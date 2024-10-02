https://ukraina.ru/20241002/1057835525.html

Украинский военный ресурс Deep State попрощался с Волновахским районом ДНР

Украинский военный ресурс Deep State попрощался с Волновахским районом ДНР - 02.10.2024 Украина.ру

Украинский военный ресурс Deep State попрощался с Волновахским районом ДНР

Украинский портал Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины, 2 октября сообщил, что российские военные освободили Угледар и Обуховку, а также констатировал, что весь Волновахский район Донецкой Народной Республики (ДНР) для ВСУ потерян

2024-10-02T12:23

2024-10-02T12:23

2024-10-02T12:23

новости

волновахский район

донецкая народная республика

угледар

владимир рогов

вооруженные силы украины

всу

вс рф

освобождение

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Также в среду, 2 октября, появилась информация о том, что украинские войска признают, что де-факто потеряли Покровск (Красноармейск)."По словам солдат, разрушение железных дорог и мостов означает, что он фактически потерян, что вынуждает прокладывать более длинные и опасные маршруты через этот район", - сообщила американская газета Washington Post со ссылкой на солдат ВСУ.Издание также отметило, что больше всего территорий ВС РФ было освобождено с середины августа по середину сентября, когда ВСУ совершили нападение на Курскую область.По последним данным председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, российские военные взяли под контроль значительно больше половины территории Угледара, ВСУ оттягивают свои силы к северным окраинам города, где продолжается зачистка улиц.Рогов уточнил, что российская армия полностью контролирует западную, южную и восточную части, а также практически весь центр города.Тем временем Генштаб ВСУ больше не упоминает Угледар в своих сводках.Еще по теме: материал автора издания Украина.ру Александра Чаленко Угледар теперь наш – российский! Город, бои за который шли два года, освобожден от ВСУ.

https://ukraina.ru/20241002/1057834113.html

волновахский район

донецкая народная республика

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новости, волновахский район, донецкая народная республика, угледар, владимир рогов, вооруженные силы украины, всу, вс рф, освобождение