Украинский военный ресурс Deep State попрощался с Волновахским районом ДНР
Украинский портал Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины, 2 октября сообщил, что российские военные освободили Угледар и Обуховку, а также констатировал, что весь Волновахский район Донецкой Народной Республики (ДНР) для ВСУ потерян
"Карта обновлена! Волновахский район (по старой админ. системе) полностью потерян", - говорится в публикации Deep State.
Также в среду, 2 октября, появилась информация о том, что украинские войска признают, что де-факто потеряли Покровск (Красноармейск).
"По словам солдат, разрушение железных дорог и мостов означает, что он фактически потерян, что вынуждает прокладывать более длинные и опасные маршруты через этот район", - сообщила американская газета Washington Post со ссылкой на солдат ВСУ.
Издание также отметило, что больше всего территорий ВС РФ было освобождено с середины августа по середину сентября, когда ВСУ совершили нападение на Курскую область.
11:31Украинские военные признают фактическую потерю Красноармейска - Washington PostВооруженные силы Украины (ВСУ) фактически утратили контроль над городом Красноармейском (Покровском) в Донбассе вследствие разрушения критически важной инфраструктуры, сообщает Washington Post со ссылкой на украинских военных
По последним данным председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, российские военные взяли под контроль значительно больше половины территории Угледара, ВСУ оттягивают свои силы к северным окраинам города, где продолжается зачистка улиц.
Рогов уточнил, что российская армия полностью контролирует западную, южную и восточную части, а также практически весь центр города.
Тем временем Генштаб ВСУ больше не упоминает Угледар в своих сводках.
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