболла

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"Израиль, проводя военную операцию в Газе и осуществляя удары по территории Ливана, одновременно предпринимает различные провокационные действия, чтобы вовлечь другие страны региона в конфликт", — отметил он.Президент Турции предостерег страну от дальнейшей эскалации.Эрдоган подчеркнул готовность Турции противостоять угрозам ради "народа и независимости".Он также предупредил Израиль о последствиях возможной наземной операции в Ливане:"Я очень четко предупреждаю Израиль: последствия сухопутной операции в Ливане не будут похожи на прошлые оккупации".С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболла" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". Подробнее о действиях Израиля - в материале Романа Гнатюка и Кирилла Курбатова Артем Кирпиченок: Израиль даже без вторжения в Ливан убивает себя и тащит США на дно на сайте Украина.ру.

израиль

ливан

турция

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новости, израиль, ливан, турция, эрдоган, хезболла