"Оккупация, террор и агрессия у порога": Эрдоган рассказал о готовящемся нападении на Турцию - 02.10.2024 Украина.ру
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"Оккупация, террор и агрессия у порога": Эрдоган рассказал о готовящемся нападении на Турцию
"Оккупация, террор и агрессия у порога": Эрдоган рассказал о готовящемся нападении на Турцию - 02.10.2024 Украина.ру
"Оккупация, террор и агрессия у порога": Эрдоган рассказал о готовящемся нападении на Турцию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Израиль в попытках распространить конфликт
2024-10-02T12:06
2024-10-02T12:06
новости
израиль
ливан
турция
эрдоган
хезболла
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"Израиль, проводя военную операцию в Газе и осуществляя удары по территории Ливана, одновременно предпринимает различные провокационные действия, чтобы вовлечь другие страны региона в конфликт", — отметил он.Президент Турции предостерег страну от дальнейшей эскалации.Эрдоган подчеркнул готовность Турции противостоять угрозам ради "народа и независимости".Он также предупредил Израиль о последствиях возможной наземной операции в Ливане:"Я очень четко предупреждаю Израиль: последствия сухопутной операции в Ливане не будут похожи на прошлые оккупации".С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболла" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". Подробнее о действиях Израиля - в материале Романа Гнатюка и Кирилла Курбатова Артем Кирпиченок: Израиль даже без вторжения в Ливан убивает себя и тащит США на дно на сайте Украина.ру.
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новости, израиль, ливан, турция, эрдоган, хезболла
Новости, Израиль, Ливан, Турция, Эрдоган, Хезболла

"Оккупация, террор и агрессия у порога": Эрдоган рассказал о готовящемся нападении на Турцию

12:06 02.10.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Израиль в попытках распространить конфликт
"Израиль, проводя военную операцию в Газе и осуществляя удары по территории Ливана, одновременно предпринимает различные провокационные действия, чтобы вовлечь другие страны региона в конфликт", — отметил он.
Президент Турции предостерег страну от дальнейшей эскалации.
"После Палестины и Ливана израильское руководство, действующее с бредовой идеей "земли обетованной", нацелится на наши родные земли. Оккупация, террор и агрессия уже у нашего порога. Перед нами не государство, связанное законом, а банда убийц, питающаяся кровью и разжиревшая от оккупации", — возмутился турецкий лидер.
Эрдоган подчеркнул готовность Турции противостоять угрозам ради "народа и независимости".
Он также предупредил Израиль о последствиях возможной наземной операции в Ливане:
"Я очень четко предупреждаю Израиль: последствия сухопутной операции в Ливане не будут похожи на прошлые оккупации".
С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболла" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах".
Подробнее о действиях Израиля - в материале Романа Гнатюка и Кирилла Курбатова Артем Кирпиченок: Израиль даже без вторжения в Ливан убивает себя и тащит США на дно на сайте Украина.ру.
 
НовостиИзраильЛиванТурцияЭрдоганХезболла
 
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