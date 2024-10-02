"Оккупация, террор и агрессия у порога": Эрдоган рассказал о готовящемся нападении на Турцию
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Израиль в попытках распространить конфликт
"Израиль, проводя военную операцию в Газе и осуществляя удары по территории Ливана, одновременно предпринимает различные провокационные действия, чтобы вовлечь другие страны региона в конфликт", — отметил он.
Президент Турции предостерег страну от дальнейшей эскалации.
"После Палестины и Ливана израильское руководство, действующее с бредовой идеей "земли обетованной", нацелится на наши родные земли. Оккупация, террор и агрессия уже у нашего порога. Перед нами не государство, связанное законом, а банда убийц, питающаяся кровью и разжиревшая от оккупации", — возмутился турецкий лидер.
Эрдоган подчеркнул готовность Турции противостоять угрозам ради "народа и независимости".
Он также предупредил Израиль о последствиях возможной наземной операции в Ливане:
"Я очень четко предупреждаю Израиль: последствия сухопутной операции в Ливане не будут похожи на прошлые оккупации".
Подробнее о действиях Израиля - в материале Романа Гнатюка и Кирилла Курбатова Артем Кирпиченок: Израиль даже без вторжения в Ливан убивает себя и тащит США на дно на сайте Украина.ру.