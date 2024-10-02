https://ukraina.ru/20241002/1057837765.html
Дуров признал, что Telegram давно раскрывает спецслужбам IP-адреса и номера телефонов
Дуров признал, что Telegram давно раскрывает спецслужбам IP-адреса и номера телефонов - 02.10.2024 Украина.ру
Дуров признал, что Telegram давно раскрывает спецслужбам IP-адреса и номера телефонов
Политика конфиденциальности Telegram с 2018 года подразумевает передачу данных преступников большинства стран. Никаких нововведений в этом смысле компания не принимала, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров, которого во Франции обвинили в отказе предоставлять такие данные
2024-10-02T13:47
2024-10-02T13:47
2024-10-02T13:47
новости
франция
бразилия
павел дуров
telegram
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1d/1057116877_0:0:720:406_1920x0_80_0_0_0475c7c1b2746c54543cb4a1ae2a59f9.png
"Всякий раз, когда мы получали правильно оформленный юридический запрос по соответствующим линиям связи, мы проверяли его и раскрывали IP-адреса/номера телефонов опасных преступников", - заверил он.По его словам, для этого используется в частности бот @transparency, который показывает количество обработанных запросов на пользовательские данные.Он подчеркнул, что для того, чтобы избежать путаницы на прошлой неделе разработчики упростили и унифицировали политику конфиденциальности в разных странах."Но наши основные принципы не изменились" ,- отметил он.На прошлой неделе Дуров заявил, что IP-адреса и телефоны тех, кто нарушает правила Telegram, могут быть переданы "соответствующим органам". По его словам, такие меры могут отпугнуть преступников.Подробнее об аресте Дурова - в материале "Им нужна была пауза": Корнилов объяснил, почему арест Дурова не связан с выборами в США на сайте Украина.ру.
франция
бразилия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1d/1057116877_56:0:695:479_1920x0_80_0_0_deef242632adcc1b3290fa73959907f1.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, франция, бразилия, павел дуров, telegram, ес
Новости, Франция, Бразилия, Павел Дуров, Telegram, ЕС
Дуров признал, что Telegram давно раскрывает спецслужбам IP-адреса и номера телефонов
Политика конфиденциальности Telegram с 2018 года подразумевает передачу данных преступников большинства стран. Никаких нововведений в этом смысле компания не принимала, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров, которого во Франции обвинили в отказе предоставлять такие данные
"Всякий раз, когда мы получали правильно оформленный юридический запрос по соответствующим линиям связи, мы проверяли его и раскрывали IP-адреса/номера телефонов опасных преступников", - заверил он.
По его словам, для этого используется в частности бот @transparency, который показывает количество обработанных запросов на пользовательские данные.
"Например, в Бразилии мы раскрыли данные по 75 юридическим запросам в первом квартале (январь-март) 2024 года, 63 — во втором квартале и 65 — в третьем квартале. В Индии, нашем крупнейшем рынке, мы удовлетворили 2461 юридический запрос в первом квартале, 2151 во втором квартале и 2380 в третьем квартале. В Европе в третьем квартале наблюдался рост количества действительных юридических запросов, полученных нами. Это увеличение было вызвано тем, что все больше органов власти ЕС начали использовать правильную линию связи для своих запросов, ту, которая предусмотрена законом ЕС о DSA", - пояснил Дуров
Он подчеркнул, что для того, чтобы избежать путаницы на прошлой неделе разработчики упростили и унифицировали политику конфиденциальности в разных странах.
"Но наши основные принципы не изменились" ,- отметил он.
На прошлой неделе Дуров заявил, что IP-адреса и телефоны тех, кто нарушает правила Telegram, могут быть переданы "соответствующим органам". По его словам, такие меры могут отпугнуть преступников.