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Дуров признал, что Telegram давно раскрывает спецслужбам IP-адреса и номера телефонов

Дуров признал, что Telegram давно раскрывает спецслужбам IP-адреса и номера телефонов - 02.10.2024 Украина.ру

Дуров признал, что Telegram давно раскрывает спецслужбам IP-адреса и номера телефонов

Политика конфиденциальности Telegram с 2018 года подразумевает передачу данных преступников большинства стран. Никаких нововведений в этом смысле компания не принимала, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров, которого во Франции обвинили в отказе предоставлять такие данные

2024-10-02T13:47

2024-10-02T13:47

2024-10-02T13:47

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"Всякий раз, когда мы получали правильно оформленный юридический запрос по соответствующим линиям связи, мы проверяли его и раскрывали IP-адреса/номера телефонов опасных преступников", - заверил он.По его словам, для этого используется в частности бот @transparency, который показывает количество обработанных запросов на пользовательские данные.Он подчеркнул, что для того, чтобы избежать путаницы на прошлой неделе разработчики упростили и унифицировали политику конфиденциальности в разных странах."Но наши основные принципы не изменились" ,- отметил он.На прошлой неделе Дуров заявил, что IP-адреса и телефоны тех, кто нарушает правила Telegram, могут быть переданы "соответствующим органам". По его словам, такие меры могут отпугнуть преступников.Подробнее об аресте Дурова - в материале "Им нужна была пауза": Корнилов объяснил, почему арест Дурова не связан с выборами в США на сайте Украина.ру.

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новости, франция, бразилия, павел дуров, telegram, ес